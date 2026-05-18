/પૃથ્વી પર મંડરાઈ રહ્યો છે નવો ખતરો ! ચીનની નવા પ્રયોગથી થઈ શકે છે દુનિયાનો વિનાશ, જાણો શું કરી રહ્યું છે ડ્રેગન

China Quantum Experiment: ચીને હાલમાં જ એક એવો પ્રયોગ કર્યો છે, જેનાથી સમગ્ર બ્રહ્માંડનો નાશ થઈ શકે છે. આ પ્રયોગ બાદ વૈજ્ઞાનિકોએ પોતાનો પ્રતિભાવ આપ્યો હતો.
ચીની પ્રયોગશાળામાં એક આશ્ચર્યજનક પ્રયોગ
સિંઘુઆ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રયોગશાળામાં એક કોસ્મિક ઘટના ફરીથી બનાવી જે સિદ્ધાંત મુજબ, સમગ્ર બ્રહ્માંડનો નાશ કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. આ સંશોધનથી વૈજ્ઞાનિક વિશ્વમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.
ફોલ્સ વેક્યુમ ડેકે થિયરી શું છે?
વૈજ્ઞાનિકોના મતે, આપણું બ્રહ્માંડ હાલમાં ખોટા વેક્યુમ સ્થિતિમાં હોઈ શકે છે. જો તે અચાનક સાચા વેક્યુમમાં પરિવર્તિત થાય છે, તો એક વિનાશક પરપોટો સમગ્ર બ્રહ્માંડને ભૂંસી શકે છે.
રુબિડિયમ અણુઓથી બનેલી એક ખાસ સિસ્ટમ
સંશોધન ટીમે રૂબિડિયમ-87 અણુઓનો એક રિંગ બનાવ્યો. તેની અંદર બે અલગ અલગ ઉર્જા સ્તરો બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી વૈજ્ઞાનિકો આ ખતરનાક પ્રક્રિયાનું લઘુચિત્ર મોડેલ બનાવી શક્યા.
લેસર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલ સુપર-બબલ
વૈજ્ઞાનિકોએ હાઇ-ટેક લેસર બીમનો ઉપયોગ કરીને ખોટો વેક્યુમ બનાવ્યો. ત્યારબાદ તેઓએ પ્રયોગશાળામાં રહેતા વિનાશક વેક્યુમ પરપોટાના નિર્માણ અને વિસ્તરણને રેકોર્ડ કર્યું.
વૈજ્ઞાનિકોએ પહેલી વાર આ ઘટના જોઈ
ક્વોન્ટમ વધઘટ દરમિયાન, ખોટા શૂન્યાવકાશ સાચા શૂન્યાવકાશમાં તૂટી પડવાનું શરૂ થયું. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન રચાયેલા પરપોટાની પ્રવૃત્તિ પહેલી વાર એટલી સ્પષ્ટ રીતે જોવામાં અને રેકોર્ડ કરવામાં આવી.
ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગને નોંધપાત્ર ફાયદો થશે.
આ પ્રયોગે સાબિત કર્યું કે ભવિષ્યમાં જટિલ ક્વોન્ટમ સિસ્ટમ્સ વધુ સરળતાથી સમજી શકાશે. આ સુપરફાસ્ટ ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટર્સ બનાવવા માટેની ટેકનોલોજીને નવી ગતિ આપશે.
વિશ્વના અંતનો કોઈ ભય નથી
વૈજ્ઞાનિકોએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે આ પ્રયોગનો અર્થ એ નથી કે બ્રહ્માંડનો અંત આવવાનો છે. આ સંશોધન ફક્ત બ્રહ્માંડ અને ક્વોન્ટમ વિજ્ઞાનને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું.