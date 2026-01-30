એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં જોવા મળ્યો 9,000 કિમી લાંબો "ભૂરો સાપ", જેણે આફ્રિકાથી અમેરિકા સુધી મચાવી તબાહી
World News: આજકાલ વાદળી એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં 9,000 કિલોમીટર લાંબો ભૂરો અજગર જેવો પટ્ટો દેખાય છે, જે અવકાશમાંથી દેખાય છે. આ કોઈ સામાન્ય પ્રદૂષણ નથી, પરંતુ દરિયાઈ ઘાસનું એક વિશાળ જાળું છે જે આફ્રિકાથી અમેરિકા સુધી વિનાશ મચાવી રહ્યું છે.
World News: કલ્પના કરો કે તમે એટલાન્ટિક મહાસાગર પર નાના વિમાનમાં ઉડાન ભરી રહ્યા છો. નીચે વાદળી પાણીને બદલે, તમે હજારો કિલોમીટર લાંબો વિશાળ ભૂરો પટ્ટો જુઓ છો. આ કચરો નથી, પરંતુ સમુદ્રી ઘાસનો એક વિશાળ ઢગલો છે જેને ગ્રેટ એટલાન્ટિક સરગાસમ બેલ્ટ કહેવાય છે, જે એક વિશાળ ભૂરા સાપ જેવો દેખાય છે.
દરિયાઈ ઘાસનો આ સ્તર એટલો વિશાળ છે કે તે અવકાશમાંથી સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે. તે આફ્રિકાથી કેરેબિયન સમુદ્ર સુધી ફેલાયેલો છે. તે દરિયાકિનારા, માછીમારી અને પર્યટનને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યો છે.
આ પટ્ટો કેટલો મોટો છે?
આકાશમાંથી જોવામાં આવે તો, સરગાસમ બેલ્ટ વાદળી સમુદ્રમાં તરતા એક વિશાળ ભૂરા જાળા જેવો દેખાય છે. તેની લંબાઈ લગભગ 9,000 કિલોમીટર છે, જે મેક્સિકોના અખાતથી આફ્રિકાના કિનારા સુધી ફેલાયેલી છે. આ ભૂરા રંગનો પટ્ટો એક જગ્યાએ રહેતો નથી, અને સમુદ્રના મોજા તેને દૂર લઈ જાય છે. તે એટલું ગાઢ બને છે કે સૂર્યપ્રકાશ તળિયે પહોંચી શકતો નથી.
સેટેલાઇટ ફોટાઓ
સેટેલાઇટ છબીઓમાં, આ પટ્ટો એક ઝિગઝેગ રેખા જેવો દેખાય છે, જે તેના માર્ગમાં નાના ટાપુઓને આવરી લે છે. ઉપરથી જોવામાં આવે તો, તે એટલો મોટો દેખાય છે કે પાઇલોટ્સ તેને લેટ સ્પીલ કહે છે. એક સમયે તેમની સુંદરતા માટે પ્રખ્યાત દરિયાકિનારા હવે ગંદકીથી ભરેલા છે. સમુદ્રના મોજા વારંવાર આ સડેલા ઘાસને પાછું લાવે છે.
ઝડપથી વધતું જાય છે સીગ્રાસ
સીગ્રાસ હજારો વર્ષોથી એટલાન્ટિક મહાસાગરનો ભાગ રહ્યો છે. તે દરિયાઇ જીવન માટે છુપાવાનું સ્થળ હતું, પરંતુ 2011થી, તેની વિપુલતા એટલી વધી ગઈ છે કે તે વિશ્વભરમાં ચિંતાનું કારણ બન્યું છે. તેનો વિકાસ સમુદ્રના તાપમાનમાં સતત વધારાને કારણે છે, અને આ ગરમ પાણી ઘાસને ઉગાડવા માટે યોગ્ય વાતાવરણ બનાવે છે.
તે શું નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે?
બદલાતા સમુદ્રી પ્રવાહોએ આ સમસ્યાને વધારી છે. ઘાસનો આ સ્તર હવે પહેલા ક્યારેય ન જોયેલા વિસ્તારોમાં પહોંચી રહ્યો છે. ઘાસના આ તરતા ટાપુઓ કોરલ રીફને સંપૂર્ણપણે આવરી લે છે. આ ઓક્સિજનના પાણીને ઘટાડે છે અને માછલીઓ મૃત્યુ પામે છે. આ ઘાસ માછલીના માર્ગોને અવરોધે છે, સમગ્ર દરિયાઇ ઇકોસિસ્ટમને વિક્ષેપિત કરે છે.
