ખતરાની ઘંટડી! માત્ર ઓઈલ જ નહીં, હવે હિલિયમ અને સલ્ફરની અછતથી દુનિયાના ટેક ઉદ્યોગ પર મોટું સંકટ!
Strait of Hormuz Crisis: સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ છેલ્લા એક મહિનાથી વધુ સમયથી બંધ હોવાને કારણે માત્ર ઓઈલ અને ગેસ જ નહીં, પરંતુ હિલિયમ જેવા ગેસ અને સલ્ફર જેવા રાસાયણિક પદાર્થોની અવરજવર પણ પ્રભાવિત થઈ છે. ચાલો જાણીએ કે, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ થવાથી હિલિયમ, સલ્ફર અને એલ્યુમિનિયમના વેપાર પર કેવી અસર પડી છે.
- હવે દુનિયામાં હિલિયમ, સલ્ફર અને એલ્યુમિનિયમ માટે મચશે હાહાકાર
- હોર્મુઝની નાકેબંધીથી વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઈન ખોરવાઈ
- કતારનો હિલિયમ સપ્લાય અટકતા MRI મશીન અને ચિપ ઉદ્યોગ મુશ્કેલીમાં
Strait of Hormuz Crisis: પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થતામાં શનિવારે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સમજૂતીના પ્રયાસો થયા હતા, પરંતુ વાતચીત નિષ્ફળ રહી. બન્ને દેશો પોતપોતાના વલણ પર અડગ છે, જેના કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનું સંકટ વધુ ઘેરું બન્યું છે. અમેરિકા-ઈઝરાયેલે 28 ફેબ્રુઆરીના હુમલા બાદથી ઈરાને આ દરિયાઈ માર્ગ બંધ કરી દીધો છે. આ કારણે ઈરાન પરવાનગી વગર આ માર્ગથી કોઈ જહાજ પસાર થઈ શકતું નથી. તેની અસર દુનિયામાં થતી ઓઈલ અને ગેસની અવરજવર પર પડી છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી માત્ર ઓઈલ-ગેસ જ નહીં, પરંતુ કેટલીક ધાતુઓ અને રસાયણોની અવરજવર પણ ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થઈ છે. ચાલો એવી ત્રણ ધાતુઓ અને રાસાયણિક તત્વો વિશે જાણીએ કે, જેનું બજાર સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ થવાથી પ્રભાવિત થયું છે. આ ધાતુઓ અને રાસાયણિક પદાર્થો યુદ્ધમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સાધન-સામગ્રીના નિર્માણમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.
હોર્મુઝથી સર્જાયુ હિલિયમનું સંકટ
સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને આપણે માત્ર ઓઈલ, પ્રવાહી કુદરતી ગેસ (LNG) અને રાસાયણિક ખાતરની અવરજવર માટે જ જરૂરી માની રહ્યા છીએ. પરંતુ તે MRI મશીન, સેમિકન્ડક્ટર (ચિપ) બનાવવા અને એરોસ્પેસ (હવાઈ-અંતરિક્ષ ઉદ્યોગ) માટે પણ એટલું જ જરૂરી છે. હિલિયમ ગેસ આધુનિક અર્થતંત્ર અને સૈન્યને ચલાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. આ ગેસ MRI મશીનોના સુપરકન્ડક્ટિંગ મેગ્નેટને ઠંડુ રાખે છે, ચિપ બનાવવામાં મદદ કરે છે, એરોસ્પેસમાં લીકેજ તપાસવા અને દબાણ જાળવી રાખવા માટે ઉપયોગ થાય છે અને બીજી ઘણી ઔદ્યોગિક પ્રક્રિયાઓમાં પણ કામ આવે છે.
હિલિયમ ગેસ સૌથી વધુ ક્યાં ઉત્પન્ન થાય છે?
