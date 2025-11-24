Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

બ્રિટનમાં આવ્યો એવો નિયમ કે લક્ષ્મી મિત્તલ છોડી રહ્યા છે UK, જાણો હવે કયા દેશમાં જશે ભારતીય ઉદ્યોગપતિ

Lakshmi Mittal leaves UK: છેલ્લા 30 વર્ષથી મિત્તલ બ્રિટિશ બિઝનેસ અને સોસાયટીમાં એક મુખ્ય વ્યક્તિ છે. આ સમય દરમિયાન, તેમણે લંડનમાં ઘણી મોંઘી મિલકતો ખરીદી છે, ફૂટબોલ ક્લબ ક્વીન્સ પાર્ક રેન્જર્સમાં રોકાણ કર્યું છે અને લેબર પાર્ટીને £5 મિલિયનથી વધુનું યોગદાન આપ્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 24, 2025, 05:32 PM IST

Trending Photos

બ્રિટનમાં આવ્યો એવો નિયમ કે લક્ષ્મી મિત્તલ છોડી રહ્યા છે UK, જાણો હવે કયા દેશમાં જશે ભારતીય ઉદ્યોગપતિ

Lakshmi Mittal leaves UK: ભારતીય મૂળના સ્ટીલ ઉદ્યોગપતિ અને વિશ્વના સૌથી ધનિક લોકોમાંના એક લક્ષ્મી મિત્તલે આખરે UK છોડવાનો નિર્ણય લીધો છે. યુકે લેબર સરકાર દ્વારા ધનિકો પર કડક ટેક્સ સુધારા (ખાસ કરીને, સંપત્તિ કર અને બિન-પ્રભાવશાળી દરજ્જો નાબૂદ) માટેની તૈયારીઓ વચ્ચે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. ધ સન્ડે ટાઇમ્સ અહેવાલ આપે છે કે મિત્તલ હવે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ અને દુબઈ વચ્ચે પોતાનો સમય વિભાજીત કરશે.

ત્રણ દાયકાનો સંબંધ

Add Zee News as a Preferred Source

મિત્તલ છેલ્લા 30 વર્ષથી બ્રિટિશ વ્યવસાય અને સમાજમાં એક મુખ્ય વ્યક્તિ રહ્યા છે. આ સમય દરમિયાન, તેમણે લંડનમાં ઘણી મોંઘી મિલકતો ખરીદી છે, ફૂટબોલ ક્લબ ક્વીન્સ પાર્ક રેન્જર્સમાં રોકાણ કર્યું છે અને લેબર પાર્ટીમાં £5 મિલિયનથી વધુનું યોગદાન આપ્યું છે. 2008માં, તેમની સંપત્તિ £27.7 બિલિયનની ટોચે પહોંચી હતી.

યુકે લેબર સરકારે તાજેતરમાં 'નોન-પ્રભાવશાળી' કર દરજ્જો નાબૂદ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. આ દરજ્જાથી વિદેશી મૂળના વ્યક્તિઓ ફક્ત યુકેમાં તેમની કમાણી પર કર ચૂકવી શકતા હતા. મિત્તલના નજીકના સલાહકારે ધ સન્ડે ટાઇમ્સને જણાવ્યું હતું કે મુખ્ય સમસ્યા આવકવેરો કે મૂડી લાભ કર નહોતો. વાસ્તવિક મુદ્દો વારસાગત કર હતો. શ્રીમંત વિદેશીઓ સમજી શકતા નથી કે યુકે તેમની વિશ્વવ્યાપી સંપત્તિ પર 40 ટકા વારસા ટેક્સ કેમ લગાવે છે.

યુકેમાં વારસા કર 40% સુધી વધી શકે છે, જ્યારે દુબઈમાં તે 0% છે. સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ પણ ઘણી છૂટ આપે છે. આ કારણો છે કે ઘણા શ્રીમંત વિદેશી પરિવારો યુકે છોડી રહ્યા છે.

દુબઈમાં મોટું રોકાણ, નવું વૈભવી ઘર તૈયાર

મિત્તલ પહેલાથી જ દુબઈમાં એક ઘર ધરાવે છે. હવે, તેમણે નૈયા ટાપુ પર ચેવલ બ્લેન્ક ડેવલપમેન્ટમાં પાંચ મુખ્ય પ્લોટ ખરીદ્યા છે. દરેક પ્લોટની કિંમત આશરે $25 મિલિયન હોવાનો અંદાજ છે. વધુમાં, આ વર્ષે, તેમણે અમીરાત હિલ્સમાં $200 મિલિયનનો મેગા-મહેલ ખરીદ્યો, જેને "મધ્ય પૂર્વના બેવર્લી હિલ્સ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ બધી ખરીદીઓ દુબઈને પોતાનું નવું કેન્દ્ર બનાવવાના તેમના ઇરાદા તરફ નિર્દેશ કરે છે.

લક્ષ્મી મિત્તલનો વારસો અને વૈશ્વિક સામ્રાજ્ય

  • રાજસ્થાનમાં સ્ટીલ વ્યવસાય પરિવારમાં જન્મેલા
  • કલકત્તા યુનિવર્સિટીમાંથી વાણિજ્યની ડિગ્રી ધરાવે છે
  • 1976માં ઇન્ડોનેશિયામાં પ્રથમ સ્ટીલ પ્લાન્ટની સ્થાપના કરી

આ કંપની પાછળથી આર્સેલરમિત્તલ બની. આજે, તે વિશ્વની બીજી સૌથી મોટી સ્ટીલ ઉત્પાદક કંપની છે, જે 125000થી વધુ લોકોને રોજગારી આપે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
lakshmi mittalLakshmi Mittal leaves UKUK super rich taxUK wealth tax proposalbillionaire steel tycoonArcelorMittalUK wealth taxsuper rich tax UKDubai new destinationbillionaire migrationUK tax policywealth tax newsultra rich tax UKUK rich leaving countryMittal moves to DubaiGujarati NewsWorld news

Trending news