Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

Explainer: બંને મુસ્લિમ દેશ છતાં એકબીજાના લોહીના તરસ્યા છે પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાન, જાણો વિવાદનું મૂળ શું છે

Pakistan-Afghanistan War: મુસ્લિમ ભાઈચારાની દુહાઈ આપતું પાકિસ્તાન અફઘાનિસ્તાન સાથે કેમ લડ્યા કરે છે? આખરે આ બંને દેશો વચ્ચે દુશ્મનાવટ પાછળ મૂળ કારણ શું છે? આ દિવસોમાં આ બંને દેશ એકબીજાના લોહીના તરસ્યા બન્યા હોય તેમ એકબીજા પર હુમલાઓ કરી રહ્યાં છે. બંનેના દાવાઓ પ્રમાણે અત્યારસુધી 200 લોકોના મોત થઈ ચૂકયા છે તો ખાસ જાણો કેમ શરૂ થઈ છે આ લડાઈ...

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 27, 2026, 04:33 PM IST
  • આજકાલની નહીં પરંતુ વર્ષો જૂની દુશ્મનાવટ છે અફઘાનિસ્તાન-પાકિસ્તાન વચ્ચે.
  • મુસ્લિમ ભાઈચારાની વકાલત કરતું પાકિસ્તાન અફઘાનિસ્તાનનું દુશ્મન બની બેઠું છે.
  • વર્ષો જૂની આ અદાવતના મૂળિયા ક્યાં છે અને શું વિવાદ? જાણો.
     

Trending Photos

Explainer: બંને મુસ્લિમ દેશ છતાં એકબીજાના લોહીના તરસ્યા છે પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાન, જાણો વિવાદનું મૂળ શું છે

આમ તો પાકિસ્તાન 57 મુસ્લિમ દેશોને બાથમાં લઈને એવો તે વટ મારે છે કે વાત ન પૂછો. હંમેશા મુસ્લિમ ભાઈચારાને આગળ ધરીને એક્તાનો રાગ રટ્યા કરે છે. પરંતુ પાડોશી અફઘાનિસ્તાન સાથે જાણે ઊભે ને આડે બનતું નથી. હાલ બંને દેશો વચ્ચે ભારે તણાવ છે. શુક્રવારથી જ બંને વચ્ચે જાણે યુદ્ધ છેડાયું છે. બંને વચ્ચે એવી તે અદાવત છે કે જાણે એકબીજાના લોહીના તરસ્યા બની ગયા છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે આ અદાવત કઈ અત્યારની નથી પરંતુ વર્ષો જૂની છે. આખરે એવું તે શું છે કે આ બંને દેશો વચ્ચે સમાધાન થવાની જગ્યાએ દિવસેને દિવસે પરિસ્થિતિ તંગ બની રહી છે. 

પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધની સ્થિતિ
હાલ પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ છે. મળતી માહિતી મુજબ પાકિસ્તાનની સેનાએ અફઘાનિસ્તાનના કાબુલ, કંધાર અને પક્તિયા સહિત કેટલાક વિસ્તારોમાં એર સ્ટ્રાઈક કરી હોવાની માહિતી છે. અફઘાનિસ્તાને પણ વળતો પ્રહાર કર્યો અને પાકિસ્તાનની સરહદે આવેલી તેની ચોકીઓ પર હુમલા કર્યા. પાકિસ્તાનના રક્ષામંત્રીએ ખ્વાજા આસિફે કહી દીધુ છે કે હવે અમારી ધીરજનો અંત આવી ગયો છે. અમારી વચ્ચે યુદ્ધ છેડાયું છે. હવે તો દમા દમ મસ્ત કલંદર થશે. પાકિસ્તાનની સેના કઈ સમુદ્ર પારથી નથી આવેલી. આપણે પાડોશી છીએ તો અમને તમારી અંદર અને બહારનું બધુ ખબર છે. આ બે દેશો વચ્ચે હાલ જે સ્થિતિ છે તેનાથી દુનિયામાં પણ એક નવી ચિંતા પેદા થઈ છે કારણ કે દુનિયામાં ઓલરેડી ખુબ તણાવ છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તંગ સ્થિતિ છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

તાલિબાનનો પણ વળતા પ્રહારનો હુંકાર
પાકિસ્તાનના પ્રહાર પર તાલિબાન પણ કસમ ખાઈને બેઠું છે કે વળતો પ્રહાર થશે. તાલિબાનના પ્રવક્તા જબીહુલ્લાહ મુજાહિદે જબરદસ્ત પલટરવારની ચેતવણી પણ ઉચ્ચારેલી છે. અફઘાનિસ્તાનના સંરક્ષણ મંત્રાલયે કહ્યું કે 26 જાન્યુઆરીની રાતે પાકિસ્તાની સેનાએ અફઘાન ક્ષેત્રમાં મોટા હુમલા કર્યા જેમાં મહિલાઓ અને બાળકોના જીવ ગયા. તેમનું કહેવું છે કે બદલાની કાર્યવાહી કરતા પાકિસ્તાની સૈનિકોને પાછળ ધકેલ્યા છે. બંને દેશો વચ્ચે ઊભા થયેલા સંઘર્ષથી કતર મધ્યસ્થતાવાળું યુદ્ધવિરામ જોખમાયું છે.