હિલિયમ એક એવો ગેસ છે, જેને સ્ટોર કરવો થોડો મુશ્કેલ હોય છે. આ ગેસને પ્રવાહી બનાવ્યા પછી તે ધીમે-ધીમે ઉડી જાય છે. તે લગભગ 45 દિવસમાં ખતમ થઈ જાય છે. આ કારણે જો તેનો સપ્લાય અટકી જાય, તો સ્ટોક ધીમે-ધીમે ઘટતો નથી પણ ગાયબ થઈ જાય છે. ઈરાન યુદ્ધને કારણે દુનિયામાં હિલિયમની અવરજવર પર અસર પડી છે. 12 માર્ચ પછી કતારમાં ગેસ પ્રોસેસિંગ અટકી જવાથી દર મહિને લગભગ 5.2 મિલિયન ક્યુબિક મીટર હિલિયમ બજાર સુધી પહોંચી શકતું નથી. આનાથી તેનો સપ્લાય ખોરવાયો છે અને કિંમતો બમણી થઈ ગઈ છે.
આવું એટલા માટે છે કારણ કે કતાર દુનિયાના સૌથી મોટા હિલિયમ સપ્લાયર્સમાંથી એક છે. કતારના રાસ લાફાનમાં દુનિયાનો સૌથી મોટો હિલિયમ પ્લાન્ટ આવેલો છે. વર્ષ 2025માં દુનિયામાં લગભગ 190 મિલિયન ક્યુબિક મીટર હિલિયમનું ઉત્પાદન થયું હતું. જેમાંથી 81 મિલિયનનું ઉત્પાદન અમેરિકાએ અને 63 મિલિયનનું ઉત્પાદન કતારે કર્યું હતું. આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ બન્ને દેશો હિલિયમના બજાર પર મોટો પ્રભાવ ધરાવે છે.
હિલિયમની અછતની અસર
સામાન્ય રીતે એવી માન્યતા છે કે, AI (આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ) માત્ર સોફ્ટવેરની બાબત છે. પરંતુ વાસ્તવમાં તે ભારે ઉદ્યોગો પર નિર્ભર છે. આ માટે ચિપ (સેમિકન્ડક્ટર), ડેટા સેન્ટર અને કમ્પ્યુટિંગ પાવર ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. આ રીતે તેની પાછળ એક આખી ઔદ્યોગિક સિસ્ટમ કામ કરે છે, જેમાં ગેસ, રસાયણો, મશીનો અને લોજિસ્ટિક્સ સામેલ છે. હિલિયમ આ સિસ્ટમનો એક જરૂરી ભાગ છે.
સેમિકન્ડક્ટર બનાવવા માટે હિલિયમની જરૂર પડે છે. AIના વધતા ઉપયોગને કારણે વધુ ચિપ્સની જરૂર પડશે, જેનું સીધું દબાણ મેન્યુફેક્ચરિંગ સિસ્ટમ પર આવશે. તેથી હિલિયમ એટલું જ જરૂરી છે જેટલું વીજળી, મશીનો અને ઉત્પાદન ક્ષમતા.
આ ઉપરાંત હિલિયમની અછતની અસર રક્ષા (Defense) ક્ષેત્ર પર પણ પડશે. મિસાઈલ, વિમાન અને સેટેલાઈટ નિર્માણ, લીકેજ તપાસ, વેલ્ડિંગ અને નિયંત્રિત વાતાવરણ, ફાઈબર ઓપ્ટિક્સ અને સંચાર પ્રણાલી આ બધું જ આધુનિક સૈન્ય સિસ્ટમ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. આવી સ્થિતિમાં જો હિલિયમની અછત સર્જાય છે, તો આખી રક્ષા ઉત્પાદન પ્રણાલી પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
સલ્ફરનું બજાર
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનું બંધ થવું વધુ એક રસાયણના વેપારને પ્રભાવિત કરી રહ્યું છે અને તે છે સલ્ફર. આ જ દરિયાઈ માર્ગેથી દુનિયાના લગભગ 50 ટકા સલ્ફરની અવરજવર થાય છે. અમેરિકા પોતાના માટે પૂરતા પ્રમાણમાં સલ્ફરનું ઉત્પાદન કરે છે, છતાં સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ થવાને કારણે દરિયાઈ સલ્ફરનો વેપાર જટિલ બની ગયો છે. અમેરિકન સલ્ફરની કિંમતો 165 ટકા વધીને 650 ડોલર પ્રતિ મેટ્રિક ટનથી વધુ થઈ ગઈ છે. ઈરાન યુદ્ધ શરૂ થયા પછી જ સલ્ફરની કિંમતમાં 25 ટકાનો વધારો થઈ ચૂક્યો છે.
