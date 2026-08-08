સામે આવ્યું કારણ! દાદા-દાદીની હત્યા કર્યા બાદ કિશોર બન્યો હેવાન! પોતાની હાઈસ્કૂલમાં જ કર્યું અંધાધૂંધ ફાયરિંગ, 8 લોકોના રમાડી દીધા 'રામ'!

Bangkok School Shooting: થાઈલેન્ડની રાજધાની બેંગકોકના એક સ્કૂલમાં આઠમા ધોરણના એક સ્ટુડન્ટે આડેધડ ફાયરિંગ કર્યું, જેમાં ત્રણ ટીચર્સ સહિત આઠ લોકોના મોત થઈ ગયા. પોલીસે હુમલા વિશે નવી જાણકારી આપતા જણાવ્યું કે શુક્રવારે થાઈલેન્ડમાં સ્કૂલમાં થયેલી જીવલેણ ગોળીબારીના શંકાસ્પદ વિદ્યાર્થીએ બેંગકોક પાસે પોતાની સ્કૂલ પર હુમલો કરતા પહેલા, પોતાના ઘરે પોતાના દાદા-દાદીની ગોળી મારીને હત્યા કરી દીધી હતી. હુમલામાં શૂટરના દાદા-દાદી ઉપરાંત, ચાર વિદ્યાર્થીઓ અને ત્રણ શિક્ષકો પણ માર્યા ગયા. પોલીસ મુજબ, સ્કૂલનો જ એક વિદ્યાર્થી રહેલા તે કિશોર શૂટરએ ખુદ પર જ ગોળી ચલાવી લીધી, જેથી તેનું પણ મોત થઈ ગયું.
ઘરે દાદા-દાદીની હત્યા કરી
પોલીસે જણાવ્યું કે હુમલાખોર વિદ્યાર્થી આઠમા ધોરણમાં ભણતો હતો, તેણે સ્કૂલ જતા પહેલા પોતાના ઘરે દાદા-દાદીની ગોળી મારીને હત્યા કરી દીધી હતી. આ પછી તેણે સ્કૂલ પહોંચીને વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો પર આડેધડ ગોળીઓ ચલાવી. અધિકારીઓ બંને હુમલા પાછળનું કારણ જાણવા માટે તપાસ કરી રહ્યા છે. પોલીસનું માનવું છે કે ગોળીબારીમાં ઉપયોગ કરવામાં આવેલી બંદૂક વિદ્યાર્થીએ પરિવારના જ કોઈ સભ્ય પાસેથી લીધી હતી.
સ્કૂલમાં શું થયું?
અચાનક વિદ્યાર્થીના આડેધડ ગોળી ચલાવવાથી સ્કૂલમાં ભાગદોડ મચી ગઈ; વિદ્યાર્થીઓ કેમ્પસમાંથી ભાગવા લાગ્યા અને ઘાયલોને એમ્બ્યુલન્સથી હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં આવ્યા. સ્કૂલની બહાર શિક્ષક એક-બીજાને ભેટીને રડતા જોવામાં આવ્યા. 18 વર્ષના એક વિદ્યાર્થીએ જણાવ્યું કે શરૂઆતમાં તેને ગોળી ચાલવાનો અવાજ ફટાકડા જેવો લાગ્યો. તેણે કહ્યું, "શરૂઆતમાં મને ન લાગ્યું કે આ બંદૂકનો અવાજ છે. ઘણીવાર ગોળી ચાલી: બેંગ-બેંગ-બેંગ. પછી સન્નાટો છવાઈ ગયો. પછી ફરીથી ગોળીાલવા લાગી."
વિદ્યાર્થીઓની પીઠ, છાતીમાં વાગી ગોળી
ઇમરજન્સી સર્વિસના કર્મચારીઓએ જણાવ્યું કે ઘણા પીડિતોને છાતી, પીઠ અને હાથમાં ગોળી વાગી હતી. થાઈલેન્ડના શિક્ષણ મંત્રી પ્રાસેર્ટ જંતારારુઆંગટોંગે પુષ્ટિ કરી કે માર્યા ગયેલા લોકોમાં ટીચર અને વિદ્યાર્થી બંને સામેલ હતા. ઇમરજન્સી સર્વિસના કર્મચારી કિયાતિખુન વેરાપોંગપ્રાદિથે જણાવ્યું કે તેમની ટીમ ત્યારે સ્કૂલ પહોંચી જ્યારે ગોળીબારી ચાલી રહી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે બચાવ દળને સ્કૂલના ઉપરના માળે એક પુરુષ ટીચર મૃત અવસ્થામાં મળ્યા. એક બીજા રૂમમાં તેમને એક મહિલા ટીચર મળ્યા, જેમની છાતી અને હાથમાં ગોળી વાગી હતી. પોલીસે જણાવ્યું કે 15 લોકો ઘાયલ થયા છે.
શું હતું સંભવિત કારણ
થાઈલેન્ડના વડાપ્રધાન અનુંતિન ચાનવીરાકુલ (Anutin Charnvirakul) ના જણાવ્યા મુજબ, પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ કિશોર તેના અભ્યાસના ભારે દબાણ અને માનસિક તણાવ (Stress) થી પીડાતો હતો. આ ઉપરાંત તે મોડી રાત સુધી શૂટિંગ ગેમ્સ રમવાનો પણ શોખીન હતો.