ગુજરાતી ન્યૂઝWorldદુનિયાના 22 દેશોમાં ફેલાઈ રહ્યો છે કોરોનાનો નવો વેરિયન્ટ, મહિનો પછી પાછો જાગ્યો સિકાડા, જાણો કેટલો ખતરો

દુનિયાના 22 દેશોમાં ફેલાઈ રહ્યો છે કોરોનાનો નવો વેરિયન્ટ, મહિનો પછી પાછો જાગ્યો સિકાડા, જાણો કેટલો ખતરો

Cicada Virus: 22 દેશોમાં કોરોનાવાયરસનો એક નવો વેરિયન્ટ ફેલાઈ રહ્યો છે, આ વાયરસનું નામ સિકાડા મહિનાઓ પછી જાગી ગયો છે. જાણો આ કોરોનાનો નવો વેરિયન્ટ કેટલો ખતરનાક છે અને તેના લક્ષણો શું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 27, 2026, 06:12 PM IST
  • અમેરિકા સહિત વિશ્વભરના 22 દેશોમાં કોરોનાવાયરસનો એક નવો વેરિયન્ટ મળી આવ્યો છે.
  • વૈજ્ઞાનિકોએ શોધી કાઢ્યું છે કે કોવિડ-19ના આ નવા વેરિયન્ટમાં અસામાન્ય રીતે વધુ સંખ્યામાં પરિવર્તનો છે.
  • આનાથી વિશ્વભરના જાહેર આરોગ્ય એક્સપર્ટનું ધ્યાન ખેંચાયું છે

દુનિયાના 22 દેશોમાં ફેલાઈ રહ્યો છે કોરોનાનો નવો વેરિયન્ટ, મહિનો પછી પાછો જાગ્યો સિકાડા, જાણો કેટલો ખતરો

Cicada Virus: અમેરિકા સહિત વિશ્વભરના 22 દેશોમાં કોરોનાવાયરસનો એક નવો વેરિયન્ટ મળી આવ્યો છે. વૈજ્ઞાનિકોએ શોધી કાઢ્યું છે કે કોવિડ-19ના આ નવા વેરિયન્ટમાં અસામાન્ય રીતે વધુ સંખ્યામાં પરિવર્તનો છે. આનાથી વિશ્વભરના જાહેર આરોગ્ય એક્સપર્ટનું ધ્યાન ખેંચાયું છે. સર્વેલન્સ રિપોર્ટ્સ અનુસાર, BA.3.2 નામનો આ પ્રકાર હવે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના અડધા ભાગ અને ઓછામાં ઓછા 22 અન્ય દેશોમાં જોવા મળ્યો છે.

સંશોધકોએ અનૌપચારિક રીતે આ પ્રકારનું નામ સિકાડા રાખ્યું છે, જે લાંબા સમય પછી ભૂગર્ભમાંથી નીકળતા જંતુના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે. વૈજ્ઞાનિકોએ રસી વિકસાવીને કોવિડને લગભગ નિયંત્રણમાં લાવી દીધો છે, પરંતુ વાયરસ નવા સ્વરૂપમાં પાછો ફર્યો છે. આ પ્રકાર સૌપ્રથમ નવેમ્બર 2024માં દક્ષિણ આફ્રિકામાં મળી આવ્યો હતો, પરંતુ તે પછી લાંબા સમય સુધી ગાયબ થઈ ગયો. હવે, 2026ની શરૂઆતમાં, કેસ અચાનક ફરી વધવા લાગ્યા છે, જેના કારણે એક્સપર્ટ તેને સિકાડા કહે છે.

નવા COVID વેરિઅન્ટ, "Cicada," વિશે શું શોધાયું છે?

