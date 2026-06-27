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ઈરાન બાદ હવે આ દેશોને ટ્રમ્પની ધમકી! 100% ટેરિફ લગાવવાની ચેતવણી, જાણો

Trump Tariff Threat: ઈરાન સાથેના યુદ્ધના અંત પછી, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હવે યુરોપિયન દેશોને ધમકી આપવાનું શરૂ કર્યું છે. તેમણે તેમના પર 100% ટેરિફ લગાવવાનું કહ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 27, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:05 PM IST
ઈરાન બાદ હવે આ દેશોને ટ્રમ્પની ધમકી! 100% ટેરિફ લગાવવાની ચેતવણી, જાણો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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