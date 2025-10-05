અમૃતસરથી ઉડાન ભરેલી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટનું બર્મિંગહામમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ, અચાનક ખુલી ગયું RAT
અમૃતસરથી બર્મિંગહામ જતી ફ્લાઇટનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું. RAT અચાનક એક્ટિવ થવાને કારણે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. બધા મુસાફરો સુરક્ષિત છે. જો કે, બર્મિંગહામથી નવી દિલ્હી જતી આગામી ફ્લાઇટ આ કારણે રદ કરવામાં આવી છે.
અમૃતસરથી બર્મિંગહામ યુનાઇટેડ કિંગડમ જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI117ને શનિવાર, 4 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ લેન્ડિંગ દરમિયાન ટેકનિકલ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો. લેન્ડિંગ દરમિયાન RAT આપમેળે એક્ટિવ થઈ ગયું. જોકે, પાઇલટ્સની બુદ્ધિ અને કુશળતાને કારણે, વિમાન બર્મિંગહામ એરપોર્ટ પર સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું.
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, એર ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું હતું કે વિમાનના તમામ ઇલેક્ટ્રિકલ અને હાઇડ્રોલિક પરિમાણો સામાન્ય હતા અને કોઈ મોટો ભય નહોતો. જોકે, સાવચેતી રૂપે સંપૂર્ણ તકનીકી નિરીક્ષણ માટે વિમાનને ગ્રાઉન્ડ કરવામાં આવ્યું હતું. પરિણામે, તે જ ફ્લાઇટમાં બર્મિંગહામથી દિલ્હી જતી પરત ફ્લાઇટ AI114 રદ કરવી પડી. જોકે, એર ઇન્ડિયા મુસાફરો માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ગોઠવી રહી છે.
RAT શું છે ?
RAT એ એક નાનો પંખો છે જે ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં વીજળી અને હાઇડ્રોલિક પાવર પૂરો પાડે છે. તેનું પૂરું નામ રૈમ એર ટર્બાઇન છે. તે એક નાનું ટર્બાઇન છે જે વિમાનના નીચેથી બહાર નીકળે છે. તે હવાની મદદથી ફરે છે અને ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં વિમાનને મદદ પૂરી પાડે છે. આ પાવર વિમાનની આવશ્યક નિયંત્રણ સિસ્ટમો, જેમ કે રેડિયો, ફ્લાઇટ કંટ્રોલ અને હાઇડ્રોલિક પાવરને પાવર પૂરી પાડે છે.
તે ક્યારે એક્ટિવ થાય છે ?
જ્યારે બંને વિમાન એન્જિન નિષ્ફળ જાય છે અથવા મુખ્ય પાવર સિસ્ટમ બંધ હોય છે અથવા નુકસાન થાય છે, ત્યારે RAT આપમેળે એક્ટિવ થાય છે અથવા પાઇલટ દ્વારા મેન્યુઅલી એક્ટિવ કરી શકાય છે. તે વિમાનની મહત્વપૂર્ણ સિસ્ટમોને કાર્યરત રાખવા અને પાઇલટ વિમાનને નિયંત્રિત કરવા સક્ષમ બનાવવા માટે ઈમરજન્સી પાવર સપ્લાય તરીકે કામ કરે છે. RATનો હેતુ વિમાનને ઉડાનમાંથી બહાર નીકળતા અટકાવવાનો અથવા ઓછામાં ઓછું નિયંત્રણ જાળવવાનો છે, પરંતુ તે ઉડાન માટે મુખ્ય પાવરને બદલી શકતું નથી.
