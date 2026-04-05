એક નાના ડિવાઇસે કર્યો કમાલ: અમેરિકાને ઈરાનમાં કેવી રીતે મળ્યો પાયલોટ
US Finding Pilot: અમેરિકન પાઇલટને શોધવામાં એક નાના ડિવાઇસ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી, જેનાથી તેના સ્થાન સહિતની વિગતો યુએસ સૈનિકોને મોકલવામાં આવી હતી. તેનાથી જાણવા મળ્યું હતું કે પાઇલટ એક ખડકાળ પર્વતીય વિસ્તારમાં એક તિરાડમાં છુપાયેલો હતો.
Trending Photos
US Finding Pilot: અમેરિકાએ બે દિવસથી ઈરાનના પર્વતીય વિસ્તારમાં છુપાયેલા તેના પાઇલટને સુરક્ષિત અને જીવતો બચાવી લીધો છે. આ એક ચમત્કારથી ઓછું નથી, કારણ કે અમેરિકાએ આ મિશન એવા દેશમાં પાર પાડ્યું હતું જેની સાથે તે એક મહિનાથી યુદ્ધમાં છે.
ડઝનબંધ યુએસ વિમાનોએ પાઇલટને બચાવવા માટે હવામાં પેટ્રોલિંગ કર્યું. એક નાના ઉપકરણે પાઇલટને શોધવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમાં તેના સ્થાન સહિતની વિગતો યુએસ સૈનિકોને મોકલી હતી. આ ઉપકરણે પાઇલટને ખડતલ પર્વતીય વિસ્તારમાં એક તિરાડમાં છુપાયેલો જાહેર કર્યો હતો.
તે ઉપકરણ શું હતું?
આ સમગ્ર કામગીરીના કેન્દ્રમાં એક નાનું, ઉપગ્રહ-આધારિત સંચાર ઉપકરણ છે જે CSEL (કોમ્બેટ સર્વાઇવર ઇવેડર લોકેટર) તરીકે ઓળખાય છે, જેનું વજન આશરે 800 ગ્રામ છે. તે બોઇંગ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું હતું અને તે સેટેલાઇટ સાથે જોડાયેલ છે. તે લગભગ એક હથેળી જેટલું કદનું છે અને એક મજબૂત લશ્કરી રેડિયો અને હેન્ડહેલ્ડ કમ્પ્યુટરના સંયોજન જેવું લાગે છે. તે પાઇલટની કમર સાથે બાંધેલું છે જેથી જ્યારે તેઓ ફાઇટર જેટમાંથી બહાર નીકળે ત્યારે ઉપકરણ તેમની સાથે રહે. પાઇલટ બહાર નીકળતાની સાથે જ તે તરત જ એન્ક્રિપ્ટેડ ડેટા મોકલવાનું શરૂ કરે છે. હાઈ-આવર્તન, હોપિંગ સિગ્નલોનો ઉપયોગ કરીને, તે સતત સ્થાન કોઓર્ડિનેટ્સ અને ટૂંકા એન્ક્રિપ્ટેડ સંદેશાઓ મોકલે છે, જેના કારણે દુશ્મન ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ પ્રણાલીઓ માટે તેને શોધવાનું અત્યંત મુશ્કેલ બને છે.
દસ મીટર પાણીમાં પણ કાર્ય કરે છે આ ડિવાઈસ
તે કોઈપણ સંજોગોમાં કાર્યરત રહે છે. જેમ વિમાન દુર્ઘટના દરમિયાન ફ્લાઇટનું બ્લેક બોક્સ અકબંધ રહે છે અને અંતિમ ક્ષણોને કેદ કરે છે, તેમ આ ઉપકરણ સૈનિક અથવા પાઇલટ સાથે જોડાયેલ રહે છે. આ ઉપકરણ દ્વારા જ યુએસ સૈન્ય તેના પાઇલટને શોધી શક્યું હતું. તે દસ મીટર ઊંડા પાણીમાં ડૂબી ગયા પછી પણ ચોક્કસ સ્થાનો ટ્રાન્સમિટ કરે છે. તેની બેટરી 21 દિવસ સુધી ચાલે છે.
ઉપકરણ પરનું બટન પાઇલટ અથવા સૈનિકને તેઓ મુશ્કેલીમાં છે તે દર્શાવવા દે છે, જે પછી બચાવ પ્રક્રિયા શરૂ કરે છે. આ કામગીરી દરમિયાન પણ, ઉપકરણ દર થોડા કલાકે એન્ક્રિપ્ટેડ ટેક્સ્ટ સંદેશાઓ મોકલતું હતું, ચોક્કસ સ્થાન માહિતી પ્રદાન કરતું હતું, જેનાથી ઈરાની સૈન્ય તેને ટ્રેક કરી શકતું ન હતું.
પહાડી તિરાડમાં છુપાયો હતો પાઇલટ
ન્યૂ યોર્ક ટાઈમ્સ અનુસાર, ઈરાનમાં યુએસ એરફોર્સના પાઇલટનું જેટ તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું. દુશ્મનથી બચવા માટે, તે પર્વતની તિરાડમાં છુપાઈ ગયો અને 7,000 ફૂટની ઊંચાઈ પર ચઢી ગયો. બે દિવસના જીવલેણ મિશન પછી, યુએસ સેનાએ તેને બચાવ્યો.
રવિવારે, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પાઇલટને બચાવવા માટેના સમગ્ર બચાવ કાર્યને હિંમત અને ક્ષમતાનું અદ્ભુત પ્રદર્શન ગણાવ્યું. ઈરાની સરકારે પાઇલટ માટે ઈનામની પણ ઓફર કરી. ટ્રમ્પે એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે, અમે ગંભીર રીતે ઘાયલ અને ખરેખર બહાદુર F-15 ક્રૂ મેમ્બર/અધિકારીને ઈરાની પર્વતોમાં ઊંડાણમાંથી બચાવ્યા છે. મોટી સંખ્યામાં ઈરાની દળો તેને શોધી રહ્યા હતા અને તેની ખૂબ નજીક આવી ગયા હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે