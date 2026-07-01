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અફઘાનિસ્તાનની પાકિસ્તાનમાં એરસ્ટ્રાઈક, અનેક ISIS ઠેકાણા તબાહ કરી નાખ્યા

Afghanistan Airstrikes Pakistan: એક બાજુ જ્યાં મિડલ ઈસ્ટમાં ઈરાન અને અમેરિકા, ઈઝરાયેલ-લેબનોન, બીજી બાજુ રશિયા-યુક્રેન વચ્ચે તંગ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે ત્યાં  ભારતની પાડોશમાં પણ પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે તણાવ જોવા મળી રહ્યો છે. અફઘાનિસ્તાનની તાલિબાન સરકારે પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને એરસ્ટ્રાઈક કરી હોવાનો દાવો કર્યો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 01, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:31 AM IST
અફઘાનિસ્તાનની પાકિસ્તાનમાં એરસ્ટ્રાઈક, અનેક ISIS ઠેકાણા તબાહ કરી નાખ્યા
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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