અમેરિકા લગભગ 90 ટકા સલ્ફરનો ઉપયોગ સલ્ફ્યુરિક એસિડ તરીકે કરે છે. સલ્ફ્યુરિક એસિડ એવો પદાર્થ છે, જે માત્ર આર્થિક કાર્યપ્રણાલીને જ નહીં, પરંતુ આધુનિક યુદ્ધ સંચાલનને પણ ટકાવી રાખે છે. આનું કારણ એ છે કે, પાવર ગ્રીડમાં ઉપયોગમાં લેવાતા તાંબાથી લઈને સચોટ નિશાન લગાવતા શસ્ત્રોના સેમિકન્ડક્ટર સુધી દરેક જગ્યાએ સલ્ફ્યુરિક એસિડની જરૂર પડે છે. સલ્ફ્યુરિક એસિડ જેવા રસાયણનો ઉપયોગ તાંબાના નિષ્કર્ષણ (Copper Extraction), બેટરી સામગ્રીના પ્રોસેસિંગ અને સેમિકન્ડક્ટર નિર્માણના પ્રારંભિક તબક્કામાં થાય છે. આનો અર્થ એ થયો કે, સલ્ફર એ નક્કી કરી શકે છે કે અમેરિકન સેના તે વીજળી અને ડિજિટલ પ્રણાલીઓનું ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન ચાલુ રાખી શકશે કે નહીં.
સલ્ફર અને તાંબાનો સંબંધ
તાંબુ એક વ્યૂહાત્મક સામગ્રી છે. તેનો ઉપયોગ ટ્રાન્સફોર્મર, મોટર અને સંચાર ઉપકરણો બનાવવા માટે થાય છે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝનું બંધ થવું તાંબા માટે સમસ્યા બની રહ્યું છે. તાંબાના આ સંકટની અસર સૈન્ય તૈયારીઓ પર પડી શકે છે. તેવી જ રીતે નિકલ અને કોબાલ્ટ પણ આ સંકટમાં ફસાઈ શકે છે. કાચી ધાતુમાંથી (Ore) આ બન્નેને અલગ કરવા માટે સલ્ફ્યુરિક એસિડ આધારિત પ્રક્રિયાઓ પર નિર્ભર રહેવું પડે છે. આ પ્રક્રિયાને હાઈ-પ્રેશર એસિડ લીચિંગ (High-pressure acid leaching) કહેવામાં આવે છે. આ બન્ને ધાતુઓ જેટ એન્જિનના ઉચ્ચ-તાપમાન મિશ્ર ધાતુઓ (Alloys) અને લિથિયમ-આયન બેટરીઓ માટે ખૂબ જ મહત્વની છે. આ બેટરીઓ જ ડ્રોન અને સૈન્ય ઈલેક્ટ્રોનિક્સને પાવર આપે છે.
આ ઉપરાંત ખૂબ જ શુદ્ધ સલ્ફ્યુરિક એસિડ સિલિકોન વેફરને સાફ કરવા અને કાપવા (Etching) માટે જરૂરી છે. તેનાથી ઉચ્ચ ગુણવત્તાની માઇક્રોચિપ બને છે. આ માઇક્રોચિપનો ઉપયોગ F-35 જેવા વિમાનથી લઈને મિસાઈલ સિસ્ટમ સુધી કરવામાં આવે છે. તેથી સલ્ફરની અછત અમેરિકન સૈન્યની ડિજિટલ પ્રણાલી માટે એક વાસ્તવિક ખતરો છે.
