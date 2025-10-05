Prev
Air India Flight: શું હોય છે RAT, જે પ્લેનમાં ખરાબી બાદ થાય છે એક્ટિવ? જાણો કેમ છે આટલું ખાસ

Air India Flight: તાજેતરમાં જ અમૃતસરથી બર્મિંઘમ જઈ રહેલ ઈન્ડિયાની ફ્લાઇટમાં એક ઇમરજન્સી સિસ્ટમ સક્રિય સક્રિય થઈ ગઈ હતી. ચાલો જાણીએ કે, શું છે RAT સિસ્ટમ અને તેના ફાયદા.

Oct 05, 2025

Air India Flight: 4 ઓક્ટોબરના રોજ અમૃતસરથી બર્મિંઘમ જઈ રહેલ એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI117માં લેન્ડિંગના થોડા સમય પહેલા જ ઇમરજન્સી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ ગઈ હતી. બર્મિંઘમ એરપોર્ટ પર પહોંચવાના અંતિમ અભિગમ દરમિયાન RAT (RAM એર ટર્બાઇન) નામનું એક સેફ્ટી ડિવાઈસ સક્રિય થઈ ગયું હતું. ફ્લાઇટ ક્રૂએ બધા પ્રોટોકોલનું પાલન કર્યું અને સલામત ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યું. સદનસીબે બધા મુસાફરો અને ક્રૂ સુરક્ષિત રહ્યા. પરંતુ આ દરમિયાન આજે આપણે જાણીશું કે, શું હોય છે RAT અને તે શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.

RAT શું છે અને કેમ જરૂરી છે?
રેમ એર ટર્બાઇન એ એડવાન્સ્ડ વિમાનોમાં વપરાતું એક મહત્વપૂર્ણ ઈમરજન્સી ડિવાઈસ છે. તે એક નાના પ્રોપેલર જેવું હોય છે જે પ્રાથમિક વિદ્યુત અથવા હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમની નિષ્ફળ થવાના કિસ્સામાં વિમાનની બહાર આપમેળે તૈનાત થાય છે. નાનું કદ હોવા છતાં તે ઈમરજન્સી દરમિયાન સુરક્ષાને સુનિશ્ચિત કરવામાં એક મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.

RAT કેવી રીતે કામ કરે છે
તેનું કામ હવાના દબાણને ઈમરજન્સી શક્તિમાં રૂપાંતરિત કરવાનું છે. જેમ જેમ વિમાન ચાલે છે, તેમ તેમ તેનો નાનો પંખો હવાના દબાણનો ઉપયોગ કરીને ફરે છે. તેના ફરવાથી એક હાઈડ્રોલિક પંપ અથવા જનરેટર ચાલે છે, જેનાથી બેકઅપ વીજળી ઉત્પન્ન થાય છે. આ ઉત્પન્ન થતી વીજળી ફ્લાઇટ કંટ્રોલ, નેવિગેશન અને સંદેશાવ્યવહાર જેવી મહત્વપૂર્ણ સિસ્ટમો તરફ નિર્દેશિત કરવામાં આવે છે, જેનાથી પાઇલટ વિમાનને સુરક્ષિત રીતે ચલાવી શકે છે.

કેમ છે તે એર જીવન રક્ષક
તે ટર્બાઇન આ વાતની ખાતરી કરે છે કે અન્ય તમામ મુખ્ય પાવર સ્ત્રોતો નિષ્ફળ જાય તો પણ મહત્વપૂર્ણ કામ ચાલુ રહે. આ સાથે જ તે સામાન્ય રીતે આપમેળે તૈનાત થઈ જાય છે, જેનાથી પાઇલટને તાત્કાલિક બેકઅપ મળી શકે. જો કે, તે એક મર્યાદિત પાવર ઉત્પન્ન કરે છે, પરંતુ તેમ છતા પણ પાઇલટને સુરક્ષિત લેન્ડિંગ થયા સુધી કંટ્રોલ જાળવવામાં મદદ કરે છે.

એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટને કેવી રીતે મળી મદદ
એર ઇન્ડિયાના કિસ્સામાં લેન્ડિંગ તબક્કા દરમિયાન સાવચેતી તરીકે RAT તૈનાત કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે, બાદમાં પુષ્ટિ કરવામાં આવી કે બધી સિસ્ટમો સામાન્ય રીતે કામ કરી રહી હતી, પરંતુ ઉપકરણનું સક્રિય કરવાથી આધુનિક વિમાનના સલામતી-ફર્સ્ટ દ્રષ્ટિકોણને દર્શાવે છે. એર ઇન્ડિયાની આ ફ્લાઇટના ઈમરજન્સી લેન્ડિંગમાં RATની જરૂરિયાત સ્પષ્ટપણે દર્શાવવામાં આવી. જ્યારે આ ઘટનાએ કામચલાઉ વિક્ષેપ પાડ્યો, ત્યારે તેણે આધુનિક વિમાનના સલામતી ધોરણોમાં વિશ્વાસ પણ મજબૂત બનાવ્યો.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

