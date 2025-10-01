Prev
શું ખરેખર અફઘાનિસ્તાનમાં મોબાઈલ-ઈન્ટરનેટ સેવા થઈ ઠપ! જાણો તાલિબાન સરકારે શું કહ્યું?

Afghanistan Mobile-Internet Blackout: અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાન સરકારે દેશવ્યાપી ઇન્ટરનેટ પ્રતિબંધના અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા છે. તાલિબાન સરકારનું કહેવું છે કે, જૂના ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ ખરાબ થઈ ગયા છે અને તેને બદલવામાં આવી રહ્યા છે, જેના કારણે ઈન્ટરનેટ સેવા ઠપ થઈ છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 01, 2025, 04:56 PM IST

શું ખરેખર અફઘાનિસ્તાનમાં મોબાઈલ-ઈન્ટરનેટ સેવા થઈ ઠપ! જાણો તાલિબાન સરકારે શું કહ્યું?

Afghanistan Mobile-Internet Blackout: અફઘાનિસ્તાનની તાબિલાન સરકારે બુધવારે અફઘાનિસ્તાનમાં રાષ્ટ્રવ્યાપી ઈન્ટરનેટ પ્રતિબંધના અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા છે. તાલિબાન સરકારનું કહેવું છે કે, જૂના ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ ખરાબ થઈ ગયા છે અને તેને બદલવામાં આવી રહ્યા છે. નોંધનીય છે કે, તાલિબાન સરકારે અફઘાનિસ્તામાં સોમવારે ઈન્ટરનેટ સેવાઓને સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરી દીધી હતી. એક સરકારી આદેશ બાદ દેશભરમાં ફેલાયેલા ફાઈબર ઓપ્ટિક કેબલને કાપી નાખવામાં આવ્યા હતા. જેના કારણે ઈન્ટરનેટ સેવા ઠપ થઈ ગઈ હતી. ઘણા પ્રાંતોએ અનૈતિકતા સામે લડવા માટે તાલિબાન નેતા હિબતુલ્લાહ અખુંદઝાદાના આદેશને કારણે ઇન્ટરનેટ બંધ કરવાની પુષ્ટિ પણ કરી હતી.

ઈન્ટરનેટ પર પ્રતિબંધ માત્ર અફવા
તાલિબાનના અધિકારીઓએ પાકિસ્તાની પત્રકારો સાથે વાતચીત કરતા કહ્યું કે, એવી કોઈ અફવા નથી કે અમે ઈન્ટરનેટ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરાયેલા એક નિવેદનમાં તાલિબાનના મુખ્ય પ્રવક્તા ઝબીહુલ્લાહ મુજાહિદના હવાલેથી કહેવામાં આવ્યું છે કે, દેશભરમાં ચાલી રહેલા ઈન્ટરનેટ અવરોધો ફાઈબર ઓપ્ટિક કેબલ બદલવાને કારણે થઈ રહ્યા છે. મળતી માહિતી અનુસાર, નિવેદનમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું નથી કે સેવાઓ ક્યારે અથવા ક્યારે પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે.

નોંધનીય છે કે, અફઘાનિસ્તાનમાં આ આઉટેજની જાણ સૌપ્રથમ સોમવારે ઇન્ટરનેટ એડવોક્સી જૂથ નેટબ્લોક્સ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, રાજધાની કાબુલ સહિત સમગ્ર દેશમાં ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી ધ્વસ્ત થઈ રહી છે અને ટેલિફોન સેવાઓ પણ પ્રભાવિત થઈ રહી છે. સહાયતા અધિકારીઓએ ચેતવણી આપી છે કે, બ્લેકઆઉટને કારણે માનવતાવાદી સંગઠનોને મોટા પડકારોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે અને તેમણે અધિકારીઓને કનેક્શન પુનઃસ્થાપિત કરવા વિનંતી કરી છે. 

સેવ ધ ચિલ્ડ્રને બુધવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, અમારી સંચાલન ક્ષમતા, જીવન રક્ષક સહાયતા પૂરી પાડવા અને ભાગીદારો સાથે સંકલન કરવા માટે સંદેશાવ્યવહાર આવશ્યક છે. સંદેશાવ્યવહાર સેવાઓ વિના જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી પહોંચવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે.

