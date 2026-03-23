ઈરાન સાથે યુદ્ધ વચ્ચે ન્યૂયોર્ક એરપોર્ટ પર મોટી દુર્ઘટના, લેન્ડિંગ કરતું પ્લેન ટ્રક સાથે અથડાયું, Video વાયરલ
Air Canada Flight Collision in New York Airport: ન્યૂયોર્ક એરપોર્ટ પર એક અજીબ ઘટના ઘટી. સામાન્ય રીતે આવું જોવા મળે નહીં. કારણ કે જ્યારે એર કેનેડાનું વિમાન લેન્ડિંગ કરતું હતું ત્યારે તે ફાયર ટ્રક સાથે અથડાયું. ફાયર ટ્રકનું ત્યાં હોવું અને એ જ વખતે વિમાનનું ઉતરણ કરવું એ શક્ય કઈ રીતે બની શકે? તપાસ અધિકારીઓ હાલ તે અંગે તપાસ કરી રહ્યા છે. ઘટનાના અનેક વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે.
Air Canada Laguardia Flight Collision: એક બાજુ દુનિયામા અમેરિકા અને ઈઝરાયેલનું ઈરાન સાથે યુદ્ધ ચાલુ છે ત્યાં બીજી બાજુ અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે પણ અજંપાભરી સ્થિતિ છે. આ બધા વચ્ચે ન્યૂયોર્કમાં એરપોર્ટ પર મોટી દુર્ઘટના ઘટી છે. અહીં એક એર કેનેડાનું વિમાન ફાયર ટ્રક સાથે અથડાયું. મળતી માહિતી મુજબ આ ઘટનામાં અનેક લોકો ઘાયલ થયા હોવાનું કહેવાય છે. અકસ્માત બાદ એરપોર્ટ બંધ કરાયું છે. આ મામલે જો કે વહીવટીતંત્ર દ્વારા હજુ સુધી કોઈ નિવેદન બહાર પડ્યું નથી કે અકસ્માત કઈ રીતે થયો તે પણ સામે આવ્યું નથી.
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો વીડિયો
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક વીડિયો અને તસવીરોમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે પ્લેનનો આગળનો ભાગ તબાહ થઈ ગયો છે. મળતી માહિતી મુજબ વિમાન સોમવારે મોડી રાતે ટ્રક સાથે અથડાયું. અકસ્માત બાદ તરત લોકોને રેસ્ક્યૂ કરવાનું અભિયાન ચાલ્યું. નોટિસ મુજ યુએસ ફેડરલ એવિએશન એડમિનિસ્ટ્રેશને એરપોર્ટ પર તમામ વિમાનો માટે ગ્રાઉન્ડ સ્ટોપ જારી કર્યું. પરંતુ સવાલ એ ઊભો થાય કે એરપોર્ટ પર આટલી ચાકબંધ સુરક્ષા વચ્ચે પણ આ રીતે દુર્ઘટના કઈ રીતે થઈ? એએફપીના એક રિપોર્ટ મુજબ આ દુર્ઘટનાની જાણકારી પણ ફાયર ફાઈટર્સે જ સૌથી પહેલા આપી હતી. આ ઘટના બાદ સોશિયલ મીડિયા પર તેના અનેક વીડિયો પણ વાયરલ થઈ રહ્યા છે.
કઈ રીતે થઈ અથડામણ?
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ આ વિમાન એર કેનેડા એક્સપ્રેસની ફ્લાઈટ AC8646 હતી જેને જૈઝ એવિએશન સંભાળે છે. આ એક બોમ્બાર્ડિયર CRJ-900 જેટ છે. એવું કહેવાય છે કે વિમાન રનવે 4/22ની પાસે એક ટેક્સીવે પાર કરતું હતું ત્યારે આ દુર્ઘટના ઘટી. ઘટનાસ્થળેથી આવેલી તસવીરોમાં વિમાનના આગલા ભાગને ભારે નુકસાન થયું હોવાનું જણાય છે. જેનાથી અથડામણ કેટલી ભીષણ હશે તે પણ અંદાજો લગાવી શકાય. ટક્કર બાદ તરત ઈમરજન્સી ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ અને મુસાફરોને સુરક્ષિત રીતે વિમાનમાંથી ઉતારીને ટારમેક પર લઈ જવાયા.
🚨🇺🇸 BREAKING: Mass casualty incident declared at LaGuardia Airport, New York.
Air Canada Express CRJ-900, approximately 100 passengers, collided with a fire truck on the runway.
5 first responders were in the truck. 5 in critical condition. Fatalities unconfirmed.
All flights… https://t.co/pF0OihVSdx pic.twitter.com/oz7IpIwl2T
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 23, 2026
કઈ રીતે ઘટી દુર્ઘટના?
તપાસ અધિકારીઓ એ જાણવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે કે આખરે આ પ્રકારે દુર્ઘટના ઘટી કઈ રીતે? રનવે પર ફાયર ટ્રકની હાજરી અને બીજી બાજુ એજ સમયે વિમાન પણ લેન્ડિંગ કરે એ વાત સામાન્ય ન કહી શકાય. અધિકારીઓ કહે છે કે આવી ચૂક થવાનું કારણ શું? બેદરકારી કે પછી કોઈ બીજુ કારણ? તેની તપાસ હાથ ધરાઈ છે.
🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE CRITICAL PATIENTS AFTER AIR CANADA FLIGHT COLLIDES WITH VEHICLE WHILE LANDING AT LAGUARDIA AIRPORT. POSSIBLE FATALITIES. https://t.co/hZWimAuwe5 pic.twitter.com/62SUgxoUkA
— Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026
આ બધા વચ્ચે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલી એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (ATC) ના રેકોર્ડિંગમાં અથડામણની બરાબર પહેલા ફાયર ટ્રકને અટકવાની ચેતવણી અપાતી સંભળાય છે. સુરક્ષા કારણોસર તે સમયે એક ડેલ્ટા એરલાઈન્સની ફ્લાઈટને પણ લેન્ડિંગની મંજૂરી ન અપાઈ અને તેને રોકવામાં આવી.
જોકે એર કેનેડા, એફએએ અને ન્યૂયોર્ક ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી હાલ કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નથી. અત્રે જણાવવાનું કે લા ગાર્ડિયા એરપોર્ટ એ ન્યૂયોર્કનું એક મોટું એરપોર્ટ છે જ્યાંથી મોટી સંખ્યામાં ઘરેલુ વિમાનોનું સંચાલન થાય છે. આ એરપોર્ટને થોડા સમય માટે બંધ થવાથી ટ્રાફિક પર ઘણી અસર થઈ શકે છે.
