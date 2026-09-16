Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /મક્કામાં પહેલીવાર વાગી ખતરાની ઘંટી! મુસ્લિમોના સૌથી પવિત્ર શહેરમાં કોણે મોકલ્યું ડ્રોન? જાણો

મક્કામાં પહેલીવાર વાગી ખતરાની ઘંટી! મુસ્લિમોના સૌથી પવિત્ર શહેરમાં કોણે મોકલ્યું ડ્રોન? જાણો

Mecca Air Raid Alert: મક્કામાં પહેલી વાર ભયાનક ચેતવણી સંભળાઈ છે. સાઉદી અરેબિયાએ દાવો કર્યો હતો કે મક્કા તરફ જઈ રહેલા હુથી ડ્રોનને પ્રતિબંધિત હવાઈ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશતા પહેલા જ અટકાવી દેવામાં આવ્યું હતું અને તેનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 16, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:08 AM IST
મક્કામાં પહેલીવાર વાગી ખતરાની ઘંટી! મુસ્લિમોના સૌથી પવિત્ર શહેરમાં કોણે મોકલ્યું ડ્રોન? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ચા, શાકભાજી, વીજળી બિલ, પેટ્રોલ....જેવા ખર્ચા કરવાથી કેટલો લાગશે ચાર્જ? મનમાં ઉઠતા સ
2
3
4
5