/ઈરાન બાદ હવે આ દેશોને ટ્રમ્પની ધમકી! 100% ટેરિફ લગાવવાની ચેતવણી, જાણો

Trump Tariff Threat: ઈરાન સાથેના યુદ્ધના અંત પછી, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે ફરી એકવાર ટેરિફની ધમકી આપી છે. યુએસ પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે જે કોઈ પણ દેશ અમેરિકન કંપનીઓ પર ડિજિટલ સર્વિસ ટેક્સ લગાવે છે, તેમાંથી આયાત કરાયેલી બધી વસ્તુઓ પર યુએસ 100 ટકા ટેરિફ લગાવશે.
ટ્રમ્પની આ ધમકી તેમણે યુરોપિયન યુનિયનના દેશો માટે અમેરિકન માલ પર ટેરિફ ઘટાડવા માટે 4 જુલાઈની સમયમર્યાદા નક્કી કર્યાના એક દિવસ પછી આવી છે, જેનાથી યુરોપિયન યુનિયન અને યુએસ વચ્ચે વેપાર તણાવ વધી રહ્યો છે.
ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે ઘણા યુરોપિયન દેશો અમેરિકન કંપનીઓ પર ડિજિટલ સર્વિસ ટેક્સ લગાવવાની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. આમાંથી કેટલાક દેશો ખરેખર તેનો અમલ કરવાની નજીક છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે જે પણ દેશ આવો ટેક્સ લગાવે છે, તેને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં મોકલવામાં આવતા તમામ માલ પર તાત્કાલિક 100 ટકા ટેરિફ લગાવવામાં આવશે.
જો કોઈ ડીલ થાય તો પણ ટેરિફ લગાવવામાં આવી શકે છે
ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે નવા ટેરિફ અમેરિકા સાથેના કોઈપણ ટ્રેડ ડીલને રદ કરશે, પછી ભલે તે અમલમાં મુકાયો હોય, હસ્તાક્ષરિત થયો હોય કે ન થયો હોય. આમાં ગયા વર્ષે અમેરિકા અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે સંમત થયેલા ડીલનો સમાવેશ થશે, જેમાં યુરોપિયન માલ પર યુએસ ટેરિફ 15 ટકા સુધી મર્યાદિત કરવામાં આવ્યો હતો. બદલામાં, યુરોપિયન યુનિયન દેશોએ યુએસ ટેકનોલોજી પર ટેરિફ શૂન્ય કરી દીધો હતો.
25% ટેરિફ ફરીથી લગાવવાની ધમકી
ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ ટ્રમ્પે યુરોપિયન માલ પર 25% ટેરિફ ફરીથી લાદવાની ધમકી આપી હતી, જેથી યુરોપિયન યુનિયનને કરાર હેઠળની તેની પ્રતિબદ્ધતાઓ પૂર્ણ કરવા દબાણ કરી શકાય. આ પછી, યુરોપિયન યુનિયનના નેતાઓએ ટ્રમ્પની 4 જુલાઈની સમયમર્યાદા સુધીમાં ફેરફારોને અમલમાં મૂકવા માટે કામ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે.
યુરોપ ડિજિટલ સર્વિસ ટેક્સ નાબૂદ કરશે નહીં
ગયા અઠવાડિયે G7 સમિટમાં ટ્રમ્પને મળતા પહેલા ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને જણાવ્યું હતું કે ફ્રાન્સ અમેરિકન ટેક જાયન્ટ્સ પર લગાવવામાં આવેલા ડિજિટલ સર્વિસ ટેક્સને નાબૂદ કરવાના દબાણને વશ નહીં થાય. આ ટેક્સને આધીન ડિજિટલ સેવાઓમાં ઓનલાઈન માર્કેટપ્લેસ અને જાહેરાતનો સમાવેશ થાય છે.
ફ્રેન્ચ વાઇન પર 100 ટકા ટેરિફ લગાવવાની ધમકી
ફ્રાન્સમાં સમિટ માટે જતા પહેલા, ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી હતી કે જો પેરિસ તેનો ડિજિટલ ટેક્સ નાબૂદ નહીં કરે, તો અમેરિકા પાસે ફ્રેન્ચ વાઇન પર 100 ટકા ટેરિફ લગાવવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ રહેશે નહીં.
આવક પર 3% ટેક્સ લગાવ્યો
2019થી, ફ્રાન્સે 25 મિલિયન યુરોથી વધુ સ્થાનિક આવક અને 750 મિલિયન યુરો ($854.02 મિલિયન)થી વધુ વૈશ્વિક આવક ધરાવતી કંપનીઓ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી ડિજિટલ સેવાઓમાંથી ઉત્પન્ન થતી આવક પર 3% ટેક્સ લગાવ્યો છે. ફ્રેન્ચ કાયદા ઘડનારાઓએ ગયા વર્ષે આ કરને બમણું કરીને 6% કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો.