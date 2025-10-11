ટ્રમ્પના ચીન પર 100% ટેરિફથી ફરી શરૂ થયું એક નવું વેપાર યુદ્ધ, ભારત પર તેની કેવી પડશે અસર?
US China Tariff: હાલમાં, ચીનથી આયાત થતી વસ્તુઓ પર યુએસ 30% ટેરિફ લાગુ પડે છે, જ્યારે બેઇજિંગ અમેરિકન ઉત્પાદનો પર 10% ટેરિફ લગાવે છે. નવા 100% ટેરિફથી બંને દેશો વચ્ચેનો મોટાભાગનો વેપાર સ્થગિત થવાની ધારણા છે.
US China Tariff: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે ચીન સાથેના તેમના વેપાર યુદ્ધને ફરીથી શરૂ કર્યું. તેમણે જાહેરાત કરી કે યુએસ ચીનથી થતી બધી આયાત પર વધારાનો 100% ટેરિફ લગાવશે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે આ પગલું ચીનના રેર અર્થ મેટલ નિકાસ પરના પ્રતિબંધોના જવાબમાં છે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે આ નવા ટેરિફ અને ક્રિટિકલ સોફ્ટવેર પર યુએસ નિકાસ નિયંત્રણો 1 નવેમ્બરથી અમલમાં આવશે.
હવે ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે
તેમણે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, ટ્રુથ સોશિયલ પર લખ્યું કે, એ માનવું મુશ્કેલ છે કે ચીન આવું પગલું લેશે, પરંતુ તેઓએ લીધું છે. હવે ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
વોલ સ્ટ્રીટનો સૌથી ખરાબ દિવસ
ટ્રમ્પની જાહેરાત બાદ વૈશ્વિક શેરબજારોમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. NASDAQ 3.6% ઘટ્યો અને S&P 500 2.7% ઘટ્યો. એપ્રિલ પછીનો આ વોલ સ્ટ્રીટનો સૌથી ખરાબ દિવસ હતો.
વેપાર સ્થિર થવાની ધારણા
હાલમાં, અમેરિકા પહેલાથી જ ચીનથી આવતા માલ પર 30% ટેરિફ લગાવે છે, જ્યારે બેઇજિંગ અમેરિકન ઉત્પાદનો પર 10% ટેરિફ લાદે છે. નવા 100% ટેરિફથી બંને દેશો વચ્ચેના મોટાભાગના વેપારને વર્ચ્યુઅલ રીતે સ્થિર થવાની ધારણા છે.
સપ્લાય ચેઇન પાવરનો દુરુપયોગનો આરોપ
ચીને તાજેતરમાં રેર અર્થ તત્વો પર કડક નિકાસ નિયંત્રણો લાદ્યા છે, જે ઇલેક્ટ્રિક વાહન, સ્માર્ટફોન, સંરક્ષણ અને નવીનીકરણીય ઉર્જા ઉદ્યોગો માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ટ્રમ્પે ચીન પર વિશ્વને બંધક બનાવવાનો અને તેની સપ્લાય ચેઇન પાવરનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
હવે મને કદાચ જરૂર નથી
ટ્રમ્પ અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ વચ્ચે આ મહિને યોજાનારી APEC મીટિંગ પર પણ અનિશ્ચિતતા છવાઈ ગઈ છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે મારે બે અઠવાડિયામાં રાષ્ટ્રપતિ શી સાથે મળવાનું હતું, પરંતુ હવે મને કદાચ જરૂર નથી. તેમણે પાછળથી ઉમેર્યું કે મીટિંગ હજુ સુધી સુનિશ્ચિત નથી પરંતુ શક્ય છે.
આ પગલાને અતિશય પ્રતિક્રિયા ગણાવી
બેઇજિંગ તરફથી કોઈ ઔપચારિક પ્રતિભાવ મળ્યો નથી, પરંતુ ચીની વિશ્લેષકોએ આ પગલાને અતિશય પ્રતિક્રિયા ગણાવી છે.
વૈશ્વિક અર્થતંત્રને વધુ અસર
આર્થિક નિષ્ણાતો કહે છે કે આ પગલું વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનને ગંભીર રીતે વિક્ષેપિત કરી શકે છે. ફાઉન્ડેશન ફોર ડિફેન્સ ઓફ ડેમોક્રેસીસના ક્રેગ સિંગલટને જણાવ્યું હતું કે, બંને દેશો એકસાથે તેમના આર્થિક શસ્ત્રાગારને મુક્ત કરી રહ્યા છે, અને કોઈ પણ પીછેહઠ કરવા તૈયાર દેખાતું નથી. આ પરિસ્થિતિ ફુગાવા, યુક્રેન યુદ્ધ અને મધ્ય પૂર્વ કટોકટી સાથે પહેલાથી જ સંઘર્ષ કરી રહેલા વૈશ્વિક અર્થતંત્રને વધુ અસર કરી શકે છે.
તેની ભારત પર કેવી અસર પડશે?
ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો અને સંરક્ષણ ઉદ્યોગ માટે દુર્લભ પૃથ્વી આધારિત ઘટકોની આયાત કરે છે. લાંબા સમય સુધી યુએસ-ચીન તણાવ ભાવમાં વધારો અને પુરવઠામાં વિક્ષેપ તરફ દોરી શકે છે.
દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજો શું છે અને તે શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
આ 17 દુર્લભ પૃથ્વી ધાતુઓ છે જેનો ઉપયોગ સ્માર્ટફોન, ઇલેક્ટ્રિક વાહનો, વિન્ડ ટર્બાઇન અને મિસાઇલોમાં થાય છે. ચીન વૈશ્વિક ઉત્પાદનના 70% અને રિફાઇનિંગના 90%થી વધુને નિયંત્રિત કરે છે. આ તત્વો ગ્રીન એનર્જી અને સંરક્ષણ ટેકનોલોજીનો આધાર છે. તેઓ આધુનિક ભૂરાજનીતિમાં વ્યૂહાત્મક શસ્ત્રો છે.
