કોર્ટે ઝટકો આપ્યો તો બગડ્યા ટ્રમ્પ, વળતો પ્રહાર કરી બધા દેશો પર 10% ગ્લોબલ ટેરિફ ઝીંક્યો

Donald Trump 10% Global Tariff:  જે ટેરિફને હથિયાર તરીકે ઉપયોગમાં લઈને દુનિયામાં ઉથલપાથલ સર્જી હાહાકાર મચાવતા હતા અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તે જ ટેરિફને અમેરિકાની સર્વોચ્ચ અદાલતે ગેરકાયદેસર ઠેરવીને ફગાવી દીધો. સુપ્રીમ કોર્ટના આ ચુકાદા બાદ હવે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ લાલચોળ થઈ ગયા છે અને મોટું પગલું ભર્યું છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 21, 2026, 08:58 AM IST

 

  • અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટે આપેલા ઝટકાથી રાતાચોળ થઈ ગયા ટ્રમ્પ
  • તાબડતોબ દુનિયાના દેશો પર 10% ગ્લોબલ ટેરિફ ઝીંકી દીધો
  • કોર્ટે ટ્ર્મ્પના ટેરિફ હથિયારને ગેરકાયદેસર ગણાવ્યો, કહ્યું-તેમને સત્તા નથી
     

કોર્ટે ઝટકો આપ્યો તો બગડ્યા ટ્રમ્પ, વળતો પ્રહાર કરી બધા દેશો પર 10% ગ્લોબલ ટેરિફ ઝીંક્યો

અમેરિકાની સર્વોચ્ચ અદાલત એટલે કે સુપ્રીમ કોર્ટે એક એવો ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો જેમાં કોર્ટે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટેરિફ એજન્ડાને ધ્વસ્ત કરી નાખ્યો. આ ચુકાદા બાદ અલગ અલગ દેશો પર લાગેલા ટેરિફ એક ઝટકે ગેરકાયદેસર થઈ ગયા. એવું કહેવાય છે કે ટ્રમ્પ માટે આ મોટી કાનૂની હાર છે. જે ઈમરજન્સી કાયદા હેઠળ આ ટેરિફ લગાવવામાં આવ્યા હતા તે કોર્ટે ફગાવી દીધા અને અમાન્ય ગણ્યા. જો કે ટ્રમ્પ પણ સીધી રીતે હાર સ્વીકારે  તેમાના નથી. તેમણે પણ પોતાની આ હાર પર વળતો પ્રહાર કરવા માંડ્યો છે. 

કોર્ટે 6-3થી ચુકાદો આપ્યો
અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટે 6-3થી આ કેસમાં ચુકાદો આપ્યો અને કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિએ આર્થિક કટોકટી જાહેર કરીને જે કાયદા હેઠળ આ  ટેરિફ લગાવ્યો તે તેમના અધિકાર ક્ષેત્રમાં હતો જ નહીં. કન્ઝર્વેટિવ પ્રભાવવાળા અમેરિકી કોર્ટના ચુકાદામાં એવું માનવું હતું કે ટેરિફ પર અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ પોતાની શક્તિઓનો ખોટો ઉપયોગ કર્યો છે. ટ્રમ્પના આ ચુકાદાને ખુબ ખરાબ ગણાવ્યો. ટ્રમ્પે કોર્ટના આ ચુકાદાને વિદેશી તાકાતોથી પ્રભાવિત ગણાવી નાખ્યો. કોર્ટના આ ચુકાદા બાદ ટ્રમ્પનું કહેવું છે કે તેમણે આ કોર્ટનું કઈક કરવું પડશે. અત્રે જણાવવાનું કે આ મામલો 1977ની ઈન્ટરનેશનલ ઈમરજન્સી ઈકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ એટલે કે IEEPA સાથે જોડાયેલો હતો. આ કાયદા હેઠળ રાષ્ટ્રપતિ ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં વેપારને નિયંત્રિત કરી શકે છે. પરંતુ તેમાં સ્પષ્ટ રીતે ટેરિફ લગાવવાની વાત નથી. ટ્રમ્પે આ કાયદાનો સહારો  લઈને પહેલા તો મેક્સિકો, કેનેડા અને ચીન પર ટેરિફ ઝીક્યો અને ત્યારબાદ લિબરેશન ડેના નામ પર ભારત સહિત અનેક દેશો પર ટેરિફ લાદ્યો. જો કે કોર્ટના ચુકાદા  બાદ રઘવાયા થયેલા ટ્રમ્પે નવો દાવ ખેલી નાખ્યો. 

