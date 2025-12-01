Prev
AI ના ગોડફાધરની ભયાનક ભવિષ્યવાણી : 20 વર્ષમાં AI ખતરનાક વળાંક લેશે

Future Tech: 20 વર્ષમાં AI ખતરનાક વળાંક લેશે, શું AI ના 'ગોડફાધર' દ્વારા કરવામાં આવેલી આ આગાહી સાચી પડશે, એલોન મસ્કને પણ ડરાવે તેવી આગાહી?

Dec 01, 2025

Tech News : AI ના ગોડફાધર તરીકે વિશ્વભરમાં જાણીતા જ્યોફ્રી હિન્ટને એક ગંભીર ચેતવણી આપી છે. તેમણે કહ્યું છે કે 20 વર્ષમાં, AI માણસો જેટલું બુદ્ધિશાળી બનશે અને નોકરીઓ છીનવી લેશે. બીજા શબ્દોમાં કહો તો પૃથ્વી પર AI ને કારણે તબાહી આવી શકે છે. 

AI એલોન મસ્ક માટે પણ ખતરનાક છે આ આગાહી 
AI, અથવા આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, આપણા જીવનને સરળ બનાવી રહ્યું છે. તે ક્ષણભરમાં ઘણા જટિલ કાર્યો કરી શકે છે. પરંતુ ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં, આપણે તેનું ખતરનાક પાસું જોઈ શકીએ છીએ. AI ના ગોડફાધર તરીકે જાણીતા જ્યોફ્રી હિન્ટને AI વિશે ગંભીર ચેતવણીઓ આપી છે જે સૌથી મોટા ટેક જાયન્ટ્સને પણ ડરાવી શકે છે. ગયા અઠવાડિયે, જ્યોફ્રી હિન્ટને યુએસ સેનેટર બર્ની સેન્ડર્સ સાથે વાત કરી હતી. ઇન્ટરવ્યુમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે AI ભવિષ્યમાં સમાજને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખશે, અને આ પરિવર્તન ખૂબ જ ખરાબ હશે.

જ્યોફ્રી હિન્ટનની ભયાનક ચેતવણી
ફ્યુચરિઝમ અહેવાલ આપે છે કે જ્યોફ્રી હિન્ટન કહે છે કે ભૂતકાળમાં, જ્યારે પણ મશીનો અથવા કમ્પ્યુટર જેવી નવી ટેકનોલોજી રજૂ કરવામાં આવી છે, ત્યારે જૂની નોકરીઓ ગુમાવી દેવામાં આવી છે પરંતુ નવી બનાવવામાં આવી છે. પરંતુ AI સાથે આવું થશે નહીં. જો AI માણસો જેટલું બુદ્ધિશાળી અથવા વધુ બુદ્ધિશાળી બનશે, તો તે બધું જ જાતે કરશે. જેઓ પોતાની નોકરી ગુમાવશે તેઓ નોકરીઓ વિના રહેશે. ઘણા લોકો બેરોજગાર થઈ જશે.

એલોન મસ્ક અને ઝુકરબર્ગનું શું?
એલોન મસ્ક અને માર્ક ઝુકરબર્ગ માટે પણ હિન્ટને ચેતવણી આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે એલોન મસ્ક અને માર્ક ઝુકરબર્ગ જેવા શ્રીમંત વ્યક્તિઓ ઝડપથી AI ને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે. પરંતુ તેઓ એ વાતનો વિચાર નથી કરી રહ્યા કે જો કામદારો તેમની નોકરી ગુમાવે છે અને પગાર વિના રહે છે, તો તેમના ઉત્પાદનો કોણ ખરીદશે? જો લોકો પૈસા વિના રહે છે તો આ કંપનીઓ પૈસા કેવી રીતે કમાશે?

20 વર્ષમાં, તે માણસો જેટલું બુદ્ધિશાળી બનશે
હિન્ટન માને છે કે AI હવે ખૂબ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. અગાઉ, તેમણે વિચાર્યું હતું કે AI ને માણસો જેટલું બુદ્ધિશાળી બનાવવામાં 20 થી 50 વર્ષ લાગશે. પરંતુ હવે એવું લાગે છે કે 20 વર્ષથી ઓછા સમયમાં આવી AI ઉભરી આવશે. આજના મોટા મોડેલો, જેમ કે GPT-5, પહેલાથી જ આપણા કરતા હજારો ગણા વધુ જાણે છે. આનો અર્થ એ છે કે આગામી 20 વર્ષમાં AI ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે.

AI નો ઉપયોગ યુદ્ધમાં પણ થશે
હિંટને બીજું એક ચોંકાવનારું અવલોકન કર્યું. તેમણે કહ્યું કે જો AI રોબોટ્સ સૈનિકો બનશે, તો મોટા દેશો નાના દેશો પર સરળતાથી હુમલો કરી શકશે. કારણ કે જો સૈનિકો મૃત્યુ પામશે નહીં, તો જનતા ગુસ્સે થશે નહીં. પહેલા, સરકારો સૈનિકોના મૃત્યુથી ડરતી હતી, પરંતુ હવે AI રોબોટ્સના આગમન સાથે, તે ભય હવે રહેશે નહીં. આનાથી વિશ્વમાં યુદ્ધો વધી શકે છે.

