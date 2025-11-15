હિટલરના DNA માં 80 વર્ષ બાદ મોટો ખુલાસો, તાનાશાહ આ બીમારીને કારણે મહિલાઓથી દૂર રહેતો હતો
Adolf Hitler DNA Analysis : જર્મનીના સરમુખત્યાર એડોલ્ફ હિટલરના DNA પરથી તેની સેક્સ્યુઅલ લાઈફના ફેલ્યોર વિશે મોટો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે
Adolf Hitler News : જર્મન સરમુખત્યાર એડોલ્ફ હિટલર વિશે એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. ડીએનએ વિશ્લેષણ મુજબ, જર્મન સરમુખત્યાર એડોલ્ફ હિટલરના ગુપ્તાંગ ખૂબ જ નાના હતા, કદાચ કારણ કે તે સ્કિઝોફ્રેનિયા અથવા ઓટીઝમથી પીડાતા હતા. ટૂંક સમયમાં એક દસ્તાવેજી ફિલ્મ તેમના જીવન વિશે ઘણા રહસ્યો જાહેર કરશે. ડીએનએ વિશ્લેષણ રિપોર્ટના આધારે, હિટલર વિશે ઘણા ચોંકાવનારા દાવા કરવામાં આવ્યા છે.
'કેલમેન સિન્ડ્રોમ' તેમના રાજકારણમાં ઊંડા ઉતરવાનું કારણ છે
જર્મન સરમુખત્યાર એડોલ્ફ હિટલર આનુવંશિક વિકારથી પીડાતા હતા. આનાથી તેમના ગુપ્તાંગના વિકાસ પર અસર પડી, જેના કારણે જાતીય સંભોગમાં મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ. ગયા મહિને શરૂ કરાયેલ ચેનલ 4 દસ્તાવેજી "હિટલરનો ડીએનએ: બ્લુપ્રિન્ટ ઓફ અ ડિક્ટેટર" માં આ ખુલાસો થશે. ડીએનએ વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે તેમને કાલમેન સિન્ડ્રોમ હતો, જેનો અર્થ છે કે હિટલરની તરુણાવસ્થા અધૂરી હતી. તેમની જાતીય અસામાન્યતા અને સંભવતઃ તેમના નાના ગુપ્તાંગોએ તેમની માનસિક બીમારીમાં ફાળો આપ્યો હતો. વિશ્લેષણમાં એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે હિટલર એક અથવા વધુ ન્યુરોડાયવર્સિટી ડિસઓર્ડર અથવા માનસિક વિકૃતિઓથી પીડાતા હતા. આ વિશ્લેષણ એ સિદ્ધાંતને પણ રદિયો આપે છે કે તે યહૂદી વંશનો હતો.
નમૂના કેવી રીતે લેવામાં આવ્યા
૧૯૪૫માં હિટલરે આત્મહત્યા કર્યા પછી તેના લોહીથી રંગાયેલા સોફાના કપડામાંથી હિટલરનો ડીએનએ પ્રોફાઇલ કાઢવામાં આવ્યો હતો. અગ્રણી આનુવંશિકશાસ્ત્રી પ્રોફેસર ટોરી કિંગે દસ્તાવેજી નિર્માતાઓને કહ્યું હતું કે જો હિટલરે તેના આનુવંશિક પરિણામો જોયા હોત, તો તે લગભગ ચોક્કસપણે પોતાને ગેસ ચેમ્બરમાં મોકલી દેત. આ દસ્તાવેજી સપ્તાહના અંતે, શનિવાર રાત્રે યુનાઇટેડ કિંગડમમાં પ્રીમિયર થશે. આ સંબંધિત એક ખાસ અહેવાલ તાજેતરમાં લંડનના ધ ટાઇમ્સમાં પ્રકાશિત થયો હતો, જેમાં તેમના અંગત જીવન વિશે ઘણા દાવા કરવામાં આવ્યા છે.
હિટલરના ડીએનએ વિશ્લેષણમાં જણાવાયું છે કે તેમના ગુપ્તાંગ ખૂબ નાના હતા. અન્ય એક સંશોધકે દસ્તાવેજીમાં વિગતવાર જણાવ્યું છે કે તેમના અવિકસિત ગુપ્તાંગોને કારણે તેમની જાતીય સમસ્યાઓએ તેમને રાજકારણમાં ખૂબ જોરશોરથી આગળ વધવામાં મદદ કરી હશે. અગાઉના રેકોર્ડ્સ સૂચવે છે કે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન, હિટલરને તેમના નાના શિશ્ન માટે ત્રાસ આપવામાં આવ્યો હતો, સંભવતઃ આનુવંશિક સ્થિતિને કારણે તેમનું શિશ્ન નાનું હતું.
અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ૧૯૨૩માં હિટલરે સંપૂર્ણ શરીરની તબીબી તપાસ કરાવી હતી. ૨૦૧૫માં પ્રકાશિત થયેલા ગુપ્ત અહેવાલમાં તેમના અંડકોષની સમસ્યાઓ પણ જાહેર કરવામાં આવી હતી. પોટ્સડેમ યુનિવર્સિટીના ઇતિહાસકાર એલેક્સ જે. કેએ જણાવ્યું હતું કે, "અન્ય વરિષ્ઠ નાઝીઓની પત્નીઓ, બાળકો અને લગ્નેત્તર સંબંધો પણ હતા, પરંતુ સમગ્ર નાઝી સામ્રાજ્યમાં હિટલર એકમાત્ર એવો વ્યક્તિ હતો જે આટલા નજીકના વાતાવરણથી ઘેરાયેલો ન હતો."
હિટલર કદાચ ન્યુરોડાયવર્સિટી અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી પણ પીડાતો હશે. ડોક્યુડ્રામા મુજબ, હિટલર કદાચ ઓટીઝમ, સ્કિઝોફ્રેનિયા અને બાયપોલર ડિસઓર્ડરથી પીડાતો હતો. જો કે, સંશોધકો ચોક્કસપણે નક્કી કરી શકતા નથી કે તે આમાંથી કયા વિકારોથી પીડાતો હતો. જો કે, તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે હિટલરના માનસિક સ્વાસ્થ્ય વિશેના ખુલાસાઓનો ઉપયોગ તેના દુષ્કૃત્યોના આધારે અન્ય લોકોને કલંકિત કરવા માટે ન કરવો જોઈએ. "આવી બીમારીઓથી પીડાતા મોટાભાગના લોકો હિંસક કે ક્રૂર નથી હોતા, પરંતુ જાતીય હતાશાને કારણે શાંત અને એકલા રહે છે."
