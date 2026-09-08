/બ્રિટનમાં અચાનક થંભી હવાઈ સેવા, 300થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ, જાણો શું છે કારણ

બ્રિટનની એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (ATC) સિસ્ટમમાં ટેકનિકલ ખામીને કારણે મંગળવારે લગભગ 300 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી. બ્રિટનની નેશનલ એર ટ્રાફિક સર્વિસિસ (NATS)એ મંગળવારે બપોરે જણાવ્યું હતું કે તેના એન્જિનિયરો આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. NATSએ જણાવ્યું હતું કે સમસ્યા ફ્લાઇટ ટેકઓફ માટે અસર કરી રહી છે અને પરિસ્થિતિ સામાન્ય થવામાં થોડો સમય લાગશે. FlightRadar24 અનુસાર, બ્રિટિશ એરવેઝ અને ઇઝીજેટ સહિત અનેક એરલાઇન્સ દ્વારા સંચાલિત ફ્લાઇટ્સ આ વિક્ષેપથી પ્રભાવિત થઈ હતી.
બ્રિટનમાં 300થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ
ફ્લાઇટ મોનિટરિંગ વેબસાઇટ FlightRadar24 અનુસાર, લગભગ 300 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે અને આ સંખ્યામાં વધારો થવાની ધારણા છે. લંડન એરપોર્ટ પરથી ફ્લાઇટ્સ સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત થઈ છે. મંગળવારે બપોરે ખામીની જાણ થયા પછી ખૂબ જ ઓછી ફ્લાઇટ્સ ઉડાન ભરી શકી છે.
ત્રણ વર્ષમાં આ ત્રીજી મોટી ઘટના બાદ એરલાઇન્સે ફરી એકવાર એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ સર્વિસ પ્રોવાઇડર, NATS પાસેથી સુધારાની માંગ કરી છે. બપોરે 2:00 વાગ્યાથી હીથ્રો, ગેટવિક, સ્ટેન્સ્ટેડ અને લંડન સિટી એરપોર્ટથી ઉપડતી મોટાભાગની ફ્લાઇટ્સ કાં તો મોડી પડી છે અથવા સંપૂર્ણપણે ઉડાન ભરી શકી નથી.
બ્રિટનમાં હવાઈ સેવા અચાનક ઠપ્પ
એનાલિટિક્સ ફર્મ સિરિયમના ડેટા અનુસાર, હીથ્રો અને ગેટવિક જતી અને આશરે 90 ફ્લાઇટ્સ સાંજે 4:15 વાગ્યા સુધીમાં રદ કરવામાં આવી હતી. માન્ચેસ્ટર, એડિનબર્ગ, બર્મિંગહામ અને બેલફાસ્ટ સહિત યુકેના અન્ય એરપોર્ટ્સ પરની ફ્લાઇટ્સ પણ પ્રભાવિત થઈ છે. રાયનએરે અહેવાલ આપ્યો છે કે 65,000થી વધુ મુસાફરોને વિલંબનો સામનો કરવો પડ્યો છે અને 50 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે. ઇઝીજેટે જણાવ્યું છે કે આ અસર હવે સમગ્ર યુરોપની ફ્લાઇટ્સ પર પણ વિસ્તરી રહી છે. યુરોકન્ટ્રોલે નોંધ્યું છે કે વિદેશથી આવતી કેટલીક ફ્લાઇટ્સ એરપોર્ટ પર રોકી દેવામાં આવી છે, અને આ વિક્ષેપ સાંજ સુધી ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.
વિમાનો કેમ ઉડાન ભરી શક્યા નહીં ?
એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ સર્વિસ NATSએ બપોરે 1:46 વાગ્યે જાહેરાત કરી હતી કે ફ્લાઇટ ટેકઓફ કરવામાં સમસ્યાનો સામેનો કરી રહી છે. NATSએ પાછળથી અહેવાલ આપ્યો કે તેણે સમસ્યા શોધી કાઢી છે, આ સમસ્યા ફ્લાઇટ પ્રોસેસિંગ સિસ્ટમમાં છે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, અમારા એન્જિનિયરો સ્થળ પર છે અને શક્ય તેટલી ઝડપથી સામાન્ય કામગીરી પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે તાત્કાલિક કામ કરી રહ્યા છે. મુસાફરીમાં હાલના વિક્ષેપ માટે અમે માફી માંગીએ છીએ.