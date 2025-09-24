Prev
Next

H-1B વિઝા પર ટ્રમ્પનો ભારતને વધુ એક ઝટકો, લોટરી સિસ્ટમ ખતમ! હવે આ રીતે થશે સિલેક્શન

H-1B Visa Selection Process: અમેરિકી સરકાર તરફથી વિઝા પસંદગી પ્રક્રિયામાં સંશોધનનો પ્રસ્તાવ હાઈ સ્કિલ્ડ અને ઉચ્ચ પગારવાળા કર્મચારીઓને H-1B વિઝા માટે પ્રાથમિકતા આપે છે. પ્રસ્તાવમાં વિઝા માટે પ્રચલિત લોટરી સિસ્ટમને ખતમ કરવાની વાત કરાઈ છે. વધુ વિગતો જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Sep 24, 2025, 09:53 AM IST

Trending Photos

H-1B વિઝા પર ટ્રમ્પનો ભારતને વધુ એક ઝટકો, લોટરી સિસ્ટમ ખતમ! હવે આ રીતે થશે સિલેક્શન

H-1B Visa New Selection Process: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 50 ટકા ટેરિફ, H-1B વિઝા ફી વધાર્યા બાદ હવે H-1B વિઝા માટે લોટરી સિસ્ટમમાં ફેરફારનો એક નવો પ્રસ્તાવ બહાર પાડ્યો છે. જેનો હેતુ વિઝા નિયમોમાં મોટો ફેરફાર કરવાનો છે. નવા નિયમ મુજબ હવે એક લાખ ડોલર વધારાની ફી તો આપવી પડશે, જ્યારે હવે લોટરી સિસ્ટમની જગ્યાએ સેલરી બેસ્ડ સિલેક્શન હશે. જેમાં હાઈ લેવલના ટેલેન્ટ અને હાઈ સેલરીવાળા પ્રોફેશનલ્સને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. 

પ્રસ્તાવ મુજબ વિઝા માટે વિદેશી કર્મચારીઓની પસંદગી તેમના પગારના સ્તરના આધારે થશે. નવો પ્રસ્તાવ હાલમાં જ H-1B વિઝા ફી વધારીને એક લાખ ડોલર કરાયા બાદ આવ્યો છે. રિપોર્ટ્સ મુજબ ચાર પગાર સ્તરોમાં સૌથી ઊંચા પગાર સ્તર પર આવતા કર્મચારીઓને સિલેક્શનના પૂલમાં ચાર વાર સામેલ કરાશે. જે 162528 ડોલર વાર્ષિક પગારવાળા કર્મચારીઓ માટે હશે. જ્યારે સૌથી નીચલા સ્તર પર આવતા લોકોને ફક્ત એકવાર જ સામેલ થશે. મેનિફેસ્ટ લોની પ્રમુખ ઈમિગ્રેશન વકીલ નિકોલ ગુનારાએ કહ્યું કે નવો પ્રસ્તાવ અમેરિકી અર્થવ્યવસ્થામાં ગ્લોબલ ટેલેન્ટના પ્રવાહને નવું સ્વરૂપ આપી શકે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

જૂનિયર પોસ્ટ માટે અરજીધારકોને મુશ્કેલી
હોમલેન્ડ સુરક્ષા વિભાગના નવા પ્રસ્તાવમાં અસ્તિત્વ સંબંધિત લોટરી સિસ્ટમને ખતમ કરીને ભારિત પસંદગી પ્રક્રિયા લાગૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેનો હેતુ ઉચ્ચ કૌશલ અને પગારવાળા વિદેશી કર્મચારીઓને વિઝા આપવાનો છે. અરજીધારકોને I થી IV સુધી ચાર વગાર વર્ગીકરણ કરવામાં આવશે. જેમાં ઉચ્ચ સ્તરવાળા અરજીધારકોની પસંદગીની સંભાવના વધી જશે. ગુનારાએ સમજાવતા કહ્યું કે મેટામાં 150000 ડોલરની વાર્ષિક પગારની રજૂઆતવાળા એક એન્જિનયરને હવે અનેક લોટરી એન્ટ્રી મળી શકે છે. જ્યારે કોઈ સ્ટાર્ટઅપમાં 70000 ડોલરવાળા જૂનિયર ડેવલપરને એક જ એન્ટ્રી મળી શકે છે. 

તેમણે જણાવ્યું કે આ વ્યવસ્થાનો ઝૂકાવ એવી સ્થાપિત કંપનીઓ તરફથી હશે જે બજારમાં વધુ પગાર આપી શકે છે. જ્યારે એવી ઉભરતી કંપનીઓથી દૂર હશે જે યુવા આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિભાઓ પર નિર્ભર છે. આ નિયમ વધુ સિનિયર, ઉચ્ચ પગારવાળા તકનિકી કર્મચારીઓ માટે બદલાવ લાવી શકશે. તેનો અર્થ છે કે ઉચ્ચ પગારવાળા અને સીનિયર પોસ્ટ પર પસંદગીની સંભાવના વધુ સારી રહેશે. 

શું છે હેતુ અને કોણ થશે પ્રભાવિત?
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના નિર્ણયનો હેતુ અમેરિકી નાગરિકોની નોકરીઓ સુરક્ષિત કરવું અને ઓછા પગારે વિદેશી કર્મચારીઓની નિયુક્તિ પર રોક લગાવવાનો છે. જ્યારે ટ્રમ્પ સરકાર દ્વારા H-1B વિઝા અંગે કરાયેલા ફેરફારોની સીધી અસર ભારતીયો અને અન્ય વિદેશી કર્મીઓ પર પડશે જે અત્યાર સુધી H-1B વિઝા પ્રોગ્રામથી સૌથી વધુ લાભ ભોગવી રહ્યા હતા. કારણ કે અમેરિકામાં લગભગ 70 ટકા H-1B વિઝા ધારક  ભારતીયો છે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
donald trumpH-1B visafee hikeUS Visa

Trending news