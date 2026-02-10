Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

બાંગ્લાદેશમાં ચૂંટણી પહેલા એક મોટો સર્વે, તારિક રહેમાન કે શફીક, કોણ બનશે દેશના આગામી પીએમ

Bangladesh Elections Survey: આ ચૂંટણી શેખ હસીનાની ગેરહાજરીમાં યોજાઈ રહી છે, જેમણે 1996થી 2001 અને ફરી 2009થી 2024 સુધી બાંગ્લાદેશના વડા પ્રધાન તરીકે સેવા આપી હતી. પરિણામે, વિશ્વ આ ચૂંટણી પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 10, 2026, 09:21 AM IST

Trending Photos

બાંગ્લાદેશમાં ચૂંટણી પહેલા એક મોટો સર્વે, તારિક રહેમાન કે શફીક, કોણ બનશે દેશના આગામી પીએમ

Bangladesh Elections Survey: આવનારી સરકાર પસંદ કરવા માટે બાંગ્લાદેશમાં 12 ફેબ્રુઆરીએ મતદાન થશે. વિરોધ પ્રદર્શનોને કારણે ઓગસ્ટ 2024માં શેખ હસીનાને વડા પ્રધાન પદેથી હટાવ્યા બાદ, મોહમ્મદ યુનુસના નેતૃત્વમાં વચગાળાની સરકાર રચાઈ છે. 

ચૂંટણી પછી બાંગ્લાદેશમાં નવા વડા પ્રધાન બનવાની અપેક્ષા છે. શેખ હસીનાની અવામી લીગ (અવામી લીગ) ચૂંટણીમાંથી ખસી જતાં, આ સ્પર્ધા ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ખાલિદા ઝિયાના પુત્ર તારિક રહેમાનના નેતૃત્વ હેઠળના બીએનપી અને અતિ-જમણેરી જમાત-એ-ઇસ્લામી (JI) વચ્ચે સીધી સ્પર્ધા છે. ચૂંટણી પૂર્વેના સર્વેક્ષણો 200થી વધુ બેઠકો પર બીએનપીની જીત દર્શાવે છે, જેનો અર્થ છે કે તારિક રહેમાન દેશના નવા વડા પ્રધાન બની શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

બાંગ્લાદેશી અખબાર પ્રોથોમલોએ દેશની 13મી રાષ્ટ્રીય સંસદીય ચૂંટણી અંગે એમિનન્સ એસોસિએટ્સ ફોર સોશિયલ ડેવલપમેન્ટ (EASD)ના ઓપિનિયન પોલના પરિણામો જાહેર કર્યા છે. સર્વેના પરિણામો દર્શાવે છે કે 12 ફેબ્રુઆરીની ચૂંટણીમાં બાંગ્લાદેશ નેશનાલિસ્ટ પાર્ટી (BNP)ની આગેવાની હેઠળનું ગઠબંધન સ્પષ્ટ બહુમતી મેળવે તેવી શક્યતા છે. ભારત વિરોધી જમાત-એ-ઇસ્લામીની આગેવાની હેઠળનું ગઠબંધન જીતે તેવી શક્યતા ઓછી છે.

બહુમતી મેળવી શકે છે BNP

દેશભરમાં 41500 લોકોના આ સર્વે મુજબ, BNPની આગેવાની હેઠળનું ગઠબંધન 208 બેઠકો જીતે તેવી શક્યતા છે. જમાત-એ-ઇસ્લામીની આગેવાની હેઠળનું ગઠબંધન 46 બેઠકો જીતે તેવી શક્યતા છે. રાષ્ટ્રીય પાર્ટી ત્રણ બેઠકો જીતી શકે છે. સર્વેમાં અન્ય રાજકીય પક્ષો માટે ચાર બેઠકો અને સ્વતંત્ર ઉમેદવારો માટે 17 બેઠકોની ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે.

રાષ્ટ્રીય સંસદ (બાંગ્લાદેશ સંસદ) માં કુલ 350 ચૂંટાયેલા સભ્યો છે. આમાંથી, 300 સભ્યો તેમના સંબંધિત મતવિસ્તારમાંથી લોકો દ્વારા ચૂંટાય છે, જેમાં સૌથી વધુ મત મેળવનારા ચૂંટણી જીતે છે. 55 સભ્યો સીધા ચૂંટાય છે. બાંગ્લાદેશમાં, સંસદ સભ્યનો કાર્યકાળ પાંચ વર્ષનો હોય છે.

BNP પહેલી પસંદગી બની

સોમવારે ઢાકામાં સર્વેના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા. EASD સર્વે મુજબ, બાંગ્લાદેશી મતદારોએ BNPને તેમની રાજકીય પસંદગી તરીકે પસંદ કર્યું. 66.3 ટકા મતદારોએ BNPને તેમની પ્રથમ પસંદગી તરીકે નામ આપ્યું. જમાત-એ-ઇસ્લામી 11.9 ટકા સાથે બીજા ક્રમે રહી. NCPને 1.7 ટકા સમર્થન મળ્યું. રાષ્ટ્રીય પાર્ટીને 4 ટકા સમર્થન મળ્યું, અને સ્વતંત્ર ઉમેદવારોને 2.6 ટકા સમર્થન મળ્યું.

સર્વેના પરિણામો દર્શાવે છે કે BNP મહિલા મતદારોમાં વધુ લોકપ્રિય છે, 71.1 ટકા લોકોએ પાર્ટીને ટેકો આપ્યો. BNPના નેતૃત્વ હેઠળના ગઠબંધનને ચટ્ટોગ્રામ (76.8 ટકા) અને સિલહટ (75.6 ટકા)માં સૌથી વધુ સમર્થન મળ્યું. જમાતના નેતૃત્વ હેઠળના ગઠબંધને બારીશાલ (17.8 ટકા) અને ખુલના (18.6 ટકા)માં મજબૂત સ્થિતિ દર્શાવી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Bangladesh Elections SurveyBangladesh surveybefore electionsBangladesh ElectionTariq RahmanShafiqNext PMBangladesh newsGujarati News

Trending news