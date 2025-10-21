ટેરિફ વિવાદ વચ્ચે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દિવાળીની પાઠવી શુભેચ્છા, આપ્યો એક ખાસ સંદેશ, જાણો
Happy Diwali 2025: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે દિવાળીના તહેવાર પર તમામ અમેરિકનોને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી. તેમણે આ તહેવારને અનિષ્ટ પર સારાના વિજય અને અંધકાર પર પ્રકાશના વિજયનું પ્રતીક ગણાવ્યો. ટ્રમ્પે દિવાળીને આત્મનિરીક્ષણ, સદ્ભાવના અને પુનરુત્થાનનો સમય ગણાવ્યો.
અંધકાર પર પ્રકાશના વિજયની યાદ
વ્હાઇટ હાઉસની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરાયેલા તેમના સંદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, આજે, હું 'પ્રકાશનો તહેવાર' દિવાળી ઉજવતા દરેક અમેરિકનને મારી હૃદયપૂર્વકની શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. ઘણા અમેરિકનો માટે, આ તહેવાર અંધકાર પર પ્રકાશના વિજયની યાદમાં ઉજવે છે.
દિવાળી ઉજવતા દરેક અમેરિકન માટે પ્રાર્થના
ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું કે આ પ્રસંગ પરિવારો અને મિત્રોને એકસાથે લાવીને, આશાથી પ્રેરિત થઈને અને નવી શરૂઆતની ભાવનાને સ્વીકારીને સમુદાયની ઉજવણી કરવાનો પણ સમય છે. લાખો લોકો દીવા પ્રગટાવે છે અને શાશ્વત સિદ્ધાંતની ઉજવણી કરે છે કે સારા હંમેશા અનિષ્ટ પર વિજય મેળવે છે. તેમણે દિવાળી ઉજવતા દરેક અમેરિકન માટે પ્રાર્થના કરી કે આ તહેવાર તેમના જીવનમાં કાયમી શાંતિ, સમૃદ્ધિ, આશા અને ખુશી લાવે.
આ તહેવારને સત્તાવાર રીતે માન્યતા
નોંધનીય છે કે વિશ્વભરમાં લાખો ભારતીયો દિવાળી ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવે છે, અને તે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પણ વધુને વધુ લોકપ્રિય બની રહ્યું છે. તાજેતરના વર્ષોમાં, ઘણા યુએસ રાજ્યો અને પ્રદેશોએ આ તહેવારને સત્તાવાર રીતે માન્યતા આપવા માટે પગલાં લીધા છે. પેન્સિલવેનિયા, કનેક્ટિકટ અને કેલિફોર્નિયા જેવા રાજ્યોએ તેને સ્ટેટ હોલી-ડે જાહેર કર્યો છે. કેલિફોર્નિયાના એસેમ્બલી બિલ 268 અનુસાર, સરકારી કર્મચારીઓ માટે શાળાઓ બંધ અને પેઇડ રજા જાન્યુઆરી 2026માં શરૂ થશે.
ભારત અને US ટેરિફ વિવાદ
વધુમાં, ન્યુ યોર્ક સિટી, ન્યુ જર્સીમાં એડિસન અને જર્સી સિટી, તેમજ ટેક્સાસમાં ડલ્લાસ અને હ્યુસ્ટનમાં શાળાઓ હવે દિવાળીની રજાઓ આપી રહી છે. ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ટેરિફ વિવાદ પર મતભેદમાં છે, અને બંને દેશો મધ્યમ માર્ગ શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં, ટ્રમ્પનો સંદેશ સકારાત્મક અને દિલાસો આપનાર છે.
