સર્વેમાં ચોંકાવનારો મોટો ખુલાસો... 63% લોકો છોડવા માંગે છે અમેરિકા, સામે આવ્યું મોટું કારણ
Why american Youth Leave Country: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં યુવાનોમાં અસંતોષ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. અમેરિકન સાયકોલોજિકલ એસોસિએશન (APA) ના તાજેતરના સર્વે મુજબ, 18 થી 34 વર્ષની વયના લગભગ 63% અમેરિકન યુવાનો હવે દેશ છોડવાનું વિચારી રહ્યા છે.
Trending Photos
Why american Youth Leave Country: આ આંકડો ગયા વર્ષ કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે, જ્યારે 2023 માં તે 41% હતો. નિષ્ણાતોના મતે, આર્થિક દબાણ, રાજકીય અનિશ્ચિતતા અને માનસિક તણાવ આ પરિવર્તનના મુખ્ય કારણો છે.
યુવાનોના અસંતોષના મુખ્ય કારણો
- સર્વેમાં જાણવા મળ્યું છે કે અમેરિકન યુવાનોમાં અસંતોષ ઘણા ગંભીર પરિબળો સાથે જોડાયેલો છે,
- નાણાકીય અસુરક્ષા અને ફુગાવો: રોજિંદા વસ્તુઓના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે.
- આરોગ્યસંભાળનો ખર્ચ: તબીબી વીમો અને તબીબી સારવારમાં રેકોર્ડ વધારો જોવા મળ્યો છે.
- રાજકીય અસ્થિરતા અને નીતિગત મૂંઝવણ: સરકારી નિર્ણયોની આસપાસની અનિશ્ચિતતાએ વિશ્વાસ ઘટાડ્યો છે.
- આબોહવા સંકટ: સતત વધતા પર્યાવરણીય જોખમો યુવાનોના ભવિષ્ય વિશે ચિંતાઓ વધારી રહ્યા છે.
- નોકરીનો તણાવ અને અસ્થિરતા: છટણી, ઓટોમેશન અને AIએ રોજગાર સંકટને વધુ તીવ્ર બનાવ્યું છે.
COVID-19 પછી મુશ્કેલીઓ વધી
COVID-19 રોગચાળા પછી યુએસ અર્થતંત્રને મોટો ફટકો પડ્યો છે. બેરોજગારી વધી, ઘણા નાના વ્યવસાયો બંધ થયા, અને જીવનનિર્વાહનો ખર્ચ ઝડપથી વધ્યો. હવે, દસમાંથી નવ અમેરિકન કામદારો કામના ભારણથી માનસિક રીતે થાકી ગયા છે. નવી ટેકનોલોજી, ખાસ કરીને AIની ઝડપથી વિસ્તરતી ભૂમિકાએ નોકરીની સુરક્ષા અંગે ચિંતાઓ વધારી છે. વધુમાં, સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી ખોટી માહિતીએ યુવાનોના માનસિક સ્વાસ્થ્યને અસર કરી છે.
યુવાનો ભવિષ્ય વિશે અનિશ્ચિતતાનો અનુભવ
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે આજના યુવા અમેરિકનો તેમના ભવિષ્ય વિશે અનિશ્ચિત અને અસુરક્ષિત અનુભવી રહ્યા છે. તેઓને લાગે છે કે સરકારી નીતિઓ તેમના જીવનમાં સ્થિરતા પ્રદાન કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે. ઓછી આવક ધરાવતા પરિવારો ખાસ કરીને પ્રભાવિત થયા છે. ફુગાવા અને વધતા ખર્ચ વચ્ચે, ઘણા પરિવારો ખોરાક અને મૂળભૂત જરૂરિયાતોની અછતનો સામનો કરી રહ્યા છે.
આ વલણને આગળ ધપાવવાના પાંચ મુખ્ય કારણો
- સર્વે મુજબ, અમેરિકન યુવાનો દેશ છોડવાનું વિચારી રહ્યા છે તેના પાંચ મુખ્ય કારણો છે
- સ્વાસ્થ્ય વીમો અને તબીબી ખર્ચમાં ઝડપથી વધારો
- ફુગાવો અને ઉર્જા ખર્ચ
- ખાદ્ય પદાર્થોના ભાવમાં સતત વધારો
- મોટી કંપનીઓમાં છટણી અને નોકરીની અનિશ્ચિતતા
- સરકારી નીતિઓ અને રાજકીય અસ્થિરતાને કારણે તણાવ
એક્સપર્ટની ચિંતા
નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે આ પરિસ્થિતિ અમેરિકાના સામાજિક માળખા માટે ચિંતાજનક સંકેત છે. જો સરકાર યુવાનો સામેના આર્થિક અને માનસિક પડકારોનો સામનો કરવા માટે નક્કર પગલાં નહીં ભરે, તો બ્રેઈન ડ્રેન જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે