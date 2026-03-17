પાકિસ્તાને કાબુલમાં હોસ્પિટલ પર કરેલી એરસ્ટ્રાઈકમાં 400ના મોત, નશાની લત છોડાવવા આવ્યા હતાં લોકો
Pakistan Airstrike On Kabul Hospital: અફઘાનિસ્તાને મોટો દાવો કર્યો છે કે પાકિસ્તાને કાબુલમાં એક રિહેબ સેન્ટર પર હુમલો કર્યો જેમાં 400 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 250થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. અફઘાનિસ્તાનના આ દાવાને પાકિસ્તાન ફગાવી રહ્યુ છે. જાણો વિગતો.
Trending Photos
એક બાજુ જ્યાં અમેરિકા અને ઈઝરાયેલનું ઈરાન સાથે યુદ્ધ ચાલુ છે ત્યાં બીજી બાજુ ભારતની પાડોશમાં પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે પણ ભીષણ સૈન્ય તણાવ જોવા મળી રહ્યો છે. જે સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે તે ખરેખર ચિંતાજનક છે. અફઘાનિસ્તાનનો એવો દાવો છે કે પાકિસ્તાને કાબુલમાં એક હોસ્પિટલ પર એરસ્ટ્રાઈક કરી જેમાં 400 લોકોના જીવ ગયા. જ્યારે 250થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. પાકિસ્તાન જો કે આ દાવાને નકારી રહ્યું છે.
શું કહે છે અફઘાનિસ્તાનનું સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય?
અફઘાનિસ્તાનના ઉપ સરકારી પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે કાબુલમાં નશાની લત છોડાવવાની સારવાર કરતી એક હોસ્પિટલ પર પાકિસ્તાને હુમલો કર્યો જેમાં મૃતકોની સંખ્યા વધીને 400 થઈ છે. માઈક્રો બ્લોગિંગ સાઈટ એક્સ પર એક પોસ્ટ શેર કરતા હમદુલ્લા ફિતરતે કહ્યું કે સોમવારે મોડી રાતે થયેલા આ હુમલામાં હોસ્પિટલનો એક મોટો હિસ્સો તબાહ થઈ ગયો અને અત્યાર સુધીમાં 400 લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે લગભગ 250 જેટલા ઘાયલ છે.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે બચાવ ટુકડી ઈમારતમાં લાગેલી આગ પર કાબૂ મેળવવાની અને કાટમાળમાંથી મૃતદેહો બહાર કાઢવા પર કામ કરી રહી છે. આ અગાઉ અફઘાનિસ્તાનના સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયના પ્રવક્તા શરાફત જમાને કહ્યું હતું કે આ હુમલામાં 200થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. એસોસિએટેડ પ્રેસના જણાવ્યાં મુજબ જમાને સ્થાનિક મીડિયાને આપેલા એક ઈન્ટરવ્યુમાં કહ્યું કે નશામુક્તિ હોસ્પિટલનો દરેક હિસ્સો તબાહ થઈ ગયો છે. આ ઈન્ટરવ્યુ બાદમાં ઓનલાઈન પણ પોસ્ટ કરાયો.
મોટા ભાગના મૃતકો નશાની લતના દર્દીઓ
અફઘાનિસ્તાનના સરકારી પ્રવક્તા જબીઉલ્લાહ મુજાહિદે આ ઈન્ટરવ્યુ શેર કર્યો અને તે પહેલા આ હુમલાની ટીકા કરતા તેને અફઘાનિસ્તાનની સરહદનો ભંગ ગણાવ્યો હતો. મુજાહિદે એક્સ પર એક પોસ્ટ શેર કરતા લખ્યું કે માર્યા ગયેલા અને ઘાયલોમાં મોટાભાગના એવા દર્દી હતા જેમની તે સારવાર કેન્દ્રમાં સારવાર ચાલુ હતી.
