Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

થાઇલેન્ડમાં ભયાનક અકસ્માત, ચાલતી ટ્રેન પર પડી ક્રેન, ઘણા ડબ્બા પાટા પરથી ઉતરી ગયા, 22 લોકોના મોત

Thailand Crane Collapse: અહેવાલ આપ્યો છે કે ટ્રેન બેંગકોકથી ઉબોન રત્ચાથાની પ્રાંત જઈ રહી હતી. પાટા પરથી ઉતર્યા પછી, ટ્રેનમાં આગ લાગી ગઈ, જેમાં અનેક લોકો માર્યા ગયા. ડઝનબંધ લોકો ઘાયલ પણ થયા.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 14, 2026, 03:07 PM IST

Trending Photos

થાઇલેન્ડમાં ભયાનક અકસ્માત, ચાલતી ટ્રેન પર પડી ક્રેન, ઘણા ડબ્બા પાટા પરથી ઉતરી ગયા, 22 લોકોના મોત

Thailand Crane Collapse: થાઈલેન્ડમાં બુધવારે સવારે એક ભયાનક અકસ્માત થયો. નિર્માણાધીન હાઇ-સ્પીડ રેલ લાઇન પરની ક્રેન એક પેસેન્જર ટ્રેન પર પડી, જેના કારણે તે પાટા પરથી ઉતરી ગઈ. આ અકસ્માતમાં ઓછામાં ઓછા 22 લોકો માર્યા ગયા છે, અને ઘણા લોકો ટ્રેનના ડબ્બામાં ફસાયા હોવાની આશંકા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ ઘટના સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 9 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી.

ટ્રેન પર ક્રેન અચાનક પડી

Add Zee News as a Preferred Source

નાખોન રત્ચાસિમા જનસંપર્ક વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ક્રેનનો ઉપયોગ એલિવેટેડ હાઇ-સ્પીડ રેલ્વે બનાવવા માટે થઈ રહ્યો હતો. બુધવારે બેંગકોકથી ઉબોન રત્ચાથાની જતી ટ્રેન પર ક્રેન અચાનક પડી ગઈ. મૃત્યુઆંક વધુ વધી શકે છે, કારણ કે પોલીસે અહેવાલ આપ્યો છે કે અકસ્માતમાં 30 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે.

ટ્રેનમાં 195 લોકો હતા સવાર

અહેવાલો અનુસાર, ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરતાની સાથે જ તેમાં પણ આગ લાગી ગઈ. આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે અને બચાવ ટીમો ટ્રેનની અંદર ફસાયેલા લોકોને શોધી રહી છે. પરિવહન મંત્રી પિફટ રત્ચકિતપ્રકને જણાવ્યું હતું કે ટ્રેનમાં 195 લોકો સવાર હતા અને અધિકારીઓ મૃતકોની ઓળખ કરવાનું કામ કરી રહ્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
ThailandThailand crane collapseThailand crane collapse on passenger trainGujarati NewsWorld news

Trending news