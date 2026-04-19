Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorldમોતના 7 અઠવાડિયા પછી પણ દફનાવવામાં નથી આવ્યું અલી ખામેનીનું શરીર, જાણો શું છે કારણ

મોતના 7 અઠવાડિયા પછી પણ દફનાવવામાં નથી આવ્યું અલી ખામેનીનું શરીર, જાણો શું છે કારણ

Ali Khamenei Funeral: ઈરાનના ભૂતપૂર્વ સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીની 28 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ યુએસ-ઇઝરાયલી સંયુક્ત હવાઈ હુમલામાં હત્યા કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી તેમના શરીરને દફનાવવામાં આવ્યું નથી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 19, 2026, 07:39 PM IST
  • ઈરાનના ભૂતપૂર્વ સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીનું મોત થયું છે
  • 28 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ યુએસ-ઇઝરાયલી સંયુક્ત હવાઈ હુમલામાં મોત થયું છે 
  • ત્યારથી તેમના શરીરને દફનાવવામાં આવ્યું નથી.

Trending Photos

મોતના 7 અઠવાડિયા પછી પણ દફનાવવામાં નથી આવ્યું અલી ખામેનીનું શરીર, જાણો શું છે કારણ

Ali Khamenei Funeral: ઈરાનના ભૂતપૂર્વ સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીની હત્યાના સાત અઠવાડિયા પછી પણ, તેમને દફનાવવા અંગે કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. સુરક્ષા ચિંતાઓ, અન્ય કારણો ટાંકવામાં આવ્યા છે.

ન્યૂ યોર્ક પોસ્ટના અહેવાલ મુજબ, ઈરાની અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સુરક્ષા ચિંતાઓ અને લોજિસ્ટિકલ પડકારો આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના અંતિમ સંસ્કાર યોજવા માટેના મુખ્ય કારણો છે. ઈરાની અધિકારીઓ મોટા જાહેર અંતિમ સંસ્કાર યોજવા સાથે સંકળાયેલા જોખમો પર વિચાર કરી રહ્યા છે, ખાસ કરીને મોટી ભીડ દરમિયાન સંભવિત ઇઝરાયલી હુમલાઓ અને અશાંતિ થવાની શક્યતા.

Add Zee News as a Preferred Source

ઈરાની શાસન ભયભીત છે: તાલેબ્લુ

ફાઉન્ડેશન ફોર ડિફેન્સ ઓફ ડેમોક્રેસીસના બેહનમ તાલેબ્લુએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર વર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં આવા જોખમો લેવામાં ખચકાટ અનુભવી રહી છે. ફાઉન્ડેશને કહ્યું કે, સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, ઈરાની શાસન એટલું ડરેલું અને નબળું છે કે તે જોખમો લેવા તૈયાર નથી. સંઘર્ષ વચ્ચે તેહરાન અનેક નબળાઈઓનો સામનો કરે છે.

28 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ ખામેનીનું મોત

નોંધનીય છે કે 28 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા સંયુક્ત હવાઈ હુમલામાં 86 વર્ષીય આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીનું મૃત્યુ થયું હતું. ખામેનીના મૃત્યુથી મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષમાં વધુ તીવ્ર વધારો થયો હતો. જો કે, ખામેનીના મૃતદેહને હજુ સુધી દફનાવવામાં આવ્યો નથી, જે ઇસ્લામિક રિપબ્લિકની પરંપરાઓથી સંપૂર્ણપણે વિપરીત છે.

ખામેનીને મશહદમાં દફનાવવામાં આવી શકે છે

અહેવાલો અનુસાર, ઈરાની અધિકારીઓ ખામેનીના વતન, મશહદને ખામેનીના મૃતદેહ માટે સંભવિત સ્થાન તરીકે ધ્યાનમાં લઈ રહ્યા છે. આ શહેર ઇમામ રેઝા દરગાહ માટે પ્રખ્યાત છે અને તેની પાસે મજબૂત સુરક્ષા વ્યવસ્થા છે. તેમને દરગાહ નજીક દફનાવવાની યોજના છે, જ્યાં ભારે સુરક્ષા વ્યવસ્થા સ્થળની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરશે.

યુદ્ધ અને અનિશ્ચિતતા વચ્ચે યોજનાઓ મુલતવી રાખવામાં આવી

ઈરાની રાજ્ય મીડિયા અનુસાર, 4 માર્ચથી શરૂ થનારા ત્રણ દિવસીય રાજ્ય અંતિમ સંસ્કાર માટેની પ્રારંભિક યોજનાઓ, જે યુએસ અને ઇઝરાયલી હુમલાઓમાં વધારો થવાને કારણે રદ કરવામાં આવ્યો હતો. અધિકારીઓએ પાછળથી જણાવ્યું હતું કે વિલંબ અપેક્ષિત અભૂતપૂર્વ ભીડને કારણે થયો હતો, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ નવી તારીખ નક્કી કરવામાં આવી નથી. આ અનિશ્ચિતતા ત્યારે આવી છે, જ્યારે યુએસ અને ઈરાન વચ્ચેનો કામચલાઉ યુદ્ધવિરામ આ અઠવાડિયે સમાપ્ત થવાનો છે, જેના કારણે કોઈપણ મોટા જાહેર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવું વધુ મુશ્કેલ બની ગયું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
us iran warIsrael Iran WarAyatollah Ali KhameneiIran NewsGujarati NewsAli Khamenei bodyAli Khamenei's funeral

Trending news