પાકિસ્તાને હુમલાનો દાવો ફગાવ્યો
બીજી બાજુ પાકિસ્તાન આ હુમલાના દાવાને સંપૂર્ણ રીતે ફગાવી રહ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી શહબાજ શરીફના પ્રવક્તા મોશર્રફ જૈદીએ અફઘાનિસ્તાનના આરોપોને સંપૂર્ણ રીતે પાયાવિહોણા ગણાવતા ફગાવી દીધા. પાકિસ્તાનના સૂચના મંત્રાલયે પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે હુમલા ખુબ સટીક હતા અને ફક્ત મિલેટ્રી ઠેકાણા અને આતંકવાદી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં સામાન્ય નાગરિકો હોય તેવી જગ્યાને ટાર્ગેટ કરાઈ નહતી.
અત્રે જણાવવાનું કે બંને દેશો વચ્ચે સરહદનો વિવાદ વધતો જ જાય છે. અફઘાન અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ હાલમાં જ સરહદ પાસે થયેલા ફાયરિંગમાં ચાર લોકો માર્યા ગયા. જેમાં બે બાળકો પણ સામેલ છે. જ્યારે પાકિસ્તાન એવો આરોપ લગાવે છે કે અફઘાનિસ્તાનમાં રહેલા અલગ અલગ ઉગ્રવાદી સંગઠનો તેમના દેશમાં હુમલા કરે છે. બીજી બાજુ તાલિબાન સરકાર આ આરોપોને ફગાવે છે.
અબ્દુલ્લા અબ્દુલ્લાએ પણ કરી ટીકા
પૂર્વ અફઘાન સરકારમાં રાષ્ટ્રીય સુલહ ઉચ્ચ પરિષદના પ્રમુખ રહી ચૂકેલા અબ્દુલ્લા અબ્દુલ્લાએ પણ ગઈ કાલે રાતે કાબુલમાં એક નશામુક્તિ કેન્દ્ર પર પાકિસ્તાન દ્વારા થયેલા હુમલાની ટીકા કરી છે. તેમણે આ હુમલાને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનો ભંગ ગણાવ્યો છે.
Abdullah Abdullah, the former head of the High Council for National Reconciliation in the previous Afghan government, has condemned Pakistan’s military regime for last night’s attack on a drug rehabilitation center in Kabul, calling it a violation of international law.
Abdullah… pic.twitter.com/0oRNIFGUPv
— TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) March 17, 2026
ક્રિકેટરોમાં ગુસ્સો ફાટ્યો
અફઘાનિસ્તાનની ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી મોહમ્મદ નબીએ પણ પાકિસ્તાન તરફથી કાબુલમાં થયેલા હુમલાઓ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. નબીએ હુમલાનો ભોગ બનેલા લોકો વિશે લખતા કહ્યું કે માતાઓ પોતાના પુત્રના નામ પોકારતી હતી. તેમની રાહ જોતી રહી. રમજાનની 28મી રાતે તેમની જિંદગીઓ અધૂરી રહી ગઈ.
Tonight in Kabul, hope was extinguished at a hospital. Young men seeking treatment were murdered in a bombing by the Pakistani military regime. Mothers waited at the gates, calling their sons’ names. On the 28th night of Ramadan, their lives were cut short. pic.twitter.com/p12617D4de
— Mohammad Nabi (@MohammadNabi007) March 16, 2026
રાશિદ ખાને પણ કાબુલના એક નશામુક્તિ કેન્દ્ર પર થયેલા હુમલાની કડક ટીકા કરી છે અને નાગરિકોના મોતને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. રાશિદ ખાને કહ્યું કે રહેણાંક વિસ્તારો, સંસ્થાઓ અને હોસ્પિટલોને નિશાન બનાવવા એ વોર ક્રાઈમ છે. રમજાનના પવિત્ર મહિનામાં લોકોના કિંમતી જીવનનું અપમાન કરવું એ હ્રદયભગ્ન કરનારું કામ છે. આવા ગુના ફક્ત લોકો વચ્ચે વિભાજન અને નફરત વધારે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે