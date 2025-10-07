આ જાયન્ટ મુસ્લિમ દેશમાં છોકરીઓ પર્યટકો સાથે કરે છે 'પ્લેઝર મેરેજ', થોડા દિવસ મોજમસ્તી કરો અને પછી...
દુનિયાની સૌથી વધુ મુસ્લિમ વસ્તી ધરાવતા દેશમાં કેમ મહિલાઓએ કરવા પડે છે 15 દિવસ માટે લગ્ન? શું છે આ પ્લેઝર મેરેજ? સેક્સ ટુરિઝમ કેમ વધી રહ્યું છે...
સાંભળવામાં તમને કદાચ અજુગતું લાગે પરંતુ આ સાચું છે. એક મુસ્લિમ દેશ એવો પણ છે જ્યાં છોકરીઓ પ્લેઝર મરેજ કરે છે. તે પણ ફક્ત 10-15 કે 20 દિવસ માટે. એટલે કે તેઓ અજાણ્યા વ્યક્તિને ગણતરીના દિવસો માટે પોતાનો પતિ બનાવે છે તેમની સાથે પત્નીની જેમ રહે છે. પછી બંનેના રસ્તા અલગ. બંને એ રીતે અલગ થઈ જાય છે જાણે એકબીજાને ઓળખતા ન હોય. તેના બદલે તે છોકરી તગડી રકમ પણ વસૂલે છે.
એક જમાનામાં આ દેશ હિન્દુ રાજાઓનો દેશ હતો. ત્યાં તેઓ રાજ કરતા હતા. આ દેશમાં વસ્તી પણ હિન્દુઓની હતી. પરંતુ ધીરે ધીરે સમય બદલાયો અને રાજાઓએ પોતાનો ધર્મ શું બદલ્યો કે આખો દેશ મુસ્લિમ બનતો ગયો. પ્રજાએ પણ ઝડપથી હિન્દુ ધર્મ છોડી મુસ્લિમ ધર્મ અપનાવ્યો. હવે અહીંની મહિલાઓ આવનારા પ્રવાસીઓ સાથે પ્લેઝર મેરેજ કરતા પણ ખચકાતી નથી. 15-20 દિવસ બાદ લગ્ન ખતમ થઈ જાય અને તેઓ નવો પતિ બનાવી લે છે.
દુનિયાનો સૌથી મોટો મુસ્લિમ દેશ જો કોઈ હોય તો તે છે ઈન્ડોનેશિયા. તે દુનિયાનો સૌથી મોટો ટુરિઝમ ડેસ્ટિનેશન પણ છે. અહીં ફરવા આવતા પ્રવાસીઓને અહીંની છોકરીઓ સાથે પ્લેઝર મેરેજ કરવાની પણ તક મળે છે. ઈન્ડોનેશિયાના પુંકાકમાં ઓછી આવકવાળા પરિવારોની યુવતીઓ પૈસાના બદલામાં પુરુષ પર્યટકો સાથે શોર્ટ મેરેજ કરી લે છે. તેમનો હેતુ પર્યટકોને પ્લેઝર આપીને પૈસા રળવાનો છે. મુતાહ નિકાહ તરીકે ઓળખાતી આ પ્રથા અહીં આકર્ષક ઉદ્યોગ તરીકે ઊભરી છે. તે પર્યટન અને સ્થાનિક અર્થવ્યવસ્થાને પ્રોત્સાહન આપે છે.
કેમ કરે છે આવા પ્લેઝર મેરેજ
ઓછી આવકવાળા પરિવારોની યુવતીઓ પૈસાના બદલામાં પુરુષ પર્યટકો સાથે મુતાહ વિવાહ કરે છે. આ ઈસ્લામમાં અસ્થાયી વિવાહ ગણાય છે. જો કે આ પ્રથાની આકરી ટીકા પણ થાય છે કારણ કે અનેક પર્યટકો સ્થાનિક મહિલાઓનો ફાયદો પણ ઉઠાવે છે. આ વિવાહ ગરીબ મહિલાઓ અને મુખ્યત્વે તો મધ્ય પૂર્વમાં આવતા પુરુષ પર્યટકો વચ્ચે પૈસાના બદલામાં શોર્ટ ટર્મ વિવાહ થાય છે.
કઈ રીતે એક ઉદ્યોગ બન્યો
લોસ એન્જેલસ ટાઈમ્સના રિપોર્ટ મુજબ ઈસ્લામમાં મુતાહ નિકાહની આ પ્રથા એક આકર્ષક ઉદ્યોગ તરીકે ઊભરી છે. જે પશ્ચિમી ઈન્ડોનેશિયાના એક લોકપ્રિય જગ્યા પુંકાકમાં પર્યટન અને લોકલ ઈકોનોમીને પ્રોત્સાહન આપે છે. જે અરબ પર્યટકોને આકર્ષિત કરે છે. હવે આ કામ કેટલીક કંપનીઓએ પણ સંભાળી લીધુ છે. એક હાઈલેન્ડ રિસોર્ટમાં એજન્સીઓ દ્વારા પર્યટકોને સ્થાનિક મહિલાઓ સાથે મુલાકાત કરાવાય છે. બંને પક્ષોની સહમતિથી આયોજિત એક નાના અને અનફોર્મલ મેરેજ બાદ પુરુષ મહિલાને દુલ્હનને કિંમત આપે છે. જ્યાં સુધી પર્યટક ત્યાં રહે ત્યાં સુધી મહિલા તેને ઘરેલુ અને યૌન સેવાઓ આપે છે. પર્યટકના જતા જ આ વિવાહ ભંગ થઈ જાય છે.
એક મહિલા કેટલા વિવાહ કરે?
રિપોર્ટ મુજબ 28 વર્ષની ઈન્ડોનેશિયા મહિલા કાહાયાએ અસ્થાયી પત્ની હોવાના કષ્ટદાયક અનુભવને વર્ણવ્યો. તેણે LA ટાઈમ્સને જણાવ્યું કે તેણે 15થી વધુ વખત પશ્ચિમી એશિયન પર્યટકો સાથે લગ્ન કર્યા છે. આ કામમાં અધિકારીઓ અને એજન્ટનો પણ ભાગ હોય છે. રકમ કાપ્યા બાદ મહિલાને અડધી રકમ મળે છે.
રિપોર્ટમાં એવો પણ દાવો કરાયો છે કે કાહાયાએ 13 વર્ષની ઉંમરમાં પહેલીવાર આ પ્રકારે લગ્ન કર્યા હતા. તેને તેના દાદા અને દાદીએ મજબૂર કરી હતી. ત્યારબાદ જ્યારે તેના લગ્ન તૂટી ગયા તો તેણે તેની દીકરીને એકલા હાથે ઉછેરવી પડી. તેણે જનરલ સ્ટોરમાં કે જૂતા બનાવવાની ફેક્ટરીઓમં કામ કરવા વિશે વિચાર્યું પરંતુ ત્યાં પગાર ખુબ ઓછો મળતો હતો. હવે તે દરેક વિવાહથી 300થી 500 ડોલર કમાય છે. જેનાથી તેનું ભાડું, અને બીમાર દાદા દાદીના ખર્ચા નીકળી શકે છે. જો કે તેના પરિવારને ખબર નથી કે તે શું કામ કરે છે. જો કે કેટલીક મહિલાઓ આવું કર્યા બાદ તેમાંથી નીકળીને એક સારી જિંદગી પણ પસાર કરે છે. ઘર વસાવી લે છે.
હવે સવાલ એ છે કે આ ઉદ્યોગ કઈ રીતે ચાલે તો તેમાં હાલના વર્ષોમાં એક બિઝનેસ તરીકે ખુબ વિસ્તાર થયો છે. વચ્ચે એજન્ટ પણ હોય છે. જેમાંથી કેટલાક એક મહિનામાં 25 લગ્ન નક્કી કરાવે છે. જો કે તેને લઈને હવે ઘણા સવાલ ઉઠવા લાગ્યા છે. કારણ કે તેનાથી મહિલાઓનું શોષણ થઈ રહ્યું છે અને સુરક્ષા પણ જોખમાય છે.
ઈસ્લામમાં માન્ય છે?
