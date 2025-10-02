અફઘાનિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી આવશે ભારત, UNSCમાંથી મળી મંજૂરી; પાકિસ્તાનને લાગ્યો મોટો ઝટકો
Afghanistan India Relation: અફઘાનિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી અમીર ખાન મુત્તાકીને ભારતની મુલાકાત માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ તરફથી મંજૂરી મળી ગઈ છે.
Trending Photos
Afghanistan India Relation: અફઘાનિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી અમીર ખાન મુત્તાકી માટે આવતા અઠવાડિયે ભારતની મુલાકાતનો માર્ગ મોકળો થઈ ગયો છે. તાલિબાન સત્તામાં આવ્યા પછી કોઈ અફઘાન મંત્રીનો આ પહેલો ભારત પ્રવાસ હશે. તેમને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ (UNSC) દ્વારા ભારતની યાત્રા કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. કારણ કે, હજુ પણ UNSC નિયમ 1988 હેઠળ તાલિબાન પ્રતિબંધો લિસ્ટ અંતર્ગત છે. આ લિસ્ટમાં સામેલ હોવાના કારણે તેઓ પર મુસાફરી પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.
ક્યારે ભારત આવશે આમિર ખાન મુત્તાકી?
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ (UNSC)ની મંજૂરી મળ્યા બાદ આમિર ખાન મુત્તાકીને 9 થી 16 ઓક્ટોબર સુધી નવી દિલ્હીની મુલાકાત લેવાની પરવાનગી આપવામાં આવી છે. આમિર ખાન મુત્તાકી 6 ઓક્ટોબરે રશિયાના પ્રવાશે રહેશે, જ્યાં તેઓ મોસ્કો ફોર્મેટની સાતમી વાતચીતમાં ભાગ લેશે.
આ પહેલી વાર થઈ રહ્યું છે, જ્યારે તાલિબાન આ બહુપક્ષીય મંચ પર કોઈ મહેમાન તરીકે નહીં, પરંતુ એક સભ્ય તરીકે ભાગ લેશે. ભારત તાલિબાનમાં અનેક વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરી રહ્યું છે. તાલિબાનના અધિકારીઓએ પણ ભારત સાથે સંબંધો મજબૂત કરવા માટે પણ અપીલ કરી છે.
પાકિસ્તાનને લાગ્યો મોટો ઝટકો
અફઘાનિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકો માટે નવી દિલ્હી આવી રહ્યા છે, જે પાકિસ્તાન અને ચીન સામે ભારતનું એક વ્યૂહાત્મક પગલું છે. પાકિસ્તાન હંમેશા ભારત અને અફઘાનિસ્તાનને એક સાથે આવતા અટકાવવા માંગતું રહ્યું છે. આ જ કારણે તેણે મુત્તાકીની ભારતની પાછલી મુલાકાતમાં અવરોધ ઊભા કર્યા હતા, જેના કારણે તેમની મુલાકાત રદ થઈ હતી. જો કે, આ વખતે ભારતની તૈયારીઓ પાકિસ્તાનને નિષ્ફળ બનાવી દીધી છે.
મુત્તાકી ઓગસ્ટ 2021થી અફઘાનિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી છે. અગાઉ મે મહિનાની શરૂઆતમાં મુત્તાકીએ બેઇજિંગમાં ચીન અને પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રીઓ વાંગ યી અને ઇશાક ડાર સાથે એક અનૌપચારિક બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકમાં ચીન-પાકિસ્તાન આર્થિક કોરિડોર (CPEC)ને અફઘાનિસ્તાન સુધી લંબાવવા અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
ગયા મહિને જયશંકર અને મુત્તાકી વચ્ચે ફોન પર થઈ હતી વાત
ભારતે 60 અબજ અમેરિકી ડોલરના CPEC પ્રોજેક્ટના નિર્માણનો વિરોધ કર્યો છે, કારણ કે તે પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (PoK)માંથી પસાર થાય છે. તાલિબાને 22 એપ્રિલના પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાની પણ નિંદા કરી હતી. અમીર ખાન મુત્તાકી અને ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે 1 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ ફોન પર વાત કરી હતી. તે સમયે ભારતે અફઘાનિસ્તાનમાં આવેલા ભૂકંપ બાદ રાહત સામગ્રી મોકલી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે