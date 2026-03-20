LPG બાદ હવે ઇન્ટરનેટ પર જોખમ? સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં કેબલ કપાય તો ભારતમાં સર્જાઈ શકે છે મોટું સંકટ!

Risk UnderSea Internet Cables: ઇરાન, અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ વચ્ચેના ગલ્ફમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં સમુદ્રની નીચે બિછાવેલા ઇન્ટરનેટ કેબલોને નુકસાન પહોંચવાનો ડર છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ કેબલોને કોઈપણ નુકસાન થવા પર ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટીને અસર કરી શકે છે. ભારત પણ આનાથી બાકાત રહેશે નહીં. જો કેબલ કાપી નાખવામાં આવે છે, તો સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવામાં સમય લાગી શકે છે, કારણ કે સમારકામનું કામ વિશેષ જહાજો દ્વારા કરવામાં આવે છે અને જહાજોની અવરજવર આ વિસ્તારમાં ગંભીર રીતે પ્રભાવિત છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 20, 2026, 06:14 PM IST
  • સમુદ્રની નીચે બિછાવેલી ઇન્ટરનેટ કેબલ્સ પર તોળાતું જોખમ
  • ઇરાન-અમેરિકા તણાવ વચ્ચે ભારતનું ઇન્ટરનેટ થઈ શકે છે ઠપ્પ
  • હોર્મુઝમાં કેબલ કપાયા તો સ્માર્ટફોન અને લેપટોપ બની જશે રમકડું!

IRAN-US Conflict: ઈરાન, અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે ગલ્ફમાં ચાલી રહેલ યુદ્ધના પરિણામો સમગ્ર દુનિયા ભોગવી રહ્યું છે. ભારતમાં પણ દિવસો સુધી LPGની તીવ્ર અછત જોવા મળી રહી છે. પરિસ્થિતિમાં થોડો સુધારો થયો છે, પરંતુ તે હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે સામાન્ય થઈ નથી. શું આગામી લક્ષ્ય ઇન્ટરનેટ હોઈ શકે છે? LPG કટોકટી બાદ, શું ઇન્ટરનેટ કેબલોને નુકસાન થવાનું જોખમ છે? જો આવું થાય છે, તો દુનિયાભરના અનેક દેશોમાં કામગીરી ઠપ્પ થઈ જશે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, જો તણાવ વધુ વધશે, તો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની અંદર ગ્લોબલ ઇન્ટરનેટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને નુકસાન થઈ શકે છે. તેનાથી આપણા ફોન અને લેપટોપ પર ચાલતું ઇન્ટરનેટ કાં તો સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ શકે છે અથવા ખૂબ જ ધીમું થઈ શકે છે.

કેમ વધી ઈન્ટરનેટની ચિંતા?
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ઈરાન દ્વારા દરિયાઈ માઈન્સ બિછાવવાને કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં કામગીરી ઠપ થઈ ગઈ છે. જહાજોની અવરજવર પર ખરાબ અસર પડી છે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ઉપરાંત લાલ સમુદ્રમાં બાબ અલ-મંડેબ પાસેનો માર્ગ પણ અસ્થિર છે, જ્યાં હૂતી જૂથો જહાજોને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. દુનિયાના આ બે સાંકડા દરિયાઈ માર્ગોમાંથી માત્ર જહાજો જ પસાર નથી થતા, પરંતુ અહીંથી પસાર થતી ઈન્ટરનેટ લાઈનો પણ દુનિયાના દેશોને જોડે છે.

સાંકડા દરિયાઈ માર્ગોમાં ઈન્ટરનેટની જાળ
મની કંટ્રોલના રિપોર્ટ અનુસાર, લાલ સમુદ્ર અને પર્સિયન ગલ્ફ એટલે કે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં સમુદ્રની નીચે ફાઈબર ઓપ્ટિક કેબલોનું મોટું નેટવર્ક બિછાવેલું છે. આ માર્ગે દુનિયાના મોટા ભાગનો ઈન્ટરનેટ ટ્રાફિક પસાર થાય છે. ‘કેપેસિટી ગ્લોબલ’નો એક રિપોર્ટ જણાવે છે કે, એકલા લાલ સમુદ્રમાંથી લગભગ 17 સબમરીન કેબલ્સ પસાર થાય છે. આ કેબલો દ્વારા યુરોપ, એશિયા અને આફ્રિકા ઈન્ટરનેટથી કનેક્ટ થાય છે.

હોર્મુઝમાં દુનિયાની અગ્રણી કેબલ સિસ્ટમ
હોર્મુઝના દરિયામાં દુનિયાની મોટી કંપનીઓની કેબલ સિસ્ટમ આવેલી છે. જેમાં AAE-1, FALCON, ગલ્ફ બ્રિજ ઇન્ટરનેશનલ કેબલ સિસ્ટમ અને ટાટા TGN ગલ્ફ સામેલ છે. આ કેબલો દ્વારા દુનિયાના પ્રમુખ દેશોને ઈન્ટરનેટ મળે છે. સાથે જ મોટી કંપનીઓ જેમ કે, એમેઝોન, માઇક્રોસોફ્ટ અને ગૂગલને ખાડી દેશોમાં જે ડેટા સેન્ટર્સ બનાવ્યા છે, તેમને પણ અહીંથી કનેક્ટિવિટી મળે છે.

નાજુક વિસ્તાર: જો એક પણ કેબલ તૂટે તો?

  • રિપોર્ટ અનુસાર, હોર્મુઝના સૌથી સાંકડા પોઈન્ટ પર સમુદ્રની ઊંડાઈ માત્ર 200 ફૂટ છે.
  • ત્યાં રહેલા ઈન્ટરનેટ કેબલોને નિશાન બનાવવું સરળ છે.
  • જો કેબલોને નિશાન બનાવવામાં આવે છે, તો તેને ઠીક કરવામાં ઘણી મુશ્કેલી આવશે.
  • દરિયાઈ ઈન્ટરનેટ કેબલોને ખાસ જહાજોની મદદથી ઠીક કરવામાં આવે છે.
  • વર્તમાન સ્થિતિમાં કોઈ પણ જહાજનું તે વિસ્તારમાંથી પસાર થવું જોખમી છે.
  • આવા સંજોગોમાં ઈન્ટરનેટ કેબલ કપાય તો ઈન્ટરનેટ વ્યવસ્થા ખોરવાઈ શકે છે.

ઈન્ટરનેટ કપાય તો ભારત પર કેટલી અસર?
રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતના અનેક ડેટા સિસ્ટમ મિડલ ઈસ્ટના આ જ વિસ્તારમાંથી પસાર થાય છે. Tata TGN Gulfની દરિયાઈ કેબલો દ્વારા જ ભારત યુરોપ અને મધ્ય પૂર્વના દેશો સાથે જોડાયેલું છે. જો હોર્મુઝમાં ઈન્ટરનેટ કેબલોને નુકસાન પહોંચાડવામાં આવે છે, તો ભારતમાં ઈન્ટરનેટ સેવાઓ ધીમી પડી શકે છે, જેનાથી તમામ ક્ષેત્રો પ્રભાવિત થઈ શકે છે.

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