આ પ્રથાની ઉત્પતિ શિયા ઈસ્લામમાં થઈ. ભારતમાં મુઘલોના સમયમાં પણ આવા વિવાહ થતા હતા. ખાસ કરીને મુઘલ વેપારી જ્યારે લાંબા પ્રવાસે જાય તો તેઓ આવા વિવાહ કરતા હતા. જો કે અનેક ઈસ્લામિક વિદ્વાનોએ આ વિવાહને અસ્વીકાર્ય ગણ્યા છે. જે રીતે કોન્ટ્રાક્ટ સાથે આ વિવાહ ઈન્ડોનેશિયામાં થાય છે તેને ત્યાંના કાયદામાં સ્વીકારવામાં આવતા નથી. આ વિવાહના મૂળ વિચાર વિરુદ્ધ છે. ઈન્ડોનેશિયન વિવાહ કાનૂનોને તોડવા બદલ દંડ, જેલની સજા અને સામાજિક કે ધાર્મિક પરિણામો હોય છે.
શું છે આ મુતાહ નિકાહ?
મુતાહ નિકાહ ઈસ્લામમાં એક અસ્થાયી લગ્નનું રૂપ છે. તેને નિકાહ મુતાહ પણ કહે છે. મુતાહ શબ્દ અરબી ભાષામાંથી આવે છે. તેનો અર્થ થાય છે આનંદ. મુતાહ નિકાહને આનંદ વિવાહ પણ કહે છે. આ એક અંગત કરાર છે જે મૌખિક કે લેખિત હોઈ શકે છે. તેમાં લગ્ન કરવાના ઈરાદે શરતોની સ્વિકૃતિ બાદ નિકાહ થાય છે. મુતાહ નિકાહનો સમયગાળો અલગ અલગ હોઈ શકે છે. એક કલાક જેટલો કે પછી 99 વર્ષ સુધી પણ હોઈ શકે. તેમાં પુરુષને મહિલાએ સહમતિ રકમની ચૂકવણી કરવાની હોય છે. મુતાહ નિકાહ વિશે અલગ અલગ મત પ્રવર્તે છે. કેટલાક સંપ્રદાયોનું માનવું છે કે આ પ્રથા હવે કાયદેસર નથી. જ્યારે કેટલાકનું માનવું છે કે કાયદેસર છે. મુતાહ નિકાહ વેશે ક્રિટિક્સના પણ અલગ અલગ મત છે. કેટલાકનું કહેવું છે કે આ પ્રથા લગ્ન પહેલા કોઈની સાથે સૂવાની એક રીત છે તો કેટલાક તેને વેશ્યાવૃત્તિ પણ કહે છે. ભારતમાં જો કે મુતાહ નિકાહ બહુ ઓછા જોવા મળે છે.
કયા દેશોમા હજુ પણ થાય છે મુતાહ નિકાહ
આ વિવાહને ખાસ કરીને શિયા સંપ્રદાય (ખાસ કરીને ઈમામીયા શિયા કે ઝાફરી ફિક્હ) માન્યતા આપે છે. જ્યારે સુન્ની ઈસ્લામ તેને હરામ માને છે. ઈરાનમાં મુતાહ નિકાહ કાનૂની રીતે માન્ય છે. તેને ફારસીમાં સિગેહ કહે છે. ઈરાકમાં પણ શિયા બહુમતીવાળા વિસ્તારો ખાસ કરીને નજફ, કર્બલા, અને બસરામાં પ્રચલિત છે. લેબનાનમાં શિયા વસ્તી મુતાહને ધાર્મિક રીતે કાયદેસર ગણે છે. જાફરી શરીઅત કોર્ટ તેને માન્યતા આપે છે. સીરિયામાં શિયા અને અલવી સમુદાયો વચ્ચે મુતાહ નિકાહ મર્યાદિત સ્તરે પ્રચલિત છે. અફઘાનિસ્તાનમાં હજારા શિયામાં આ નિકાહ થાય છે. ખાસ કરીને બામિયાન, હેરાત, અને કાબુલના કેટલાક ભાગોમાં. પાકિસ્તાનમાં પણ કરાચી, લાહોર, પરાચિનાર, અને ગિલગિટ બાલ્ટિસ્તાનના શિયા સમુદાયોમાં આ હજુ પણ ધાર્મિક પ્રથા તરીકે અસ્તિત્વમાં છે.
