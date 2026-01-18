Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

‘મહિલાઓના અન્ડરગારમેન્ટ્સ ચોરે છે પતિ’, લગ્નના 30 વર્ષ પછી પત્નીએ ખોલ્યું રહસ્ય; કેમ કરતો આવી વિચિત્ર હરકત?

Husband Steals Women’s Underwear: એક મહિલાએ તેના પતિની એક ઘૃણાસ્પદ આદતનો પર્દાફાશ કર્યો છે. તેનો પતિ સંબંધીઓ અને સહેલીઓના અન્ડરગારમેન્ટ્સ ચોરતો હતો. આ ખુલાસા બાદ પત્ની ઊંડા આઘાતમાં છે અને તેમનો સંબંધ તૂટવાની અણી પર છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 18, 2026, 11:53 AM IST

Trending Photos

‘મહિલાઓના અન્ડરગારમેન્ટ્સ ચોરે છે પતિ’, લગ્નના 30 વર્ષ પછી પત્નીએ ખોલ્યું રહસ્ય; કેમ કરતો આવી વિચિત્ર હરકત?

Husband Steals Women’s Underwear: એક મહિલાના સુખી વિવાહિત જીવનમાં ત્યારે ભૂકંપ આવી ગયો જ્યારે તેને તેના પતિની એક એવી ઘૃણાસ્પદ અને વિચિત્ર હરકત વિશે ખબર પડી, જે સાંભળીને કોઈ પણ દંગ રહી જાય. આશરે 30 વર્ષના લગ્ન જીવન બાદ મહિલાને જાણવા મળ્યું કે તેનો પતિ કોઈ સામાન્ય માણસ નથી, પરંતુ અન્ય મહિલાઓના વપરાયેલા અન્ડરગારમેન્ટ્સ ચોરવાનો આદિ છે. એક અહેવાલ મુજબ, જ્યારે મહિલાને આ રહસ્યની જાણ થઈ ત્યારે તે ઊંડા આઘાતમાં સરી પડી હતી. તેને હવે લાગે છે કે જે વ્યક્તિ સાથે તેણે પોતાની જિંદગીના ત્રણ દાયકા વિતાવ્યા, તેને તે ક્યારેય સમજી જ શકી નથી. આ ખુલાસા પછી મહિલાની માનસિક સ્થિતિ બગડી ગઈ છે અને તે આ સંબંધનો અંત લાવવા વિશે ગંભીરતાથી વિચારી રહી છે.

નજીકના સંબંધીઓ અને મિત્રોને બનાવ્યા શિકાર
નવાઈની વાત તો એ છે કે પતિ કોઈ અજાણી વ્યક્તિના નહીં, પરંતુ પોતાના જ સામાજિક વર્તુળની મહિલાઓના કપડાં ચોરતો હતો. જ્યારે એક અજાણ વ્યક્તિએ આ રહસ્ય ખોલ્યું અને પત્નીએ તેના પતિને આ બાબતે સીધો સવાલ કર્યો, ત્યારે તેણે પોતાનો ગુનો કબૂલી લીધો હતો. પતિએ સ્વીકાર્યું કે તે વર્ષોથી તેની પત્નીની સહેલીઓ, પાડોશીઓ અને પત્નીના પરિવારની મહિલા સભ્યોના વપરાયેલા અન્ડરવેર ચોરતો આવ્યો છે. પત્નીએ જણાવ્યું કે તેને એટલી તો ખબર હતી કે તેના પતિને અન્ડરવેરનો કશોક શોખ છે, પરંતુ તે આવી ઘૃણાસ્પદ હરકત કરશે અને પોતાના જ લોકોને શિકાર બનાવશે, તેની તેણે ક્યારેય કલ્પના પણ કરી નહોતી.

Add Zee News as a Preferred Source

કાઉન્સેલિંગ વેબસાઇટ પર વ્યક્ત કરી પોતાની વેદના
આ પરેશાન પત્નીએ પોતાની ઓળખ છુપાવીને એક સલાહ આપતી વેબસાઇટ પર પોતાની આપવીતી શેર કરી છે. તેણે લખ્યું કે તેને તેના પતિના આ વર્તનથી હવે નફરત થવા લાગી છે. મહિલાના મતે, આ માત્ર એક વિચિત્ર આદત નથી પરંતુ તેની સાથે ભાવનાત્મક સ્તરે થયેલો એક બહુ મોટો વિશ્વાસઘાત છે. તેણે જણાવ્યું કે તે હવે પોતાને ખૂબ જ નાની અને લાચાર અનુભવી રહી છે, કારણ કે તેના પતિએ તેની સહેલીઓ અને પરિવારની પ્રાઇવસી સાથે ચેડાં કર્યા છે. મહિલાનું માનવું છે કે આ હરકતે તેમના પવિત્ર વૈવાહિક બંધનને સંપૂર્ણપણે બરબાદ કરી દીધું છે અને હવે તેમની વચ્ચે પહેલા જેવું સન્માન ક્યારેય પાછું આવી શકશે નહીં.

નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય અને સામાજિક મર્યાદા પર સવાલ
મહિલાની કહાની સાંભળીને પરામર્શ આપતા નિષ્ણાતો પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા અને તેમણે આને એક ગંભીર સમસ્યા ગણાવી હતી. કાઉન્સેલરનું કહેવું છે કે આ વર્તન માત્ર અનૈતિક નથી, પરંતુ તે મહિલાઓની સુરક્ષા અને પ્રાઇવસીનું પણ ઉલ્લંઘન છે જેમના કપડાં ચોરવામાં આવ્યા છે. નિષ્ણાતે કહ્યું કે જો તે મહિલાઓને આ વાતની જાણ થશે, તો તેમને કેટલું માનસિક દુઃખ થશે તેની કલ્પના કરવી પણ મુશ્કેલ છે. આ ઘટનાએ એ સવાલ પણ ઊભો કર્યો છે કે શું 30 વર્ષનો લાંબો સંબંધ પણ એકબીજાની અસલિયત જાણવા માટે પૂરતો નથી? હાલમાં આ પીડિત પત્ની પોતાની જાતને સંભાળી શકતી નથી અને સમાજમાં પોતાની સહેલીઓનો સામનો કરતા પણ અચકાઈ રહી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
husband steals women’s underwearshocking marital secret revealedbizarre confession after 30 years of marriageunusual theft habit exposedviral relationship controversyપતિએ મહિલાઓના અન્ડરવેર ચોર્યાચોંકાવનારા લગ્ન રહસ્યનો ખુલાસો30 વર્ષ લગ્નજીવન પછી વિચિત્ર કબૂલાતચોરીની વિચિત્ર આદતનો ખુલાસોવાયરલ સંબંધ વિવાદ

Trending news