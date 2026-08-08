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સામે આવ્યું કારણ! દાદા-દાદીની હત્યા કર્યા બાદ કિશોર બન્યો હેવાન! પોતાની હાઈસ્કૂલમાં જ કર્યું અંધાધૂંધ ફાયરિંગ, 8 લોકોના રમાડી દીધા 'રામ'!

Bangkok School Shooting: થાઇલેન્ડમાં નવમા ધોરણના એક પાગલ વિદ્યાર્થીએ શાળાને લોહિયાળ બનાવી દીધી છે. વિદ્યાર્થીએ પહેલા તેના દાદાની હેન્ડગનથી તેના દાદા-દાદીની ગોળી મારી બાદમાં તેની શાળામાં ગયો અને ગોળીબાર કર્યો હતો. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ કિશોર તેના અભ્યાસના ભારે દબાણ અને માનસિક તણાવ (Stress) થી પીડાતો હતો. આ ઉપરાંત તે મોડી રાત સુધી શૂટિંગ ગેમ્સ રમવાનો પણ શોખીન હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 08, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:43 AM IST
સામે આવ્યું કારણ! દાદા-દાદીની હત્યા કર્યા બાદ કિશોર બન્યો હેવાન! પોતાની હાઈસ્કૂલમાં જ કર્યું અંધાધૂંધ ફાયરિંગ, 8 લોકોના રમાડી દીધા 'રામ'!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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