  • Cicada વેરિઅન્ટમાં આશરે 70થી 75 પરિવર્તનો છે, જે JN.1 જેવા અગાઉના વેરિઅન્ટ કરતા બમણાથી વધુ છે.
  • આમાંના ઘણા ફેરફારો સ્પાઇક પ્રોટીનમાં થાય છે. આ વાયરસનો તે ભાગ છે જે તેને માનવ કોષોમાં પ્રવેશવામાં મદદ કરે છે અને રસીકરણ અથવા અગાઉના ચેપ દ્વારા ઉત્પાદિત એન્ટિબોડીઝનું પ્રાથમિક લક્ષ્ય છે.
  • આનો અર્થ એ છે કે ઘણા બધા પરિવર્તનોને કારણે, તે અગાઉના ચેપ દ્વારા ઉત્પાદિત રસીઓ અથવા એન્ટિબોડીઝથી બચવા માટે વધુ સક્ષમ હોઈ શકે છે.
  • સારા સમાચાર એ છે કે, વર્તમાન ડેટા અનુસાર, તે અગાઉના પ્રકારો કરતા વધુ ગંભીર રોગનું કારણ નથી. હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાના દરમાં કોઈ અસામાન્ય વધારો જોવા મળ્યો નથી.
  • વૈજ્ઞાનિકોના અત્યાર સુધીના સંશોધનોએ દર્શાવ્યું છે કે BA.3.2માં રોગપ્રતિકારક શક્તિથી બચવાની ક્ષમતામાં વધારો થયો છે. આનો અર્થ એ છે કે વર્તમાન COVID-19 રસીઓ અથવા અગાઉના ચેપમાંથી બનેલા એન્ટિબોડીઝ વાયરસને મારવામાં ઓછા અસરકારક છે. જો કે, તેનો હજુ પણ શરીર પર વધુ પ્રભાવ નથી.
  • વૈજ્ઞાનિકોએ જણાવ્યું છે કે આ વાયરસને સંપૂર્ણપણે સમજવા માટે વિશ્વના વિવિધ ભાગોમાં તેની અસર અંગેના ડેટાનું વિશ્લેષણ કરવાનું બાકી છે.

'સિકાડા' વેરિઅન્ટના લક્ષણો શું હોઈ શકે?

તેના લક્ષણો કોવિડ-19ના બીજા તરંગ પછી ઉભરેલા ઓમિક્રોન વેરિઅન્ટ જેવા જ છે. ઉદાહરણ તરીકે, ગળામાં તીવ્ર દુખાવો એ સૌથી મુખ્ય લક્ષણ છે, ત્યારબાદ હળવો તાવ અને શરદી, સૂકી ઉધરસ અને થાક, અને વહેતું અથવા ભરાયેલું નાક આવે છે. 

એક નવું લક્ષણ પણ ઓળખવામાં આવ્યું છે: કેટલાક કિસ્સાઓમાં ઉબકા અથવા ઝાડા જેવી પેટની સમસ્યાઓ પણ જોવા મળી છે. યુએસ સેન્ટર્સ ફોર ડિસીઝ કંટ્રોલ એન્ડ પ્રિવેન્શન (CDC) અનુસાર, આ પેટર્ન સૂચવી શકે છે કે નિયમિત જીનોમિક સર્વેલન્સ દ્વારા શોધાતા પહેલા આ વેરિઅન્ટ લોઅર લેવલે ફરતો હતો.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં BA.3.2નો પહેલો કેસ 27 જૂન, 2025ના રોજ નોંધાયો હતો, જ્યારે નેધરલેન્ડથી સાન ફ્રાન્સિસ્કો ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર આવતા મુસાફરના શ્વસન નમૂનામાં વેરિઅન્ટ ઓળખવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, એરપોર્ટ પેસેન્જર સ્ક્રીનીંગ અને ગટરના પાણીના મોનિટરિંગ નેટવર્ક સહિત વિવિધ સર્વેલન્સ સિસ્ટમ્સ દ્વારા વધારાના કેસ ઓળખવામાં આવ્યા છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં આ વેરિઅન્ટથી સંક્રમિત પ્રથમ ત્રણ દર્દીઓ ડિસેમ્બર 2025 અને જાન્યુઆરી 2026ની વચ્ચે ઓળખાયા હતા.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

