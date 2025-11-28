Prev
ઈથોપિયામાં 12,000 વર્ષ બાદ જ્વાળામુખીનું ફાટવું ગંભીર સંકેત! વૈજ્ઞાનિકોએ કહ્યું- 'સૌથી મોટી તબાહી આવવાની છે'

ઈથોપિયામાં હાલ જે સુષુપ્ત જ્વાળામુખી ફાટ્યો તેણે દુનિયામાં ચિંતાનું મોજું ફેલાવી દીધુ છે. આ એક ઈશારો છે કે હજુ પણ આવા મોટા વિસ્ફોટ થઈ શકે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 28, 2025, 02:59 PM IST

ઈથોપિયામાં એક જ્વાળામુખી લગભગ 12000 વર્ષો બાદ ફાટ્યો છે. આ એક ચેતવણી છે કે દુનિયા આ પ્રકારની અચાનક ઘટનારી પ્રાકૃતિક ઘટનાને સંભાળવા માટે તૈયાર નથી. સરકારી લોકો સામાન્ય રીતે ફક્ત એવા જ્વાળામુખીઓ પર ધ્યાન આપતા હોય છે જે સક્રિય છે જેમ કે સિસિલીમાં માઉન્ટ એટના  કે અમેરિકામાં યેલોસ્ટોન. પરંતુ માઈક કેસિડીએ એક લેખમાં લખ્યું કે જ્વાળામુખી લાંબા સમયથી શાંત છે તે જ આગામી મોટી જ્વાળામુખી આફતનું કારણ બની શકે છે. તેમણે જણાવ્યું કે આ છૂપાયેલા કે શાંત જ્વાળામુખી લોકો જેટલું વિચારે છે તેના કરતા વધુ વખત ફાટે છે. 

મેક્સિકોનો એલ ચિચોન જ્વાળામુખી
માઈક કૈસિડી એક ઉદાહરણ આપતા કહે છે કે મેક્સિકોનો એલ ચિચોન જ્વાળામુખી વર્ષો સુધી શાંત રહ્યા બાદ 1982માં અચાનક ફાટ્યો. આ કોઈ ફેમસ જ્વાળામુખી નહતો આથી તેની નિગરાણી થતી નહતી. જ્યારે તે ફાટ્યો તો તેમાંથી નીકળેલા ગરમ પથ્થરો, ગેસ અને રાખે નદીઓને ભરી દીધી અને ઈમારતોને ખતમ કરી દીધી. તેમાં 2000થી વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા અને 20,000 લોકો બેઘર થયા હતા. 

દુનિયા પર શું અસર
આ વિસ્ફોટના કારણે હવામાનમાં પણ બદલાવ આવ્યો કારણ કે જ્વાળામુખથી નીળેલા સલ્ફરથી ઉપરી હવાના પડમાં એવા કણ બની ગયા જે ગરમીને પાછી મોકલી દે છે. કૈસિડીને લખ્યું કે તેના કારણે દુનિયાનો ઉત્તરી ભાગ ઠંડો થઈ ગયો. આ સાથે જ આફ્રીકામાં થનારો મોનસૂન વરસાદ દક્ષિણ તરફ ખસી ગયો જેના કારણે ત્યાં ભારે દુકાળ પડ્યો. 

જ્વાળામુખી નિગરાણીમાં જોખમ
કૈસિડીનું કહેવું છે કે અડધાથી પણ ઓછા સક્રિય જ્વાળામુખીની નિગરાણી થાય છે. વૈજ્ઞાનિકોનું ધ્યાન હજુ પણ કેટલાક ફેમસ જ્વાળામુખીઓ પર જ ટકેલું છે અને તેઓ જણાવે છે કે ફક્ત માઉન્ટ એટના જ્વાળામુખી પર જેટલા રિસર્ચ પેપર છપાયા છે તેની સંખ્યા ઈન્ડોનેશિયા, ફિલિપાઈન્સ અને વાનુઅતુના તમામ 160 જ્વાળામુખીઓ પર થયેલા રિસર્ચ કરતા પણ વધુ છે. 

જાણકારી માટે શું છે સિસ્ટમ
કૈસિડી ચેતવણી આપે છે કે ફક્ત આઈસલેન્ડમાં થયેલા વિસ્ફોટો જેવા કેટલાક જાણીતા જ્વાળામુખીઓ પર જ ધ્યાન આપવું એ એક ખતરનાક રીત છે. તેમનું કહેવું છે કે 75 ટકા મોટા વિસ્ફોટ એવા જ્વાળામુખીઓમાંથી થાય છે જે ઓછામાં ઓછા 100 વર્ષથી શાંત પડ્યા છે. અચાનક  થનારા મોટા જ્વાળામુખી વિસ્ફોટ દુષ્કાળ, બીમારીઓનું ફેલાવવું, અને સમાજમાં મોટી ઉથલપાથલ લાવી શકે છે. પરંતુ વૈજ્ઞાનિકો પાસે હજુ પણ આ ભવિષ્યના જોખમનો અંદાજ લગાવવા કે તેને પહોંચી વળવા માટે કોઈ વૈશ્વિક સિસ્ટમ નથી. 

