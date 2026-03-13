હોર્મુઝ બાદ હવે બાબ અલ-મંદેબ પણ થશે બંધ? ઈરાનની ધમકીથી હડકંપ, ભારત માટે ચિંતાજનક!
Bab el-Mandeb: ઈરાને હોર્મુઝ જળમાર્ગ બંધ કરતા હાહાકાર મચ્યો છે. ઈરાને વધુ એક ધમકી આપી છે કે તે બાબ અલ મંદેબને પણ બંધ કરશે અને જો આમ થયું તો ભારત માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી થશે. જાણો શું છે આ બાબ અલ મંદેબ અને કઈ રીતે ભારતને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે.
- ઈરાની સૈન્ય અધિકારીની સ્ટ્રેટેજિક વોટરવેઝ બાબ અલ મંદેબને બંધ કરવાની ધમકી
- આમ તો હૂતીઓના તાબામાં પરંતુ હૂતીઓ પર ઈરાનના ચાર હાથ છે
- ભારતની લગભગ 85 ટકા ઓઈલ-ગેસ આયાત હોર્મુઝ, બાબ અલ મંદેબ, લાલ સાગર અને સુવેજ નહેરથી પસાર થાય છે
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ-અમેરિકાનું યુદ્ધ હવે વધુ વકરી રહ્યું છે. એક ઈરાની સૈન્ય અધિકારીએ એવી ચેતવણી ઉચ્ચારી છે કે જો અમેરિકા રણનીતિક ભૂલ કરશે તો ઈરાન હોર્મુઝ બાદ બીજા સ્ટ્રેટેજિક વોટરવેઝ એટલે કે બાબ અલ મંદેબને પણ બંધ કરી દેશે. એનર્જી લાઈફલાઈન કહેવાતા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના બંધ થવાથી ભારત સહિત સમગ્ર દુનિયામાં ઓઈલ અને ગેસના સપ્લાયને લઈને હાહાકાર મચેલો છે. આવામાં જો બાબ અલ મંદેબ પણ બંધ થઈ ગયો તો દુનિયાનો એનર્જી સપ્લાય વધુ ઠપ્પ થઈ શકે છે. જેની અસર ભારત સહિત દેશો પર પડી શકે છે. કારણ કે તેલ અને ગેસની આયાત માટે 80-90 ટકા સુધી આ દેશો ખાડી દેશો પર નિર્ભર રહે છે. હોર્મુઝ બંધ તવાથી ભારતના ઓઈલ અને ગેસના સપ્લાય પર અસર પડી છે. હવે બાબ અલ મંદેબ ભારતની ચિંતા વધારી શકે છે.
ઈરાનનો બીજો હોર્મુઝ છે બાબ અલ મંદેબ
વિશેષજ્ઞો બાબ અલ મંદેબને ઈરાનો બીજો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ કહે છે. તે ઈરાનનો એક એવો પ્રેશર પોઈન્ટ છે જ્યાં ઈરાન યમનમાં પોતાના સહયોગી હૂતી વિદ્રોહીઓને પાવર આપી શકે છે. આ હૂતી વિદ્રોહીઓએ ઈઝરાયેલના ગાઝા પર હુમલા દરમિયાન લાલ સાગરમાં કોહરામ મચાવ્યો હતો. અહીંથી ઓઈલ ટેન્કરો જતા પણ બીતા હતા. ત્યારબાદ અમેરિકાએ પોતાની નેવી તૈનાત કરવાની ફરજ પડી હતી.
હૂતીઓ પર આટલો ભરોસો કેમ?
હવે સવાલ એ છે કે બાબ અલ મંદેબ આમ તો ઈરાનથી ઘણું દૂર છે અને તેનો તે વિસ્તાર પર અધિકાર પણ નથી તો પછી તે આવી ધમકી કેમ આપે છે. જેનું કારણ એ છે કે ઈરાને યમનમાં હૂતીઓના આંદોલનનું સમર્થન કરેલું છે અને આ હૂતીઓનો જ બાબ અલ મંદેબ પર કબજો છે. નવેમ્બેર 2023થી જ હૂતી સુરક્ષા દળોએ લાલ સાગરમાંથી પસાર થતા વેપારી જહાજો પર 100થી વધુ હુમલા કર્યા જેનાથી 60થી વધુ દેશો પ્રભાવિત થયા હતા.
જેની અસર એ પડી કે 2024ના અંતમાં બાબ અલ મંદેબમાથી પસાર થતા ઓઈલના જહાજોનો ફ્લો 50 ટકાથી વધુ ઘટી ગયો. જેમાં લક્વિડ નેચરલ ગેસ એટલે કે LNG ટેન્કર પણ સામેલ છે. હૂતી ભલે આ યુદ્ધમાં સીધી રીતે સામેલ નથી પરંતુ તેણે ચેતવણી આપેલી છે કે તેની આંગળીઓ ટ્રિગર પર જ છે.
