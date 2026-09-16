/મક્કામાં પહેલીવાર વાગી ખતરાની ઘંટી! મુસ્લિમોના સૌથી પવિત્ર શહેરમાં કોણે મોકલ્યું ડ્રોન? જાણો

Mecca Air Raid Alert: મંગળવારે મુસ્લિમોના સૌથી પવિત્ર શહેર મક્કામાં પહેલી વાર હવાઈ હુમલાની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી હતી. સાઉદી અરેબિયાના જણાવ્યા અનુસાર, હુથીઓ દ્વારા મક્કા તરફ છોડવામાં આવેલા ડ્રોનને પવિત્ર શહેરના પ્રતિબંધિત હવાઈ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશતા પહેલા જ અટકાવવામાં આવ્યું હતું અને નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, હુથી જૂથે સ્પષ્ટપણે મક્કાને નિશાન બનાવવાનો ઇનકાર કર્યો છે.
સાઉદી સિવિલ ડિફેન્સે મંગળવારે દેશના પશ્ચિમ કિનારાના ઘણા વિસ્તારોમાં હવાઈ ધમકીની ચેતવણી જાહેર કરી હતી, જેમાં મક્કા, જેદ્દાહ અને તૈફનો સમાવેશ થાય છે. મક્કામાં ચેતવણી થોડીવાર પછી પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી. સાઉદી સિવિલ ડિફેન્સે લોકોને સૂચનાઓનું પાલન કરવા અને ભીડભાડ કરવાનું અથવા ઘટનાના ફોટા કે વીડિયો લેવાનું ટાળવા વિનંતી કરી હતી.
સાઉદી અરેબિયાએ શું કહ્યું?
સાઉદીની આગેવાની હેઠળના ગઠબંધનના પ્રવક્તા તુર્કી અલ-મલિકીએ જણાવ્યું હતું કે મંગળવારે સાંજે રોયલ સાઉદી એર ડિફેન્સ ફોર્સે મક્કાના પ્રતિબંધિત હવાઈ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશતા પહેલા દુશ્મન ડ્રોનને અટકાવ્યું હતું.
સાઉદી પક્ષે આ ઘટનાને લોકોને ડરાવવા અને નાગરિકોને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ ગણાવ્યો હતો. અલ-મલિકીએ કહ્યું કે બે પવિત્ર મસ્જિદો અને યાત્રાળુઓની સુરક્ષા લાલ રેખા હતી.
હુથીઓએ મક્કા પર હુમલો કરવાનો કર્યો ઇનકાર
બીજી તરફ, હુથી સંગઠને મક્કા પર હુમલો કરવાના સાઉદી દાવાઓને નકારી કાઢ્યા છે. હુથી પોલિટિકલ બ્યુરોના સભ્ય હાઝેમ અલ-અસદે કહ્યું કે મક્કાને નિશાન બનાવવાના દાવા પહેલા પણ કરવામાં આવ્યા છે અને તે જૂના જૂઠાણા છે. અલ-જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, હુથીઓએ અગાઉ કહ્યું છે કે તેઓ પવિત્ર સ્થળોને નિશાન બનાવતા નથી.
મક્કામાં ચેતવણી શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
મક્કામાં આ પહેલી વાર હવાઈ ધમકીની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. અલ-જઝીરાના જણાવ્યા અનુસાર, 2017માં પવિત્ર સ્થળને નિશાન બનાવવાના પ્રયાસ દરમિયાન સુરક્ષા ચિંતાઓ ઉભી કરવામાં આવી હતી.
મક્કામાં કાબાનું ઘર છે, જે ઇસ્લામનું સૌથી પવિત્ર સ્થળ છે. વિશ્વભરમાં લગભગ બે અબજ મુસ્લિમો દૈનિક નમાઝ દરમિયાન કાબાની સામે કરે છે. હજ અને ઉમરાહ માટે દર વર્ષે લાખો યાત્રાળુઓ મક્કાની યાત્રા કરે છે.
સાઉદી અરેબિયા પર હુથી હુમલાઓ વધુ તીવ્ર બન્યા
મક્કામાં ચેતવણી એવા સમયે આવી છે જ્યારે સાઉદી અરેબિયા પર હુથી મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાઓ વધુ તીવ્ર બન્યા છે. આ અઠવાડિયે હુથીઓએ સાઉદી અરેબિયા પર વર્ષોમાં સૌથી મોટા મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાઓમાંથી એક કર્યો છે. આ હુમલાઓએ તેલ સ્થાપનોને નુકસાન પહોંચાડ્યું હોવાના અહેવાલ છે અને 73 લોકો ઘાયલ થયા છે.
એક દિવસ પહેલા, યમનથી કરવામાં આવેલા બેલિસ્ટિક મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલામાં સાઉદી અરેબિયામાં 13 લોકો ઘાયલ થયા હતા. સાઉદીના નેતૃત્વ હેઠળના ગઠબંધને જણાવ્યું છે કે તે શહેરી વિસ્તારો પર હુથી હુમલાઓનો કડક જવાબ આપશે.
હુથીઓએ આ અઠવાડિયે દક્ષિણ સાઉદી અરેબિયાના ખામિસ મુશૈતમાં કિંગ ખાલિદ એર બેઝ પર ડઝનબંધ બેલિસ્ટિક મિસાઇલો અને ડ્રોનનો મોટો હુમલો કરવાનો પણ દાવો કર્યો હતો. બે લશ્કરી સૂત્રોએ એ પણ અહેવાલ આપ્યો હતો કે પશ્ચિમ યમનમાં હુથી હુમલામાં આઠ સરકારી સૈનિકો માર્યા ગયા હતા.
સંઘર્ષ ફરી કેમ વધ્યો?
સાઉદી અરેબિયા અને હુથીઓ વચ્ચે સંઘર્ષ 2015થી ચાલુ છે. એપ્રિલ 2022માં યુએન-મધ્યસ્થી યુદ્ધવિરામ પછી સાઉદી પ્રદેશ પર હુથી હુમલાઓ મોટાભાગે બંધ થઈ ગયા હતા.
તાજેતરના દિવસોમાં તણાવ ફરી વધ્યો છે. જુલાઈમાં હુથીઓએ સાઉદી શિપિંગ સામે નાકાબંધી જાહેર કરી હતી અને લાલ સમુદ્રમાં તેના જહાજોને નિશાન બનાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. ત્યારબાદ સાઉદી અરેબિયા પર મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાઓમાં વધારો થયો હતો.
મક્કામાં જાહેર કરાયેલ હવાઈ ધમકી ચેતવણી હવે હટાવી લેવામાં આવી છે, પરંતુ સાઉદી અરેબિયા પર સતત હુમલાઓ વચ્ચે પવિત્ર શહેરની સુરક્ષા અંગે ચિંતાઓ યથાવત છે.