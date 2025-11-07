કામના પ્રેશરથી પરેશાન નર્સે દિલ ચીરી નાંખે તેવું કૃત્ય કર્યું, 10 દર્દીઓને સુવડાવી દીધા મોતની નીંદ
Nurse Killed 10 Patients: જર્મનીમાં એક નર્સે તેના જ 10 દર્દીઓને ખોટું ઇન્જેક્શન આપીને તેમની જાન લઈ લીધી. આ મામલે કોર્ટે તેને આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે મૃત લોકોના શબની ફરી એકવાર તપાસ કરવામાં આવશે, જેના પછી કેસ વધુ લંબાઈ શકે છે. પરંતુ સવાલ એ છે કે આખરે કેમ જીવ બચાવનાર વ્યક્તિએ પોતાના જ દર્દીઓને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા?
Trending Photos
Nurse Killed 10 Patients: જીવ આપનારા લોકો પણ આપણો જીવ લઈ લેશે, આવી કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે. પરંતુ જર્મનીમાં આવું જ કંઈક થયું છે. ખરેખર, અહીં વુએર્સેલેન (Wuerselen) નામના શહેરમાં એક નર્સ (પુરુષ)એ તેના 10 દર્દીઓની જાન લઈ લીધી છે. આરોપી અહીં જ અટક્યો નહોતો પરંતુ તેનો પ્લાન અન્ય 27 દર્દીઓનો જીવ લેવાનો પણ હતો. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે હત્યા કરનાર નર્સ કામના બોજથી પરેશાન થઈ ગયો હતો અને તેણે તણાવ (સ્ટ્રેસ)માં આ હત્યાઓને અંજામ આપ્યો છે. જોકે, કોર્ટે તેને આજીવન કેદની સજા સંભળાવી છે.
નર્સે કેવી રીતે કરી હત્યા?
આરોપી નર્સનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ વ્યક્તિ રાતની શિફ્ટ કરતો હતો અને તેણે વૃદ્ધ દર્દીઓની સંભાળ રાખવાની હતી. તેમનાથી પરેશાન થઈને તેણે પોતાના મોટાભાગના વૃદ્ધ દર્દીઓને મોર્ફિન અથવા શામક (Sedative) ઇન્જેક્શન આપ્યા, જેનાથી તેમનું મૃત્યુ થયું. આ હત્યાઓ આ વ્યક્તિએ વર્ષ 2023ના ડિસેમ્બરથી શરૂ કરી હતી અને 2024 સુધી મોતનો આ સિલસિલો ચાલ્યો.
ફરી ચલાવવામાં આવી શકે છે કેસ
જોકે, હત્યા કરનાર વ્યક્તિ પોતે પણ તણાવથી પીડિત હતો પરંતુ જે પરિવારોના લોકોનું માનવું છે કે આ વ્યક્તિ પ્રત્યે કોઈ સહાનુભૂતિ ન દાખવવી જોઈએ અને તેની સાથે તેવો જ વ્યવહાર કરવો જોઈએ જેવો કોઈ સામાન્ય મુજરિમ સાથે કરવામાં આવે છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે મૃત લોકોના શરીરને કૉફિનમાંથી બહાર કાઢવામાં આવી શકે છે. જેથી ફરી એકવાર પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવે. આ પછી આરોપી નર્સ પર અલગથી નવો કેસ પણ ચાલવાની સંભાવના છે.
કોર્ટે આરોપીને સજા સંભળાવતા અદાલતે કહ્યું છે કે નર્સનો ગુનો 'વિશેષ રૂપે ગંભીર અપરાધ'ની શ્રેણીમાં શામેલ છે. આવા કિસ્સાઓમાં, આગામી 15 વર્ષો પહેલા રિહાઈ મળવી અત્યંત મુશ્કેલ છે. જોકે, ગુનેગાર અપીલ ફાઇલ કરી શકે છે. જણાવી દઈએ કે તેની ધરપકડ 2024માં કરવામાં આવી હતી. આ વ્યક્તિએ તેની નર્સિંગ કારકિર્દી 2020થી શરૂ કરી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે