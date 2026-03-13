પાકિસ્તાનની એરસ્ટ્રાઈકથી ભડક્યું અફઘાનિસ્તાન, મોટા શહેરો પર હુમલાની ધમકી આપી
Afghanistan's response to Pakistan's airstrike: પાકિસ્તાને કરેલી લેટેસ્ટ એરસ્ટ્રાઈકથી અફઘાનિસ્તાન ભારે ગુસ્સામાં છે. તેણે પાકિસ્તાનના મહત્વના શહેરો જેમ કે ઈસ્લામાબાદ, ક્વેટા, કરાચીને હચમચાવી નાખવાની ધમકી આપી છે. જાણો વિગતો.
એકબાજુ જ્યાં અમેરિકા અને ઈઝરાયેલનું ઈરાન સાથે યુદ્ધ ચાલુ છે ત્યાં બીજી બાજુ અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે પણ તણાવનો માહોલ છે. પાકિસ્તાને એકવાર ફરીથી અફઘાનિસ્તાનની રાજધાની કાબુલ પર હુમલો કર્યો જેમાં 4 લોકોના મોત થયા. જ્યારે 15 લોકો ઈજાગ્રસ્ત છે. આ હુમલા બાદ હવે અફઘાનિસ્તાન પણ આકરા પાણીએ જોવા મળી રહ્યું છે. જંગ આર યા પારમાં ફેરવાય તેવી આશંકા સેવાઈ રહી છે. પાકિસ્તાનની એરસ્ટ્રાઈક બાદ તાલિબાનના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ પાકિસ્તાનના મુખ્ય શહેરો પર હુમલાની ધમકી આપી છે.
કાબુલે એરસ્ટ્રાઈકની કરી પુષ્ટિ
હુમલા બાદ એક્સ પર એક પોસ્ટમાં કાબુલ પોલીસના પ્રવક્તા ખાલિદ જદરાને પાકિસ્તાનના હુમલાની પુષ્ટિ કરી. તેમણે કહ્યું કે પાકિસ્તાન દ્વારા થયેલા હુમલામાં શહેરના ઘરોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા જેના કારણે 4 લોકો માર્યા ગયા અને 15 લોકો ઘાયલ થયા. બંને દેશો વચ્ચે તણાવ વધ્યા બાદ આ હુમલો થયો છે.
પાકિસ્તાનનો શું છે આરોપ
પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે તણાવ મુખ્યત્વે એટલા માટે વધ્યો છે કારણ કે પાકિસ્તાન અફઘાન તાલિબાન સરકાર પર તહરીક એ તાલિબાન પાકિસ્તાન (TTP)ને શરણ આપવાનો આરોપ લગાવે છે. જેને પાકિસ્તાની તાલિબાન પણ કહે છે. અફઘાન તાલિબાનથી અલગ હોવા છતાં TTPના ગ્રુપ સાથે આઈડિયોલોજિકલ લિંક છે અને તેણએ અફઘાન વિસ્તારથી પાકિસ્તાનમાં હુમલા વધાર્યા છે.
શું કહ્યું અફઘાનિસ્તાને?
રિપોર્ટ મુજબ અફઘાનિસ્તાનના બલ્ખ પ્રાંતના તાલિબાન ગવર્નરના પ્રવક્તા હાજી જાહિદે કહ્યું કે જો પાકિસ્તાન તરફથી આવા હુમલા ચાલુ રહેશે તો પાકિસ્તાનના મોટા શહેરોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી શકે છે. તેમણે ખાસ કરીને ઈસ્લામાબાદ, કરાચી અને ક્વેટાનો ઉલ્લેખ કર્યો. અત્રે જણાવવાનું કે હાજી જાહિદ એ હાજી યુસુફના પ્રવક્તા છે. તેઓ તાલિબાનના ટોચના નેતા હૈબતુલ્લા અખુંદજાદાની નજીક હોવાનું મનાય છે અને ઉત્તરી અફઘાનિસ્તાનમાં તેમનો પ્રભાવ ઘણો મજબૂત હોવાનું કહેવાય છે.
વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે આ નિવેદન બંને દેશો વચ્ચે તણાવ વધવાનો સંકેત છે. અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન સરહદ લાંબા સમયથી વિવાદ અને સૈન્ય ઝડપોનું કેન્દ્ર રહી છે. સમયાંતરે બંને પક્ષ એકબીજા પર સરહદપારથી હુમલા અને ઉગ્રવાદીઓને સમર્થન આપવાના આરોપ લગાવતા રહે છે. લેટેસ્ટ નિવેદન બાદ ક્ષેત્રીય સુરક્ષાને લઈને નવી ચિંતાઓ પેદા થઈ છે. વિશ્લેષકોના જણાવ્યાં મુજબ બંને દેશો વચ્ચે સૈન્ય કાર્યવાહી અને નિવેદનબાજી જો આ રીતે ચાલુ રહી તો સમગ્ર વિસ્તારમાં અસ્થિરતા વધી શકે છે.
