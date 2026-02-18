Prev
ઇતિહાસનું સૌથી મોટી 'બેસ્ટસેલર' બુક! 2000 વર્ષ પહેલા આ પુસ્તક માટે પાગલ હતી દુનિયા, કેવી રીતે છપવામાં આવી હતી લાખો કોપી?

Alexander Romance Book: સંશોધકોએ આ પુસ્તકની ઓળખ કરી છે, જેને ઈસવીસન પૂર્વે પહેલી સદી અને ત્યાર પછીની દુનિયાનું સૌથી મોટું 'બેસ્ટસેલર' માનવામાં આવે છે. આ પુસ્તક કોઈ ધાર્મિક ગ્રંથ નહીં, પરંતુ એક કાલ્પનિક રોમાંચ અને વીરતાની કહાની હતી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 18, 2026, 10:26 PM IST
  • બાઈબલ પછી સૌથી વધુ વંચાયેલું પુસ્તક
  • 80થી વધુ ભાષાઓમાં અનુવાદ અને હજારો હાથબનાવટની નકલો
  • સિકંદરની વીરતા અને જાદુઈ દુનિયાનું અદભૂત મિશ્રણ

Alexander Romance Book: ઇતિહાસની ગલીઓમાં કેટલીક એવી કહાનીઓ દબાયેલી હોય છે, જે સદીઓ પછી પણ આપણને હેરાન કરી દે છે. 2,000 વર્ષ પહેલાં જ્યારે નહોતું ઇન્ટરનેટ કે નહોતું પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, ત્યારે પણ એક એવું પુસ્તક હતું, જેણે આખી દુનિયામાં ધૂમ મચાવી હતી. તાજેતરના સંશોધનો અને શોધો પરથી જાણવા મળ્યું છે કે, પ્રાચીન કાળનું આ 'બેસ્ટસેલર' આજના લેખકો માટે પણ એક મિસાલ છે. એવામાં ચાલો જાણીએ કે આખરે આ પુસ્તકમાં એવું શું હતું કે, જેણે 2,000 વર્ષ સુધી પોતાનો જાદુ કાયમ રાખ્યો.

કયું પુસ્તક બન્યું બેસ્ટસેલર?
ગ્રીક રિપોર્ટરના એક રિપોર્ટ અનુસાર, આ પુસ્તક બીજું કોઈ નહીં પણ 'એલેક્ઝાન્ડર રોમાન્સ' (Alexander Romance) હતું. આ મહાન વિજેતા સિકંદરના જીવન પર આધારિત કહાનીઓનો એક એવો સંગ્રહ હતો, જેમાં હકીકત કરતા કલ્પના અને રોમાંચનો તડકો વધારે હતો. તે યુગમાં જ્યારે પુસ્તકો હાથથી લખવામાં આવતા હતા, ત્યારે પણ આ પુસ્તકનો ક્રેઝ એટલો હતો કે, તેની હજારો નકલો અલગ-અલગ ભાષાઓમાં તૈયાર કરવામાં આવી હતી.

પુસ્તકમાં શું લખવામાં આવ્યું હતું?
તાજેતરના સંશોધનો જણાવે છે કે, આ પુસ્તક માત્ર ગ્રીક ભાષામાં જ પ્રખ્યાત નહોતું, પરંતુ તેનો અનુવાદ જૂની ફારસી, આર્મેનિયન અને લેટિન ભાષામાં પણ કરવામાં આવ્યું હતું. વિદ્વાનોનું માનવું છે કે, ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મની આસપાસના સમયમાં બાઈબલ પછી જો કોઈ પુસ્તક સૌથી વધુ વાંચવામાં અને સાંભળવામાં આવતું હતું, તો તે આ જ હતું. સિકંદરના પરાક્રમો, તેની જાદુઈ યાત્રાઓ અને વિચિત્ર જીવો સાથેના તેના મુકાબલાની આ કહાનીઓએ તે સમયના સમાજ પર ઊંડી અસર છોડી હતી. આ પુસ્તકની લોકપ્રિયતાનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે તેની પાંડુલિપિઓ આખા યુરોપ, એશિયા અને ઉત્તર આફ્રિકાના ખંડેરોમાં મળી આવી છે.

શું હતું આ 'બેસ્ટસેલર'ની અંદર?
'એલેક્ઝાન્ડર રોમાન્સ' માત્ર સિકંદરની જીવની નહોતી, પરંતુ તે એક પ્રકારની ફેન્ટસી કહાની હતી. તેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, સિકંદરે કેવી રીતે અંધકારની દુનિયાની યાત્રા કરી અને અમરત્વનું ઝરણું શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો. જ્યારે કહાનીઓમાં સિકંદરનો સામનો ઉડતા ઘોડાઓ, બોલતા વૃક્ષો અને વિશાળ દરિયાઈ રાક્ષસો સાથે બતાવવામાં આવ્યા હતા. તે સમયના યુવાનો માટે સિકંદર એક સુપરહીરો જેવા હતા અને આ પુસ્તક તેમના એ જ અજેય વ્યક્તિત્વને વેગ આપતું હતું.

કેવી રીતે બન્યું આ 'ગ્લોબલ' પુસ્તક?
આજના સમયમાં એમેઝોન કે ફ્લિપકાર્ટ પરથી પુસ્તકો વેચવા સરળ છે, પરંતુ 2,000 વર્ષ પહેલાં તેની સફળતા પાછળ કેટલાક ખાસ કારણો હતા. સિકંદરની જીતે દુનિયાના એક મોટા હિસ્સાને એક સૂત્રમાં બાંધી દીધો હતો. જ્યાં જ્યાં સિકંદરની સેના ગઈ, ત્યાં આ કહાનીઓ પણ પહોંચી ગઈ. જો કે, પુસ્તક મોંઘી હતું, પરંતુ 'એલેક્ઝાન્ડર રોમાન્સ'ને નાના-નાના ભાગોમાં લખવામાં આવતું હતું. જેથી સામાન્ય લોકો પણ તેને ખરીદી કે ભાડે લઈ શકે. તેને બાળકોને સંભળાવવા માટે અને મોટાઓના મનોરંજન માટે સમાન રીતે પસંદ કરવામાં આવતું હતું.

આધુનિક દુનિયા પર અસર
સંશોધકો જણાવે છે કે, આજે આપણે જે 'ઐતિહાસિક નવલકથાઓ' અથવા ફેન્ટસી ફિલ્મો જોઈએ છીએ, તેના મૂળ ક્યાંક ને ક્યાંક આ પુસ્તકમાં રહેલા છે. મધ્યકાળ સુધી આવતા-આવતા, આ પુસ્તકની દુનિયાની લગભગ દરેક મોટી ભાષામાં 80થી વધુ અલગ-અલગ આવૃત્તિઓ ઉપલબ્ધ હતી. એટલું જ નહીં, મધ્યકાલીન યુરોપની પેઇન્ટિંગ્સ અને ભારતના કેટલાક જૂના કિસ્સાઓમાં પણ સિકંદરની આ કાલ્પનિક કહાનીઓની ઝલક જોવા મળે છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Alexander Romance BookAncient World BestsellerGreek Literature Historyએલેક્ઝાન્ડર રોમાન્સ પુસ્તકઇતિહાસનું સૌથી મોટું બેસ્ટસેલર

