આંદોલનના આટલા દિવસો બાદ જાણવા મળ્યું નેપાળના પૂર્વ PM ઓલીનું લોકેશન ! જાણો હાલ ક્યા રહે છે !
KP Sharma Oli location: નેપાળમાં સુશીલા કાર્કીના નેતૃત્વમાં એક વચગાળાની સરકારની રચના કરવામાં આવી છે. Gen-Z આંદોલન પછી કેપી ઓલીએ વડા પ્રધાનપદેથી રાજીનામું આપ્યું છે. હવે, સમાચાર આવ્યા છે કે ઓલીએ લશ્કરી સુરક્ષા છોડી દીધી છે અને ખાનગી ઘરમાં રહે છે.
KP Sharma Oli location: સુશીલા કાર્કીના નેતૃત્વમાં નેપાળમાં એક નવી વચગાળાની સરકારની રચના કરવામાં આવી છે. તાજેતરના Gen-Z આંદોલન પછી નેપાળમાં પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ હતી, જેના કારણે કેપી ઓલીને વડા પ્રધાનપદેથી રાજીનામું આપવાની ફરજ પડી હતી. હવે, સમાચાર આવ્યા છે કે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન કેપી ઓલીએ લશ્કરી સુરક્ષા છોડી દીધી છે અને ખાનગી ઘરમાં રહે છે.
કેપી શર્મા ક્યાં રહેતા હતા?
Gen-Z આંદોલન હિંસક બન્યા બાદ 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન કેપી ઓલીએ વડા પ્રધાનપદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું. થોડા સમય પછી, તેઓ લશ્કરી બેરેકમાં રહેવા ગયા. આ બેરેક કાઠમંડુની ઉત્તરે શિવપુરી જંગલ વિસ્તારમાં હોવાનું માનવામાં આવે છે. હવે, અહેવાલો સૂચવે છે કે ઓલીએ લશ્કરી સુરક્ષા હેઠળ નવ દિવસ વિતાવ્યા હતા.
કેપી શર્મા હાલમાં ક્યાં રહે છે?
કેપી ઓલીનું વર્તમાન સ્થાન અજ્ઞાત છે. તેમનું નવું સરનામું હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. કેટલાક મીડિયા અહેવાલો સૂચવે છે કે ઓલી કાઠમંડુથી લગભગ 15 કિલોમીટર દૂર ભક્તપુર જિલ્લાના ગુંડુ વિસ્તારમાં એક ખાનગી ઘરમાં રહેવા ગયા છે.
8 સપ્ટેમ્બરના રોજ Gen-Z આંદોલન શરૂ થયું હતું. બીજા જ દિવસે, વિરોધીઓએ ભક્તપુરના બાલાકોટમાં ઓલીના ઘરને બાળી નાખ્યું હતું.
