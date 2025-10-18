પાકિસ્તાનની કાયરતાપૂર્ણ હરકત, હુમલામાં અફઘાનિસ્તાનના 3 ક્રિક્ટરોના મોત, રાશિદ ખાન શોકમાં ડૂબ્યો
Afghan Cricketers killed: પાકિસ્તાન દ્વારા થયેલા હુમલામાં 3 અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટરો સહિત 8 લોકોના મોતના દુખદ સમાચાર સામે આવતા શોક છવાયો છે. ક્રિકેટર રાશિદ ખાને પણ આ હુમલાની ટીકા કરી અને ક્રિકેટરોના મોત પર આઘાત વ્યક્ત કર્યો.
અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (ACB) એ શનિવારે સવારે પુષ્ટિ કરી કે પાકિસ્તાન દ્વારા થયેલા એક હુમલામાં તેમના ત્રણ ક્રિકેટરોના મોત થયા છે. આ ઘટનાને કારણે બોર્ડે આગામી મહિને પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે થનારી ટ્રાઈ સિરિઝથી પણ હટી જવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ACB એ તેની જાણકારી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર આપી. હુમલામાં માર્યા ગયેલા ક્રિકેટરોના નામ કબીર, સિબગતુલ્લાહ અને હારુન છે. અફઘાનિસ્તાન ટી20 ટીમના કેપ્ટન અને સ્ટાર ક્રિકેટર રાશિદ ખાને પણ આ અંગે શોક વ્યક્ત કર્યો.
અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે એક્સ પર જાણકારી આપતા કહ્યું કે અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ, પક્તિકા પ્રાંતના ઉરગુન જિલ્લાના બહાદુર ક્રિકેટરોની દુખદ શહાદત પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કરે છે, જેમને આજે સાંજે પાકિસ્તાન શાસન દ્વારા કરાયેલા કાયરતાપૂર્ણ હુમલામાં નિશાન બનાવવામા આવ્યા. આ હ્રદયદ્રાવક ઘટનામાં ઉરગુન જિલ્લાના ત્રણ ખેલાડી (કબીર, સિબગતુલ્લાહ અને હારુન) તથા તેમના પાંચ અન્ય સાથી દેશવાસી શહીદ થયા અને સાત અન્ય લોકો ઘાયલ થયા. આ ખેલાડીઓ આ પહેલા એક મૈત્રીપૂર્ણ ક્રિકેટ મેચમાં ભાગ લેવા માટે પક્તિકા પ્રાંતની રાજધાની શારાના ગયા હતા. ઉરગુન પાછા ફર્યા બાદ એક સભા દરમિયાન તેમને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા.
Statement of Condolence
The Afghanistan Cricket Board expresses its deepest sorrow and grief over the tragic martyrdom of the brave cricketers from Urgun District in Paktika Province, who were targeted this evening in a cowardly attack carried out by the Pakistani regime.
— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 17, 2025
એસીબી તેને અફઘાનિસ્તાનના ખેલ સમુદાય, તેમના એથલીટ્સ અને ક્રિકેટ પરિવાર માટે એક મોટી ક્ષતિ ગણે છે. એસીબી શહીદોના શોકગ્રસ્ત પરિવારો અને પક્તિકા પ્રાતના લોકો પ્રત્યે પોતાની ઊંડી સંવેદના અને એકજૂથતા પણ વ્યક્ત કરે છે.
આ દુખદ ઘટના બાદ અને પીડિતો પ્રત્યે સન્માન વ્યક્ત કરતા અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે નવેમ્બરના અંતમાં થનારી પાકિસ્તાન સાથેની આગામી ટ્રાઈ ટી20 સિરીઝમાં ભાગ લેવાનો ઈન્કાર કર્યો છે. અલ્લાહ શહીદોને જન્નતમાં સર્વોચ્ચ સ્થાન આપે, ઘાયલોને જલદી સાજા કરે અને તેમના પરિવારને આ દુખની ઘડીમાં ધૈર્ય, શક્તિ પ્રદાન કરે.
ક્રિકેટર રાશિદ ખાને પણ લખ્યું કે અફઘાનિસ્તાનમાં હાલમાં થયેલા પાકિસ્તાની હવાઈ હુમલામાં નાગરિકોના જીવ જવાથી મને ખુબ દુખ થયું છે. આ એક એવી ત્રાસદી છે જેમાં મહિલાઓ, બાળકો અને એવા મહત્વકાંક્ષી યુવા ક્રિકેટરોના જીવ ગયા જે વિશ્વ મંચ પર પોતાના દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાના સપનાં જોતા હતા. રહેણાંક વિસ્તારોને નિશાન બનાવવા એ સંપૂર્ણ રીતે અનૈતિક અને બર્બર છે. આ અન્યાયપૂર્ણ અને ગેરકાયદેસર કાર્યવાહી માનવાધિકારોનો ગંભીર ભંગ છે અને તેને અવગણવી જોઈએ નહીં.
I am deeply saddened by the loss of civilian lives in the recent Pakistani aerial strikes on Afghanistan. A tragedy that claimed the lives of women, children, and aspiring young cricketers who dreamed of representing their nation on the world stage.
It is absolutely immoral and…
— Rashid Khan (@rashidkhan_19) October 17, 2025
આ અનમોલ નિર્દોષોા જીવ ગયા બાદ હું પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ આગામી મેચોમાંથી હટવાના એસીબીના નિર્ણયનું સ્વાગત કરું છું. હું આ કપરા સમયમાં અમારા લોકો સાથે છું. અમારી રાષ્ટ્રીય ગરીમા સૌથી પહેલા આવવી જોઈએ.
અત્રે જણાવવાનું કે પાકિસ્તાનની એર સ્ટ્રાઈક બાદ બંને દેશોમાં ખુબ તણાવ વધી ગયો હતો. સરહદ પર ફાયરિંગમાં બંને બાજુ નુકસાન થયું. ત્યારબાદ બોર્ડર પર 48 કલાકનો સીઝફાયર થયો. શુક્રવારે સાંજે 6 વાગે સીઝફાયર ખતમ થયા પહેલા જ જાહેરાત થઈ ગઈ કે આ અસ્થાયી યુદ્ધવિરામને દોહામાં વાર્તા ખતમ થાય ત્યાં સુધી વધારવામાં આવી શકે છે. આમ છતાં પાકિસ્તાને અફઘાનિસ્તાનના પક્તિકા પ્રાંતમાં એરસ્ટ્રાઈક કરી નાખી.
