અમેરિકા અને ઇઝરાયલ પછી, વધુ એક દેશ ઇરાન પર કરશે હુમલો! સેનાને આપવામાં આવ્યો ઓર્ડર
War Updates Today: ઈરાનના સશસ્ત્ર દળોના જનરલ સ્ટાફે ડ્રોન હુમલાનો ઇનકાર કર્યો છે. ઈરાને યુદ્ધમાં તેલ અને અન્ય નાગરિક સુવિધાઓને નિશાન બનાવવાનો વારંવાર ઇનકાર કર્યો છે, જો કે તેના ડ્રોન અને મિસાઈલ હુમલાઓએ આ સ્થળોને નિશાન બનાવ્યા છે.
War Updates Today: અમેરિકા અને ઈઝરાયલ સામે બદલો લઈ રહેલા ઈરાનને વધુ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. અઝરબૈજાને ડ્રોન હુમલાનો બદલો લેવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હોવાના અહેવાલ છે. દેશના રાષ્ટ્રપતિએ પણ તેમની સેનાને જવાબ આપવા સૂચના આપી છે. અઝરબૈજાને ઈરાન પાસેથી સ્પષ્ટતા માંગી હોવાનું કહેવાય છે. ઈરાને કતાર, કુવૈત અને સાઉદી અરેબિયા સહિત અનેક દેશોમાં હુમલા કર્યા છે.
અઝરબૈજાન ગુસ્સે
રાષ્ટ્રપતિ ઇલ્હામ અલીયેવે ઈરાન પર આતંકવાદ અને આક્રમકતાના પાયાવિહોણા કૃત્યો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેમની સેનાને બદલો લેવાના પગલાં તૈયાર કરવા અને અમલમાં મૂકવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
અઝરબૈજાનના રક્ષા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ઈરાને નખ્ચિવાન તરફ ચાર ડ્રોન મોકલ્યા હતા, જેમાંથી એકને અઝરબૈજાની સેના દ્વારા તોડી પાડવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે અન્યોએ નાગરિક સુવિધાઓને નિશાન બનાવી હતી, જેમાં એક શાળાનો પણ સમાવેશ થાય છે જ્યાં વર્ગો ચાલી રહ્યા હતા.
એક મોટી બેઠક યોજાઈ
ખાનગી પોર્ટલના જણાવ્યા મુજબ, રાષ્ટ્રપતિ અલીયેવે સુરક્ષા પરિષદની બેઠકમાં કહ્યું કે, અમે અઝરબૈજાન સામે આ ઉશ્કેરણી વિનાના આતંકવાદી કૃત્ય અને આક્રમણને સહન કરીશું નહીં. અમારા સશસ્ત્ર દળોને તૈયાર રહેવા અને યોગ્ય બદલો લેવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, અમે કોઈપણ દુશ્મન બળ સામે અમારી તાકાત દર્શાવવા માટે તૈયાર છીએ. ઈરાનમાં તેઓએ આ ભૂલવું ન જોઈએ.
વાતચીતની માંગ
એક્સિઓસ સાથે વાત કરતા, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં અઝરબૈજાનના રાજદૂત, ખઝાર ઇબ્રાહિમે કહ્યું કે તેમનો દેશ યોગ્ય પગલાં લઈ રહ્યો છે. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેઓ બીજા હુમલા વિશે ચિંતિત છે, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે તે ચિંતાનું કારણ નથી. તેના બદલે, અમે ગણતરી કરી રહ્યા છીએ, તથ્યો એકત્રિત કરી રહ્યા છીએ અને નિર્ણયો લઈ રહ્યા છીએ.
