Prev
Next

ટ્રમ્પે હવે આપ્યો 440 વોલ્ટનો જબરદસ્ત ઝટકો, ફાર્મા પ્રોડક્ટ્સ પર લગાવ્યો 100% ટેરિફ, જાણો ક્યારથી થશે લાગૂ

Pharma Products Tariffs: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત સહિત દુનિયાભરના દેશોને એક મોટો ઝટકો આપ્યો. વિગતવાર માહિતી માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Sep 26, 2025, 08:21 AM IST

Trending Photos

ટ્રમ્પે હવે આપ્યો 440 વોલ્ટનો જબરદસ્ત ઝટકો, ફાર્મા પ્રોડક્ટ્સ પર લગાવ્યો 100% ટેરિફ, જાણો ક્યારથી થશે લાગૂ

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત સહિત વિશ્વના તમામ દેશોને એકવાર ફરીથી ટેરિફનો મોટો ઝટકો આપ્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ  ટ્રમ્પે હવે અમેરિકાને નિકાસ થનારી તમામ ફાર્મા ઉત્પાદકો પર 100 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો છે. આ અગાઉ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ભારત સહિત દુનિયાભરના 150થી વધુ દેશો પર 10થી 50 ટકા ટેરિફ લગાવેલો છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર પોસ્ટ કરીને આ જાણકારી આપી. ટ્રમ્પે લખ્યું કે 1 ઓક્ટોબર 2025થી અમે કોઈ પણ બ્રાન્ડેડ કે પેટન્ટેડ દવા પ્રોડક્ટ્સ પર 100 ટકા ટેરિફ લગાવીશું. ટ્રમ્પે શરત લગાવી છે કે કોઈ કંપની અમેરિકામાં પોતાનો દવા પ્લાન્ટ સ્થાપિત ન કરી રહી હોય તો આ ટેરિફ લાગશે પરંતુ જો નિર્માણ શરૂ થયું હોય તો આ દવા પ્રોડક્ટ્સ પર કોઈ ટેરિફ લાગશે નહીં. આ મામલે ધ્યાન આપવા બદલ આભાર!

આ સામાન ઉપર પણ ટ્રમ્પે લગાવ્યો ભારે ભરખમ ટેરિફ
અત્રે જણાવવાનું કે ટ્રમ્પે અગાઉ કહ્યું હતું કે વિદેશી ફાર્મા ઉત્પાદનો પર આયાત કર 250 ટકા સુધી વધી શકે છે. મળતી માહિતી મુજબ ટ્રમ્પે આયાતી કિચન કેબિનેટ અને કેટલાક પ્રકારના ફર્નિચર સહિત વિવિધ ઘરેલુ ઉત્પાદનો ઉપર પણ વ્યાપક ટેરિફની જાહેરાત કરી છે. સીએનએનના રિપોર્ટ મુજબ ટ્રમ્પે ભારે ટ્રકો ઉપર પણ ટેરિફની જાહેરાત કરી. ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર લખ્યું કે અમે 1 ઓક્ટોબર 2025થી તમામ કિચન કેબિનેટ્સ, બાથરૂમ વેનિટિઝ અને સંબંધિત ઉત્પાદનો પર 50 ટકા ટેરિફ લગાવીશું. વધુમાં અમે અપહોલ્સ્ટર્ડ ફર્નીચર પર 30 ટકા ટેરિફ લગાવીશું. 

Add Zee News as a Preferred Source

સીએનએન મુજબ ટ્રમ્પે કહ્યું કે વિદેશી નિર્માતાઓએ અમેરિકી બજારમાં જરૂરિયાત કરતા વધુ આપૂર્તિ કરી છે અને અમેરિકી વિનિર્માણ ક્ષમતાને ફરીથી મેળવવા માટે ટેરિફ જરૂરી હતા. ટ્રમ્પે કહ્યું કે આ એક ખુબ જ અયોગ્ય વ્યવહાર છે પરંતુ આપણે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને અન્ય કારણોસર આપણી વિનિર્માણ પ્રક્રિયાની રક્ષા કરવી જોઈએ. આ બધા વચ્ચે વેપાર વાર્તામાં વિલંબ બાદ ઓગસ્ટમાં ડઝનો જેટલા દેશો માટે નવા ટેરિફ દર લાગૂ થયા. જેમાં ભારતીય વસ્તુઓ પર 50 ટકા ટેરિફ, જેમાં રશિયા સાથે વેપાર બદલ વધારાનો 25 ટકા ટેરિફ પણ સામેલ છે, બ્રાઝીલિયન વસ્તુઓ પર 50 ટકા ટેરિફ, દક્ષિણ આફ્રિકી વસ્તુઓ પર 30 ટકા ટેરિફ વિયેતનામી વસ્તુઓ પર 20 ટકા ટેરિફ, જાપાની વસ્તુઓ પર 15 ટકા ટેરિફ, દક્ષિણ કોરિયન વસ્તુઓ પર 15 ટકા ટેરિફ સામેલ છે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
donald trumpReciprocal Tariffpharma products

Trending news