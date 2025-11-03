અફઘાનિસ્તાનમાં મધરાતે ધરા ધ્રુજી, 6.3ની તીવ્રતાના ભૂકંપથી 7ના મોત, અનેક ઘાયલ, મૃત્યુઆંક વધવાની ભીતિ
Earthquake In Afghanistan: અફઘાનિસ્તાનમાં ફરીથી એકવાર ભૂકંપ આવ્યો છે જેની તીવ્રતા 6.3ની આંકવામાં આવી છે. આ ભૂકંપના કારણે અનેક લોકોના મોતની આશંકા છે.
તાલિબાન શાસિત દેશ અફઘાનિસ્તાન એકવાર ફરીથી ભૂકંપનો ભોગ બન્યું છે. યુનાઈટેડ સ્ટેટ જિયોલોજિકલ સર્વે (USGS)એ જણાવ્યું કે અફઘાનિસ્તાનના સૌથી મોટા શહેરોમાંથી એક એવા મજાર એ શરિફ પાસે 6.3ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો છે. પ્રાથમિક રિપોર્ટ્સથી જાણવા મળે છે કે ભૂકંપ સ્થાનિક સમયમુજબ સોમવારે વહેલી સવારે મજાર એ શરીફ શહેર પાસે 28 કિમી (17.4 માઈલ)ની ઊંડાઈએ આવ્યો. ઉત્તરી બલ્ખ પ્રાંતની રાજધાની મજાર એ શરીફ આ રીઝનના સૌથી વધુ વસ્તીવાળા શહેરોમાંથી એક છે. રોયટર્સના જણાવ્યાં મુજબ આ ભૂકંપમાં ઓછામાં ઓછા 7 લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે 150થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે.
અનેકના મોતની આશંકા
યુએસજીએસના મોડલના અંદાજા મુજબ આ ભૂકંપના કારણે અનેક લોકોના મોતની આશંકા છે. અફઘાનિસ્તાન નેશનલ મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીએ કહ્યું કે દેશના અનેક પ્રાંત એકવાર ફરીથી રાતના લગભગ 1 વાગે (ભારતીય સમય મુજબ મધરાતે 2 વાગે) એક જોરદાર ભૂકંપથી હચમચી ઉઠ્યા.
આ દેશોમાં પણ અસર
યુએસજીએસના જણાવ્યાં મુજબ ભૂકંપની અસર ઉત્તરી અફઘાનિસ્તાનની સરહદ નજીકના 3 દેશો તાઝિકિસ્તાન, ઉઝ્બેકિસ્તાન અને તુર્કમેનિસ્તાનના વિસ્તારોમાં પણ મહેસૂસ થયા.
ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર
યુએસજીએસએ ભૂકંપ સંબંધિત ઓરેન્જ એલર્ટ પણ જાહેર કર્યું છે. જેનો અર્થ એ છે કે અંદાજે 100-1000 લોકોના મોતની આશંકા છે. એજન્સીએ કહ્યું કે મોટી સંખ્યામાં લોકોની જાનહાનિની સંભાવના છે અને આફત વ્યાપક રીતે ફેલાઈ શકે છે. આ એલર્ટ લેવલવાળી ગત ઘટનાઓ માટે રીજીઓનલ કે નેશનલ લેવલ પર રિસ્પોન્સની જરૂર પડી છે.
અગાઉ પણ આવ્યા છે ભૂકંપ
ઓગસ્ટમાં પૂર્વ અફઘાનિસ્તાનના પહાડી વિસ્તારોમાં 6 ની તીવ્રતાવાળો ભૂકંપ આવ્યો હતો જેણે ભારે તબાહી મચાવી હતી. જેમાં ઓછામાં ઓછા 800 લોકોના મોત થયા હતા અને 2800થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા. જ્યારે ઓક્ટોબર 2023માં આ દેશના પશ્ચિમી ભાગમાં 6.3ની તીવ્રતાનો એક ભૂકંપ આવ્યો હતો જેમાં 2000થી વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા.