ચુકાદા બાદ શું બોલ્યા ટ્રમ્પ?
ચુકાદો આવ્યા બાદ ટ્રમ્પે ખુબ નારાજગી વ્યક્ત કરી અને કહ્યું કે કોર્ટે તેમને અન્ય દેશો પર એક ડોલરનો ટેક્સ લગાવવાની પણ ના પાડી દીધી છે. કોર્ટે એપ્રિલમાં લગાવવામાં આવેલા રેસિપ્રોકલ ટેરિફને 1977નો જે IEEPA કાયદા હેઠળ ટેરિફ લગાવ્યો હતો તે ગેરકાયદેસર ગણાવી દીધો. ચુકાદા બાદ મીડિયા સાથે વાતચીતમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે આ ચુકાદો ખુબ શરમજનક છે. તેઓ ઈચ્છે તો કોઈ પણ દેશ સાથે બધો વેપાર બંધ કરી શકે છે. પરંતુ કોર્ટે તેમને મામૂલી ટેરિફ લગાવતા પણ રોકી દીધો. હું કોઈ પણ દેશ સાથે વેપાર ખતમ  કરી શકું છું, એમ્બાર્ગો લગાવી શકું છું, પરંતુ એક ડોલરનો ટેરિફ ન લગાવી શકું? ટ્રમ્પે દબાયેલા અવાજે કહ્યું કે આ ચુકાદો કદાચ બીજા દેશોને બચાવવા માટે લેવાયો છે, અમેરિકાના હિતમાં નહીં. 

ટ્રમ્પે આ કાનૂની હાર બાદ શું પગલું ભર્યું?
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મોટું પગલું ભરતા અમેરિકામાં આયાતને લઈને 10 ટકા વધારાનો ટેરિફ ઝીંકી દીધો. અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટે ઝટકો આપ્યા બાદ ટ્રમ્પે એક નવા એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પર સહી કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે આ ટેરિફ તત્કાળ લાગૂ થયો છે અને તે હેઠળ દુનિયાના તમામ દેશો પર અમેરિકામાં આવતા ઉત્પાદનો પર 10 ટેરિફ લગાવવામાં આવશે. ટ્રમ્પે આ પગલું કોર્ટના ચુકાદાના ગણતરીના કલાકોમાં ભર્યું. અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પના ટેરિફને ગેરકાયદેસર ગણાવી દીધો હતો. 

ટ્રમ્પે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ પર આ અંગે જાણકારી શેર કરી. તેમણે લખ્યું કે મે ઓવલ ઓફિસથી તમામ દેશો પર ગ્લોબલ 10 ટકા  ટેરિફ પર હસ્તાક્ષર કર્યા જે મારા માટે ખુબ ગર્વની વાત છે અને તે લગભગ તરત લાગૂ થશે. ટ્રમ્પની આ પોસ્ટનો સ્ક્રીનશોટ શેર કરતા વ્હાઈટ હાઉસે એક્સ પર લખ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તમામ દેશો પર 10 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો છે. 

 

રિફન્ડ પર શું? 
સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશના ગણતરીના કલાકો બાદ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે આજે હું સેક્શન 122 હેઠળ 10 ટકા ગ્લોબલ ટેરિફ લગાવવાના આદેશ પર સહી કરીશ જે પહેલેથી ચાલતા અમારા નોર્મલ ટેરિફ ઉપરાંત હશે. તેમણે કહ્યું કે હું તેનાથી વધુ ચાર્જ કરી શકું છું. આ દરમિયાન ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો કે કાનૂની લડત વગર કોઈ રિફંડ મળશે નહીં. તેમણે કહ્યું કે આ મામલો વર્ષો સુધી કોર્ટમાં ચાલ્યા કરશે. પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે મને કોર્ટના  કેટલાક સભ્યો પર શરમ આવે છે. 

