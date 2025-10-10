અમેરિકાના દુશ્મન દેશની મહિલાને મળ્યો નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર, જાણો કોણ છે મારિયા કોરિના મચાડો
Nobel Peace Prize Winner 2025: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. અમેરિકાના દુશ્મન વેનેઝુએલાના રાજકારણી મારિયા કોરિના મચાડોને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારથી નવાજવામાં આવ્યા છે. અગાઉ, મારિયાને 2024માં યુરોપિયન યુનિયનનો સખારોવ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.
Nobel Peace Prize Winner 2025: નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વેનેઝુએલાના એક પ્રખ્યાત રાજકારણી મારિયા કોરિના મચાડોને આ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. તે હાલમાં વેનેઝુએલામાં વિપક્ષના નેતા છે અને લોકશાહી અને માનવ અધિકારો માટે લડી રહી છે. વેનેઝુએલાના નેતાને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર એનાયત થવો એ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ માટે એક મોટો ઝટકો છે, કારણ કે ટ્રમ્પે વારંવાર કહ્યું છે કે તેઓ આઠ યુદ્ધો રોકવા બદલ આ પુરસ્કારને પાત્ર છે.
ઘણા દેશોના રાજકારણીઓએ પણ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પુરસ્કારને ટેકો આપ્યો હતો. પાકિસ્તાન, ઇઝરાયલ, આર્મેનિયા, અઝરબૈજાન, કંબોડિયા અને રવાન્ડાએ ટ્રમ્પને ટેકો વ્યક્ત કર્યો હતો.
મારિયા કોરિના મચાડો કોણ છે?
મારિયા કોરિના મચાડોએ 2011થી 2014 સુધી વેનેઝુએલાની રાષ્ટ્રીય સભાના ચૂંટાયેલા સભ્ય તરીકે સેવા આપી હતી. તે વેનેઝુએલાની વર્તમાન સરકાર સામે લોકશાહી ચળવળનું નેતૃત્વ કરી રહી છે.
મારિયાનો જન્મ 7 ઓક્ટોબર, 1967ના રોજ થયો હતો અને તે એક ઔદ્યોગિક ઇજનેર છે. તે હાલમાં વિરોધ પક્ષના નેતા છે.
નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર 2025
નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની જાહેરાત નોર્વેની રાજધાની ઓસ્લોમાં કરવામાં આવી હતી. મારિયાને અહીં નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. તેમને આશરે 7 કરોડ રૂપિયા (આશરે $1.7 મિલિયન USD)ની રકમ અને એક મેડલ પ્રાપ્ત થશે.
આ વર્ષે, 338 વ્યક્તિઓ અને સંગઠનોને શાંતિ પુરસ્કાર માટે નામાંકન મળ્યા હતા, જેમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો પણ સમાવેશ થાય છે. જોકે, મારિયાએ ટ્રમ્પને હરાવીને આ પુરસ્કાર જીત્યો હતો.
અગાઉના સન્માન
નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર પહેલા મારિયા કોરિના મચાડોને અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો મળ્યા છે. 2024માં, તેમને યુરોપિયન યુનિયનનો સખારોવ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો, જે EUનો સર્વોચ્ચ માનવ અધિકાર પુરસ્કાર છે.