ભારતથી લગભગ 4000 કિમી દૂર
બાબ અલ મંદેબને અરબી ભાષામાં દુખનું દ્વાર (Gate of Tears) કહે છે. તે 26 કિમીનો એક સમુદ્રી સાંકડો માર્ગ છે જે યમન અને હોર્ન ઓફ આફ્રીકાના દેશ જિબૂતી વચ્ચે છે. તે લાલ સાગરમાં પ્રવેશ કરવાનો ગેટ પણ છે. જ્યાંથી પસાર થઈને સુવેજ નહેર સુધી પહોંચી શકાય છે. આ સાથે જ લાલ સાગરને એડનની ખાડી સાથે પણ જોડે છે. તે હિન્દ મહાસાગર માટે પણ પહોંચ આપે છે. તે ભારતથી લગભગ 4000 કિમી દૂર છે.
62 લાખ બેરલ પેટ્રોલિયમ પસાર થાય છે
- અનેક રિપોર્ટ્સ મુજબ બાબ અલ મંદેબથી વાર્ષિક 20,000 ઓઈલ જહાજ પસાર થાય છે. સરેરાશ એક ઓઈલ ટેન્કરનું કુલ વજન લગભગ 1.6 બિલિયન ટન હોય છે.
- એક અંદાજા મુજબ બાબ અલગ મંદેબથી રોજ 62 લાખ બેરલ ક્રૂડ ઓઈલ અને રિફાઈન્ડ પેટ્રોલિયમ પ્રોડસ્ટ્સ પસાર થાય છે. આ ખાડીથી દુનિયાના તમામ સમુદ્રી વેપારનો લગભગ 9 ટકા ભાગ પસાર થાય છે.
તેલ ગેસમાં લાગશે આગ!
- તુર્કી ટુડેના એક રિપોર્ટ મુજબ 2023ના અંતમાં હૂતીઓના હુમલાઓ પહેલા સુવેજ નહેરના રૂટથી દરરોજ સરેરાશ 59 થી 75 જહાજ પસાર થતા હતા. અહીંથી રોજ 87 લાખ બેરલ તેલ અને ગેસથી લદાયેલા ટેન્કર પસાર થતા હતા.
- રિપોર્ટ મુજબ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી રોજ સરેરાશ 138 જહાજ પસાર થતા હતા. હોર્મુઝ બંધ થવાથી 24 કલાકમાં આ સંખ્યા માત્ર 2 પર આવી ગઈ.
- હાલમાં જ ઈરાનના IRGCએ એવી જાહેરાત કરી હતી કે એક લીટર તેલ હોર્મુઝથી પસાર નહીં થવા દઈએ. તેમણે એવી પણ ચેતવણી આપી હતી કે જો અમેરિકા-ઈઝરાયેલ કે તેમના કોઈ સહયોગીના જહાજ અહીંથી પસાર થયા તો તેને ટાર્ગેટ કરાશે. ઈરાનની આ ધમકીનો દાયરો હવે બાબ અલ મંદેબ સુધી પહોંચ્યો છે.
- સાઉદી અરબની મોટીભાગની ઓઈલ ફેસિલિટી લાલ સાગરના કિનારે જ છે. આ સાથે જ સાઉદી અરબની ઈસ્ટ વેસ્ટ પાઈપલાઈન્સ પણ અહીં છે. અહીંથી ભારતને ઘણું ઓઈલ અને ગેસ મોકલવામાં આવે છે.
- સાઉદી અરબનો બાબ અલ મંદેબથી ક્રૂડ ઓઈલ એક્સપોર્ટ થાય છે. ખાસ કરીને ભારત-ચીન સહિત એશિયન બજારોમાં અહીંથી સપ્લાય થાય છે. બાબ અલ મંદેબના બંધ થવાથી ખાડીની વધુ એક લાઈફલાઈન બંધ થઈ શકે છે.
ભારત પર શું અસર
યમન અને ગલ્ફ મેરીટાઈમ સિક્યોરિટી એક્સપર્ટ લુકા નિવોલા કહે છે કે હોર્મુઝ ઠપ થયા બાદ હવે જો હૂતીઓએ બાબ અલ મંદેબ પણ બંધ કર્યો તો સમગ્ર ગલ્ફનું ઓઈલ ઈમ્પોર્ટ ગણતરીના સપ્તાહમાં અચાનક ઠપ પડી જશે. રિપોર્ટ્સ મુજબ OPEC પ્લસ દેશોની ઉત્પાદન ક્ષમતા બેસી જશે. હોર્મુઝ અને બાબ અલ મંદેબ બંને ચોક પોઈન્ટ્સ બંધ થવાથી ખાડીના દેશો પાસે કોઈ વિકલ્પ પણ નહીં રહે.
ભારતની લગભગ 85 ટકા ઓઈલ-ગેસ આયાત હોર્મુઝ, બાબ અલ મંદેબ, લાલ સાગર અને સુવેજ નહેરથી પસાર થાય છે. આ ઉપરાંત ભારતનો લગભગ 35 ટકા નિકાસ વેપાર પણ લાલ સાગર અને સુએજ નહેરથી થાય છે. જેનો એક ચોક પોઈન્ટ બાબ અલ મંદેબ પણ છે.