કેટલા લોકોના અત્યારસુધી મોત થયા

  1. પાકિસ્તાને અફઘાનિસ્તાન પર હુમલાને ઓપરેશન ગજબ-લિલ-હક નામ આપેલું છે.
  2. અત્યાર સુધી 133 અફઘાન તાલિબાનીઓના માર્યા ગયા હોવાનો દાવો કર્યો છે.
  3. જ્યારે અફઘાનિસ્તાને 50 પાક સૈનિકો માર્યા ગયા હોવાનો દાવો કરેલો છે.
  4. પાકિસ્તાનનો આરોપ છે કે અફઘાનિસ્તાનની તાલીબાન સરકાર તહરીક એ તાલીબાન પાકિસ્તાનને શરણ આપે છે. 

    કિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ, કાબુલમાં મધરાતે બોમ્બમારો, Video

    અફઘાનિસ્તાન કેમ નથી માનતું ડૂરંડ લાઈનને?
    હવે મુદ્દો એ છે કે અફઘાનિસ્તાન આ ડૂરંડ લાઈનને સ્વીકારતું નથી. કારણ કે તે એવું માને છે કે આ લાઈન પશ્તૂન અને બલૂચ કબીલાઓના ભાગ પાડે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ અંગ્રેજોએ આ ડૂરંડ લાઈન જબરદસ્તીથી કરાવી છે. પાકિસ્તાને વર્ષ 2017માં આ સમગ્ર લાઈન પર કાંટાવાળા તાર લગાવ્યા હતા ત્યારબાદ 2021માં તાલીબાન સત્તા પર આવતા જ પાછો વિરોધ શરૂ થઈ ગયો. અત્રે જણાવવાનું કે આ ડૂરંડ લાઈન અનેક જગ્યાએ ઝીરો પોઈન્ટ પણ કહેવાય છે. જેમાં ચમન બોર્ડર અને તોરખમ બોર્ડર જેવા વિસ્તારો પણ સામેલ છે. અહીં બંને દેશોના સુરક્ષા દળો આમને સામને હોય છે. 

    અફઘાનિસ્તાન-પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવનો મુખ્ય મુદ્દો

    •  બે મુસ્લિમ દેશો એકબીજાની છાયા બનવાની જગ્યાએ એકબીજાના દુશ્મન કેમ બની બેઠા છે? તો તેનું મુખ્ય કારણ છે ડૂરંડ લાઈન.
    • 1893માં ખેંચાઈ હતી આ ડૂરંડ લાઈન. જે વિવાદનું મૂળ છે. 12 નવેમ્બર 1893ના રોજ બ્રિટિશ ઈન્ડિયાના વિદેશ સચિવ સર મોર્ટિમર ડૂરંડ અને અફઘાનિસ્તાનના અમીર અબ્દુલ રહેમાન ખાન વચ્ચે થયેલી સમજૂતિ પ્રમાણે આ 2640 કિમી લાંબી ડૂરંડ લાઈન ખેંચાઈ હતી.
    • જેનો મુખ્ય હેતુ બ્રિટિશ કાળમાં ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે સરહદ બનાવવાનો હતો. તે વખતે આ લાઈન બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના ગ્રેટ ગેમનો એક ભાગ હતો. જમાં તેઓ રશિયાને ભારતમાં આવતું રોકવા માટે અફઘાનિસ્તાનને બફર સ્ટેટ બનાવવા માંગતા હતા. 

    પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ કેમ થયું? જાની દુશ્મન બની ગયા 2 મુસ્લિમ દેશ

    તહરીક એ તાલિબાન પણ વિવાદનું કારણ!
    ડૂરંડ લાઈન ઉપરાંત તહરીક એ તાલિબાન પણ તણાવનું બીજુ મોટું કારણ છે. પાકિસ્તાનનો દાવો છે કે અફઘાનિસ્તાનની સરકાર તહરીક એ તાલિબાન પાકિસ્તાનને શરણ આપી રહ્યું છે. આ એક આતંકી સંગઠન છે. વર્ષ 2001માં વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર પર હુમલા બાદ અમેરિકાએ જ્યારે આતંકવાદ સામે યુદ્ધ છેડ્યું અને અફઘાનિસ્તાન પર હુમલો કર્યો તો બચવા માટે આતંકીઓ પાકિસ્તાનના કબાયલી વિસ્તારોમાં જઈને છૂપાઈ ગયા હતા. પાકિસ્તાનને આ યુદ્ધમાં અમેરિકાને સાથ આપ્યો અને આતંકીઓ સામે કાર્યવાહી કરી હતી જેના કારણે ખૈબર પખ્તૂનખ્વાના સ્થાનિક પશ્તૂનો ભડકી ગયા. ત્યારબાદ 2007માં પાકિસ્તાની સેનાએ ઓપરેશન સાઈલેન્સ ચલાવ્યું અને લાલ મસ્જિદમાં મોટું મિલેટ્રી ઓપરેશન કરી મૌલાના અબ્દુલ રશીદ ગાઝીને માર્યો. બદલો લેવા માટે આતંકી સંગઠનોએ બૈતુલ્લાહ મહસૂદના નેતૃત્વમાં તહરીક એ તાલિબાન પાકિસ્તાન બનાવ્યું જેનો હેતુ પાકિસ્તાનની સરકારને પાડવાનો હતો. 

    સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

    About the Author
    author img
    Viral Raval

    આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

    ...और पढ़ें
    Pakistan-Afghanistan warpakistanAfghanistanDurand LineTehreek-E-TalibanExplainer

    Trending news