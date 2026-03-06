Prev
ઈરાન પછી, હવે કોનો નંબર? ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આ પડોશી દેશને આપી ખુલ્લી ચેતવણી, જાણો

US Iran war: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધ સમાપ્ત થયા પછી અમેરિકાનું ધ્યાન આ દેશ પર હોઈ શકે છે. ટ્રમ્પના આ નિવેદનથી આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

Mar 06, 2026, 11:57 AM IST
  • અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તાજેતરમાં એક નિવેદન આપીને આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં નવી ચર્ચા જગાવી હતી.
  • અમેરિકા હાલમાં ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે
  • ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે આ સંઘર્ષનો અંત લાવવો પહેલા જરૂરી છે, પરંતુ ક્યુબા અંગે પગલાં લેવાનું ફક્ત સમયની વાત હશે.

US Iran war: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તાજેતરમાં એક નિવેદન આપીને આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં નવી ચર્ચા જગાવી હતી. વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે એક કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમણે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા હાલમાં ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે, પરંતુ તે પછી ક્યુબા માટે યોજનાઓ બનાવી શકાય છે. ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે આ સંઘર્ષનો અંત લાવવો પહેલા જરૂરી છે, પરંતુ ક્યુબા અંગે પગલાં લેવાનું ફક્ત સમયની વાત હશે.

ઈરાન યુદ્ધ પછી ક્યુબા કેમ?

ટ્રમ્પના નિવેદનથી સંકેત મળે છે કે અમેરિકા ક્યુબાને તેની વિદેશ નીતિમાં આગામી મુખ્ય મુદ્દો બનાવી શકે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે વહીવટ હાલમાં ઈરાન સાથેની પરિસ્થિતિને સંભાળવામાં વ્યસ્ત છે, પરંતુ એકવાર તે મુદ્દો ઉકેલાઈ જાય, પછી ક્યુબા અંગે એક અલગ પહેલ કરી શકાય છે. 

ટ્રમ્પે તો એમ પણ કહ્યું હતું કે ક્યુબા સરકાર અમેરિકા સાથે કરાર કરવા માંગે છે. આ દરમિયાન, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો (જે ક્યુબન વંશના છે) તરફ જોયું અને રહસ્યમય રીતે કહ્યું કે, તમે ક્યુબા પર ખૂબ સારું કામ કરી રહ્યા છો.

અગાઉ, ફેબ્રુઆરીમાં, ટ્રમ્પે ક્યુબા પર મૈત્રીપૂર્ણ કબજો મેળવવાની શક્યતાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. જો કે તેમણે આનો અર્થ શું છે તે સ્પષ્ટ કર્યું ન હતું, તેમના નિવેદનથી અમેરિકા અને ક્યુબા વચ્ચેના સંબંધો અંગે ચિંતાઓ ઉભી થઈ હતી. ઘણા એક્સપર્ટ માને છે કે આ નિવેદન અમેરિકાની કઠોર વ્યૂહરચના તરફ ઈશારો કરે છે.

ક્યુબામાં કટોકટી કેમ વધી રહી છે?

ક્યુબા હાલમાં ગંભીર આર્થિક અને ઉર્જા સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, ઇંધણની તીવ્ર અછતને કારણે લાંબા સમય સુધી વીજળી ગુલ થઈ ગઈ છે, કેટલાક વિસ્તારોમાં 15થી 20 કલાક સુધી બ્લેકઆઉટ રહ્યો છે. હોસ્પિટલો અને શાળાઓ પણ પ્રભાવિત થઈ છે. જ્યારે અમેરિકાએ તેલ પુરવઠા પર દબાણ વધાર્યું ત્યારે આ કટોકટી વધુ ઘેરી બની.

ક્યુબાનો વેનેઝુએલા સાથે શું સંબંધ હતો ?

ક્યુબા તેની ઉર્જા જરૂરિયાતોનો મોટો ભાગ વેનેઝુએલાથી આવતા તેલ પર પૂર્ણ કરતો હતો. જો કે, તાજેતરની ઘટનાઓએ આ પુરવઠો લગભગ બંધ કરી દીધો છે. આનાથી ક્યુબાના અર્થતંત્ર અને ઉર્જા પ્રણાલી બંને પર નોંધપાત્ર તાણ પડ્યો છે. તેલની અછતને કારણે વીજળી ઉત્પાદન પર પણ અસર પડી છે, જેના કારણે સમગ્ર દેશમાં ઉર્જા સંકટ વધુ ઘેરું બન્યું છે.

 

ટ્રમ્પના તાજેતરના નિવેદન બાદ, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે કે શું અમેરિકા ખરેખર ક્યુબા અંગે કોઈ મોટું પગલું લેશે. હાલમાં, યુએસ વહીવટીતંત્રનું ધ્યાન ઈરાન યુદ્ધ પર છે, પરંતુ ટ્રમ્પના શબ્દોમાં, ક્યુબાનો મુદ્દો ફક્ત સમયની વાત હોઈ શકે છે. પરિણામે, આગામી મહિનાઓમાં યુએસ-ક્યુબા સંબંધો માટે એક નવી વ્યૂહરચના ઉભરી શકે છે.
 