એલ્યુમિનિયમનું બજાર
એલ્યુમિનિયમનો ઉપયોગ વિમાન, સશસ્ત્ર વાહનો, નૌકાદળની સિસ્ટમના નિર્માણમાં કરવામાં આવે છે. પરંતુ ઈરાન યુદ્ધે એલ્યુમિનિયમના બજારને પ્રભાવિત કર્યું છે. યુદ્ધને કારણે એલ્યુમિનિયમની કિંમતમાં 10 ટકા સુધીનો વધારો થયો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય એલ્યુમિનિયમ ઉત્પાદનમાં ખાડી દેશોનો હિસ્સો 9 ટકા છે. પરંતુ ઈરાની હુમલાઓએ ખાડીના બે મોટા એલ્યુમિનિયમ ઉત્પાદકો સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)ની 'અમીરાત ગ્લોબલ એલ્યુમિનિયમ' અને બહેરીનની 'એલ્યુમિનિયમ બહેરીન'ને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. આના કારણે લંડન મેટલ એક્સચેન્જમાં એલ્યુમિનિયમના ભાવ વધીને 3,492 પાઉન્ડ પ્રતિ મેટ્રિક ટન સુધી પહોંચી ગયા છે, જે છેલ્લા ચાર વર્ષના સર્વોચ્ચ સ્તર પર છે.
આ હુમલો એવા સમયે થયો જ્યારે 'એલ્યુમિનિયમ બહેરીન' અગાઉથી જ તેની 19 ટકા ક્ષમતાની લાઈનો બંધ કરી ચૂક્યું હતું. લંડન મેટલ એક્સચેન્જના માન્યતા પ્રાપ્ત ગોદામોમાં સ્ટોક પણ આશરે 60 ટકા ઘટીને માત્ર 4,18,675 ટન રહી ગયો હતો.
ખાડીના દેશો પોતાના કુલ એલ્યુમિનિયમ ઉત્પાદનનો લગભગ 75 ટકા હિસ્સો નિકાસ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ગયા વર્ષે યુરોપ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકાએ અનુક્રમે 1.2 મિલિયન અને 3.4 મિલિયન ટન આયાત કરી હતી. ચીન વૈશ્વિક ઉત્પાદનમાં 60 ટકા હિસ્સા સાથે ટોપ પર છે, પરંતુ તે તેના ઉત્પાદનનો મોટાભાગનો હિસ્સો કાં તો પોતે વાપરે છે અથવા તેને સ્ટોર કરે છે.
બીજી તરફ પશ્ચિમી ખરીદદારો છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી રશિયા પરની તેમની નિર્ભરતા ઘટાડી રહ્યા છે. આના કારણે રાજકીય અને વ્યાવસાયિક રીતે સ્વીકાર્ય એલ્યુમિનિયમનો ખૂબ જ નાનો જથ્થો બચે છે. આવી સ્થિતિમાં સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝનું બંધ થવું એ બિન-ચીની એલ્યુમિનિયમ પુરવઠાના લગભગ ચોથા ભાગને જોખમમાં મૂકે છે.
દર વર્ષે પાંચ મિલિયન મેટ્રિક ટનથી વધુ એલ્યુમિનિયમ સ્ટ્રેટ ઓપ હોર્મુઝમાંથી પસાર થાય છે. અમેરિકા અને યુરોપ પોતાની જરૂરિયાતનું અડધાથી વધુ એલ્યુમિનિયમ આયાત કરે છે, જેમાંથી 20 ટકાથી વધુ મિડલ ઈસ્ટમાંથી આવે છે.
