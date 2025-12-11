પહેલા અમેરિકા અને હવે આ દેશે આપ્યો Tariff નો ઝટકો, ભારત સહિત અનેક દેશો પર 50% ટેરિફ!
Mexico Tariffs Hike on India: અમેરિકા બાદ વધુ એક દેશે ભારત સહિત એશિયાઈ દેશો પર ટેરિફનો બોમ્બ ફોડ્યો છે. સીનેટે ચીન સહિત અન્ય એશિયન દેશોથી આયાત સામાન પર 50 ટકા સુધીના ટેરિફ પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી દીધી છે.
દુનિયામાં એકવાર ફરીથી ટેરિફ વોર થતી જોવા મળી રહી છે. અમેરિકા જ્યાં દુનિયાભરના દેશો પર ટેરિફ નાખીને ઝટકો આપી રહ્યું છે ત્યાં હવે અન્ય એક દેશ પણ તે લાઈનમાં આવી ગયો છે. અમેરિકાના પાડોશી મેક્સિકોએ પણ મોટું પગલું ભરતા ભારત, ચીન સહિત અનેક એશિયન દેશોમાંથી આવતા સામાન પર હાઈ ટેરિફ લગાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. જે અમેરિકાની જેમ જ 50 ટકા ટેરિફ હશે. સીનેટે આ પ્રસ્તાવને પોતાની મંજૂરી આપી દીધી છે અને નવા ટેરિફ આગામી વર્ષે એટલે કે 2026થી લાગૂ થશે. આ નિર્ણય ખાસ કરીને આવા દેશો માટે મોટો ઝટકો સમાન હશે જેમને મેક્સિકો સાથે કોઈ વેપાર સંધિ નથી.
2026થી લાગૂ થશે હાઈ ટેરિફ
રિપોર્ટ મુજબ મેક્સિકો દ્વારા વધારવામાં આવેલો ટેરિફ આગામી વર્ષ 2026થી લાગૂ થશે. આ નિર્ણયથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થનારા દેશોમાં ચીન, ભારત, દક્ષિણ કોરિયા, થાઈલેન્ડ, ઈન્ડોનેશિયા સૌથી ઉપર છે. આ તમામ દેશોથી આવતા ઓટો પાર્ટ્સ, ટેક્સટાઈલ, સ્ટીલ સહિત અન્ય સામાન પર આગામી વર્ષથી મેક્સિકો 50 ટકા સુધી ટેરિફ વસૂલશે. સીનેટમાં પાસ કરાયેલા પ્રસ્તાવ મુજબ આ ઉપરાંત અનેક સામાન પર ટેરિફને વધારીને 35 ટકા સુધી કરાઈ રહ્યો છે. આ ટેરિફ વધારનારા બિલના પક્ષમાં મેક્સિકોની સીનેટમાં 76 મત પડ્યા જ્યારે વિરોધમાં ફક્ત 5 મત પડ્યા. આ ઉપરાંત 35 ગેરહાજર રહ્યા અને આ સાથે બિલ પાસ થઈ ગયું.
મેક્સિકોએ કેમ ઉઠાવ્યું આ પગલું?
વાત જાણે એમ છે કે અમેરિકાની જેમ મેક્સિકોએ પણ આ ટેરિફ વધારવાનું પગલું પોતાના સ્થાનિક ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુસર ઉઠાવ્યું છે. જો કે તેની અસર કેટલી થશે તે તો આવનારો સમય જ કહેશે. જો કે વેપાર સમૂહોએ આ ટેરિફ હાઈકનો ખુબ વિરોધ પણ કર્યો છે.
રિપોર્ટ મુજબ મેક્સિકો ટેરિફ હાઈકના આ પગલા અંગે વિશ્લેષકો અને પ્રાઈવેટ સેક્ટરોએ તર્ક આપ્યો છે કે આ નિર્ણય વાસ્તવમાં અમેરિકાને ખુશ કરવા અને આગામી વર્ષે 3.76 અબજ ડોલરનો વધારાનો રાજસ્વ ઉભો કરવા માટે લેવાયો છે કારણ કે મેક્સિકો પોતાની રાજકોષીય ખાદ્યને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.
1400 સામાન પર લાગશે ટેરિફ
મેક્સિકોની સીનેટ દ્વારા મંજૂર કરાયેલા સંશોધિત વિધેયકમાં પહેલા પ્રસ્તાવની સરખામણીમાં ઓછી ઉત્પાદન શ્રેણીઓઓ સામેલ છે. લગભગ 1400 આયાતિત સામાનો પર ટેક્સ લગાવતા બિલને પહેલાના અટકેલા સંસ્કરણથી હળવું કરાયું છે કારણ કે તેમાંથી અનેક સામાન પર ટેરિફના દરને 50 ટકાથી ઓછા રખાયા છે. જો કે મેક્સિકોએ અગાઉ પણ ચીની સામાન પર ટેરિફ વધારવાની જાહેરાત કરી હતી અને અમેરિકાને ખુશ કરવાની કોશિશ કરી હતી. પરંતુ તેની કઈ વધુ અસર જોવા મળી નહતી.
ભારત-મેક્સિકો વચ્ચે કેવો છે વેપાર
રિપોર્ટ મુજબ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારત અને મેક્સિકો વચ્ચે વેપારમાં વધારો થયો છે. વર્ષ 2022માં બંને દેશો વચ્ચે વસ્તુઓનો વેપાર 11.4 અબજ ડોલર સુધી પહોંચ્યો હતો. જો કે 2023માં તેમાં થોડો ઘટાડો આવ્યો અને તે 10.6 અબજ ડોલર પર આવી ગયો. જ્યારે 2024માં તેમાં ફરીથી તેજી આવી અને તે 11.7 અબજ ડોલર ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગયો. ભારતનો મેક્સિકો સાથે ટ્રેડ સરપ્લસ પણ ઘણો વધુ છે. 2024માં મેક્સિકોને ભારતની નિકાસ લગભગ 8.9 અબજ ડોલર હતી. જ્યારે આયાત 2.8 અબજ ડોલર હતી.
