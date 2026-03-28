વેનેઝુએલા અને ઈરાનને લપેટામાં લીધા બાદ હવે ટ્રમ્પની આ દેશ પર છે નજર, જાણો શું કહ્યું?
વેનેઝુએલા અને ઈરાનને લપેટામાં લીધા બાદ હવે ટ્રમ્પ કોને ટાર્ગેટ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે? મિયામીમાં એક કાર્યક્રમમાં તેમણે આપેલું નિવેદન ચર્ચામાં છે. જેમાં તેમણે સીધો સંકેત આપ્યો કે હવે કયા દેશનો વારો છે?
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જ્યારથી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે ત્યારથી એક પછી એક એવા નિર્ણય લઈ રહ્યા છે જેની અસર માત્ર અમેરિકા પર નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં પડી રહી છે. ટેરિફ બોમ્બ ફોડ્યા બાદ, વેનેઝુએલા પર વર્ચસ્વ જમાવ્યું, ઈઝરાયેલ સાથે મળીને ઈરાન જોડે યુદ્ધ છેડ્યું અને હવે વધુ એક દેશની પાછળ પડી ગયા છે.
વૈશ્વિક રાજકારણમાં નવો મોરચો માંડવાનો સંકેત આપતા રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મિયામીમાં એક કાર્યક્રમને સંબોધતા કહ્યું કે ઈરાન અને વેનેઝુએલા બાદ હવે ક્યૂબાનો વારો છે. જો કે તેમણે એ સ્પષ્ટ ન કર્યું કે અમેરિકા ક્યૂબા વિરુદ્ધ શું કાર્યવાહી કરશે, પરંતુ તેમણે એ ચોક્કસપણે કહ્યું કે મજબૂત સેનાનો ક્યારેક ઉપયોગ કરવો પડે છે.
અત્રે જણાવવાનું કે વેનેઝુએલામાં નિકોલસ માદુરોને સત્તા પરથી હટાવ્યા બાદ ક્યૂબા તો આમ પણ પહેલેથી મોટા આર્થિક અને ઉર્જા સંકટ સામે ઝઝૂમી રહ્યું છે અને હવે ટ્રમ્પના નિવેદનોએ ત્યાંની સરકારના ધબકારા વધારી દીધા છે. ટ્રમ્પે પોતાની સૈન્ય તાકાતનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે મે આ વિશાળ સેના બનાવી છે. મે કહ્યું હતું કે તેનો ઉપયોગ ક્યારેય નહીં કરવો પડે પરંતુ ક્યારેક ક્યારેક કરવો પડી શકે છે, આમ તો હવે ક્યૂબાનો વારો છે.
ટ્રમ્પે ક્યૂબાની સ્થિતિને ફ્રેન્ડલી ટેકઓવરની સંભાવના ગણાવી પરંતુ આ સાથે જ ચેતવણી આપી કે આવું ન પણ બને. વ્હાઈટ હાઉસમાં પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં તેમણે કહ્યું કે તેમની પાસે ટાપુ સાથે કઈ પણ કરવાની ક્ષમતા છે, અને તેઓ તેને 'આઝાદ કરવા' કે 'કબજો' કરવાનું સન્માન મેળવવા માંગે છે. અત્રે નોંધનીય છે કે તાજેતરમાં જ વેનેઝુએલામાં અમેરિકા સમર્થિત ઓપરેશનને કારણે રાષ્ટ્રપતિ માદુરોએ સત્તા પરથી હટવું પડ્યું હતું. તેના પરિણામસ્વરૂપે ક્યૂબાને મળનારો ઓઈલ પુરવઠો ઠપ થયો છે. વેનેઝુઆલા લાંબા સમયથી ક્યૂબાને ઈંધણ પૂરુ પાડતું હતું. ઈંધણ મળતું બંધ થતા ક્યૂબામાં વીજળી કાપ અને જરૂરી વસ્તુઓની ભારે અછત સર્જાઈ છે. જેનાથી ત્યાંની સરકારનું પતન નિશ્ચિત ગણાઈ રહ્યું છે.
જો કે આવા નિવેદનો છતાં કૂટનીતિક રસ્તા ખુલ્લા છે. ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના એક રિપોર્ટ મુજબ અમેરિકી અધિકારીઓ અને ક્યૂબાના નેતૃત્વ વચ્ચે વાતચીત ચાલુ છે. અમેરિકાનો મુખ્ય હેતુ ક્યૂબાના રાષ્ટ્રપતિ મિગુએલ ડિયાઝ કાનેલને હટાવવાનો છે. ડિયાઝ-કાનેલે પણ અમેરિકા સાથે વાતચીતની પુષ્ટિ કરી છે. કારણ કે ક્યૂબા હાલ સીધા સૈન્ય ઘર્ષણથી બચવા માંગે છે.
