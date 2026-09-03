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Ebola: કોરોના પછી ડરાવી રહ્યો છે ઈબોલા, WHO એ જણાવ્યું બીમારી ફેલાવાનું કારણ, અત્યાર સુધીમાં હજારો લોકોના મોત

Ebola: કોરોના મહામારી પછી ઈબોલા નામની બીમારી દુનિયાને ડરાવી રહી છે. ઈબોલાના કારણે છેલ્લા 4 મહિનામાં હજારો લોકોના મોત થયા છે. ઈબોલા દુનિયાના કેટલાક દેશોમાં હાહાકાર મચાવી રહી છે. ઈબોલાને લઈને વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠને મહત્વપૂર્ણ જાણકારી આપી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 03, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:14 AM IST
Ebola: કોરોના પછી ડરાવી રહ્યો છે ઈબોલા, WHO એ જણાવ્યું બીમારી ફેલાવાનું કારણ, અત્યાર સુધીમાં હજારો લોકોના મોત

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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