/Ebola: કોરોના પછી ડરાવી રહ્યો છે ઈબોલા, WHO એ જણાવ્યું બીમારી ફેલાવાનું કારણ, અત્યાર સુધીમાં હજારો લોકોના મોત

Ebola: વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠનથી લઈ ઘણા દેશોની સરકાર ઈબોલાથી થયેલા મોતના આંકડા જોઈ સ્તબ્ધ થઈ ગયા છે. થોડા સમય પહેલા જ સામે આવેલા આંકડા અનુસાર ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કાંગોમાં ઈબોલાથી મૃત્યુ પામનાર લોકોની સંખ્યા 3000 થી વધી ચુકી છે. જ્યારે ઈબોલા સંક્રમિત દર્દીની સંખ્યા 6100 થી વધારે છે.
ઈબોલાનો કહેર
રોયટર્સના રિપોર્ટ અનુસાર અત્યાર સુધીની ભયાનક મહામારી ઈબોલા ડેમોક્રેટિક રિપબ્સિક ઓફ કાંગોથી ઉત્તર-પૂર્વ તરફ ઝડપથી ફેલાઈ રહી છે. આ બીમારીએ અનેક લોકોને ચપેટમાં લઈ લીધા છે અને મોતનો આંકડો લોકોને ડરાવી રહ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ઈબોલા બીમારી ફેલાવાની સત્તાવાર ઘોષણા 15 મે ના રોજ ઈતુરી પ્રાંતમાંથી થઈ હતી. જો કે નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે આ બીમારીનો પ્રકોપ જાન્યુઆરી 2026 માં જ શરુ થઈ ગયો હતો.
બીમારી 6 પ્રાંતમાં ફેલાઈ ચુકી છે
મે મહિનાથી અત્યાર સુધીમાં વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન અને અન્ય સહાયતા સમૂહોના પ્રયત્નો છતા આ બીમારી 6 પ્રાંતમાં ફેલાઈ ચુકી છે. વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠનનું અનુમાન છે કે અંદાજે 60 ટકા મોત તો હોસ્પિટલની બહાર જ થઈ જાય છે. કારણ કે મોટો પડકાર તો ઈબોલા પીડિત દર્દીની ઓળખ કરવાનો છે. સ્થિતિ એવી છે કે ઈબોલા 2018-2020 ની કોરોના મહામારીને પાછળ છોડી કાંગોમાં સૌથી ઘાતક રુપ લઈ રહ્યું છે.
2014-2016 માં પશ્ચિમ આફ્રિકામાં ઈબોલાનો પ્રકોપ
મહત્વપૂર્ણ છે કે આ વખતે ઈબોલાનું વધારે ઘાતક સ્વરુપ જોવા મળે છે. આ પહેલા 2014-2016 માં પશ્ચિમ આફ્રિકામાં ઈબોલાનો પ્રકોપ જોવા મળ્યો હતો. એક દાયકા પહેલા ગિની, લાઈબેરિયા, સિએરા લિયોનમાં 28,000 થી વધુ લોકો ઈબોલાથી સંક્રમિત થયા હતા. તે સમયે 11,000 થી વધુ દર્દીઓના મોત થયા હતા.
દુનિયામાં ક્યારે ક્યારે ફેલાઈ છે મહામારી ?
108 વર્ષ પહેલા ઈન્ફ્લુએંઝા વાયરસએ એક જ સમયમાં દુનિયાના અલગ અલગ ભાગોમાં વિનાશ કર્યો હતો. તે સમયે 5 થી 10 કરોડ લોકોના મોત થયા હતા. ત્યારબાદ સમયે સમયે દુનિયામાં કેટલીક બીમારીઓ મહામારી બનીને સામે આવતી રહી છે.
- 1957-58 માં એશિયાઈ ફ્લૂ
- 1968-69 માં હાંગકાંગ ફ્લૂ
- 2009-10 માં સ્વાઈન ફ્લૂ
- 2018-20 માં કોવિડ 19
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)