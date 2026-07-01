/અફઘાનિસ્તાનની પાકિસ્તાનમાં એરસ્ટ્રાઈક, અનેક ISIS ઠેકાણા તબાહ કરી નાખ્યા

અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ભારે તણાવ જોવા મળી રહ્યો છે. અફઘાનિસ્તાનની તાલિબાન સરકારે દાવો કર્યો છે કે તેમણે પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને આતંકી સંગઠન ISIS-Kના ઠેકાણાઓ પર મોટી એરસ્ટ્રાઈક કરી છે. તાલિબાનના જણાવ્યાં મુજબ આ ઠેકાણાઓ પરથી અફઘાનિસ્તાનમાં નાગરિકો પર હુમલાના ષડયંત્રો રચાતા હતા. અત્રે જણાવવાનું કે પાકિસ્તાને તાજેતરમાં અફઘાનિસ્તાનમાં કરેલા હવાઈ હુમલાઓ બાદ હવે તાલિબાનનો આ દાવો સામે આવ્યો છે જેને પગલે વિસ્તારમાં આ બે દેશો વચ્ચે તણાવ વધી શકે તેવા સંકેત જોવા મળી રહ્યા છે.
પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને કરી એરસ્ટ્રાઈક
પાકિસ્તાનના વાર પર તાલિબાને કર્યો પલટવાર
રવિવારે પાકિસ્તાને અફઘાનિસ્તામાં કરેલા હુમલાનો તાલિબાને જવાબ આપ્યો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. વાત જાણે એમ છે કે બે દિવસ પહેલા પાકિસ્તાને અફઘાનિસ્તાનમાં ઘૂસીને હવાઈ હુમલા કર્યા હતા. UNAMAના એક રિપોર્ટ મુજબ પાકિસ્તાનની આ કાર્યવાહીમાં ઓછામાં ઓછા 28 નિર્દોષ લોકો માર્યા ગયા હતા. અનેક ઘાયલ પણ થયા. જો કે અફઘાનિસ્તાનના સરકારી પ્રવક્તા હમદુલ્લાહ ફિતરતે માર્યા ગયેલા લોકોની સંખ્યા 38 ગણાવી હતી. જેમાં મહિલાઓ અને બાળકો સામેલ હતા. તાલિબાને પાકિસ્તાનની આ કાર્યવાહીને કાયરતાપૂર્ણ કામ અને જુલ્મ ગણાવી હતી અને કહ્યું કે તેમાં સામાન્ય નાગરિકોના જીવ ગયા છે. જ્યારે પાકિસ્તાનનો દાવો હતો કે તે ઉગ્રવાદીઓને ટાર્ગેટ કરે છે.
પ્રશ્ન 1: તાલિબાને કયા દેશમાં ઘૂસીને એરસ્ટ્રાઈક કરી હોવાનો દાવો કર્યો અને કોને ટાર્ગેટ કર્યા?
જવાબ: અફઘાનિસ્તાનની તાલિબાન સરકારે પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને એરસ્ટ્રાઈક કરી હોવાનો દાવો કર્યો અને ISIS-Kના ઠેકાણાને ટાર્ગેટ કર્યા.
પ્રશ્ન 2: તાલિબાનના જણાવ્યાં મુજબ આ ઠેકાણાઓનો ઉપયોગ કયા કામ માટે કરાતો હતો?
જવાબ: ટાર્ગેટ કરાયેલા ઠેકાણાઓનો ઉપયોગ અફઘાનિસ્તાન પર હુમલાના ષડયંત્ર બનાવવા માટે થતો હતો.
પ્રશ્ન 3: રિપોર્ટ્સ મુજબ હુમલા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ થયો?
જવાબ: રિપોર્ટ્સ મુજબ તાલિબાને હુમલા માટે ડ્રોન વિમાનોનો ઉપયોગ કર્યો.
પ્રશ્ન 4: તાલિબાનના આ હુમલાને કઈ રીતે જોવાઈ રહ્યો છે?
જવાબ: તાલિબાનના આ હુમલાને પાકિસ્તાને કરેલા હુમલાની જવાબી કાર્યવાહી તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.
પ્રશ્ન 5: પાકિસ્તાનના હુમલામાં કેટલા લોકો માર્યા ગયા?
જવાબ: UNAMAના રિપોર્ટ મુજબ પાકિસ્તાનના હુમલામાં 28 નિર્દોષ લોકો માર્યા ગયા જ્યારે અફઘાનિસ્તાનના પ્રવક્તા હમદુલ્લાહ ફિતરતે 38 લોકો માર્યા ગયા હોવાનું જણાવ્યું હતું.
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