સૂર્ય તરફ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે એલિયન ઓબ્જેક્ટ, 30 ઓક્ટોબરે થશે કંઈક મોટું
Interstellar object: આ મહિનાના અંત સુધીમાં, બ્રહ્માડના કેટલાક રહસ્યો જાણવા મળી શકે છે, જેની કલ્પના કરવી પણ મુશ્કેલ છે, અને આ ફક્ત આપણે જ નથી કહી રહ્યા, પરંતુ વિશ્વના કેટલાક સૌથી બુદ્ધિશાળી લોકો પણ વાત કરી રહ્યા છે.
Interstellar object: શું આપણે બ્રહ્માંડમાં એકલા છીએ? આ પ્રશ્ન સદીઓથી માનવોને પરેશાન કરી રહ્યો છે. શું તે ફક્ત એક કોસ્મિક રહસ્ય છે, કે પછી જીવન ખરેખર બીજે ક્યાંય અસ્તિત્વમાં છે? પ્રખ્યાત સૈદ્ધાંતિક ભૌતિકશાસ્ત્રી ડૉ. મિચિયો કાકુ દાવો કરે છે કે આ રહસ્ય ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થઈ શકે છે. તેમના અંદાજ મુજબ, 29 કે 30 ઓક્ટોબર, 2025 સુધીમાં, ખગોળશાસ્ત્રીઓ નક્કી કરી શકશે કે 3I/ATLAS નામનો અવકાશ પદાર્થ ફક્ત અવકાશનો કુદરતી ભાગ છે કે ડિઝાઇનનું પરિણામ છે. આ આધુનિક વિજ્ઞાન માટે એક મોટી ઘટના હશે, જે સંભવતઃ આપણી આકાશગંગામાં અન્યત્ર અદ્યતન સંસ્કૃતિઓ અસ્તિત્વમાં છે કે નહીં તેની નિર્ણાયક કસોટી સાબિત થશે.
3I/ATLAS વિશે ડૉ. મિચિયો કાકુની આગાહી શું છે?
સિટી કોલેજ ઓફ ન્યુ યોર્કના પ્રોફેસર અને ક્વોન્ટમ સુપ્રિમસીના લેખક ડૉ. મિચિઓ કાકુ વિજ્ઞાન અને અનુમાન વચ્ચેની સીમાઓનું અન્વેષણ કરવા માટે જાણીતા છે. તેમણે તાજેતરમાં એક ટેલિવિઝન ઇન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે ખગોળશાસ્ત્રીય સમુદાય 3I/ATLAS ના સાચા સ્વભાવ અંગે ઊંડે સુધી વિભાજિત છે.
કાકુના મતે, મોટાભાગના વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે આ પદાર્થ એક સરળ ખડક છે, જેમ કે આપણા સૌરમંડળમાંથી પસાર થતા અન્ય અવકાશ ખડકો. જો કે, સંશોધકોનું એક નાનું પણ વધુને વધુ અવાજવાળું જૂથ માને છે કે આ પદાર્થ કૃત્રિમ હોઈ શકે છે અથવા અદ્યતન બુદ્ધિ દ્વારા સંચાલિત હોઈ શકે છે. ડૉ. કાકુએ સમજાવ્યું કે, મોટાભાગના લોકો માને છે કે તે ઊંડા અવકાશમાંથી માત્ર એક બીજો ખડક છે, તે આપણે ક્યારેય રેકોર્ડ કરેલો ત્રીજો ઇન્ટરસ્ટેલર પદાર્થ છે.
3I/ATLAS સૂર્યની આટલી નજીક કેમ આવી રહ્યું છે?
મેનહટન ટાપુ જેટલું કદ ધરાવતું આ પદાર્થ, 29 કે 30 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ સૂર્યની સૌથી નજીકથી પસાર થવાનું છે, જેને પેરિહેલિયન કહેવામાં આવે છે. ખગોળશાસ્ત્રીઓ માટે આ ક્ષણ મહત્વપૂર્ણ છે. આ સમય દરમિયાન, વૈજ્ઞાનિકો પરીક્ષણ કરી શકશે કે શું 3I/ATLAS ફક્ત અનુમાનિત ભ્રમણકક્ષા મિકેનિક્સનું પાલન કરે છે કે ભૌતિકશાસ્ત્રના જાણીતા નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
ડૉ. કાકુએ સમજાવ્યું કે જો તે સૂર્યની પરિક્રમા કરતી વખતે વધારાની ઊર્જા મેળવે છે, તો તે ઊર્જા સંરક્ષણના સામાન્ય ક્ષેત્રની બહાર હશે. આનો સીધો અર્થ એ થશે કે કોઈ બુદ્ધિ તેને માર્ગદર્શન આપી રહી છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જો 3I/ATLAS ગુરુત્વાકર્ષણ દ્વારા સમજાવી શકાય તે કરતાં વધુ ઝડપથી વેગ આપે છે, તો તે એવી ટેકનોલોજી અથવા પ્રોપલ્શન સિસ્ટમનો પ્રથમ સંકેત હોઈ શકે છે જે માનવ દ્વારા બનાવવામાં આવી નથી. આ શોધ ખરેખર આપણા બ્રહ્માંડ વિશેની આપણી સમજને કાયમ માટે બદલી શકે છે.
29 કે 30 ઓક્ટોબર, 2025: શું આ તારીખ માનવ ઇતિહાસને બદલી નાખશે?
જો 3I/ATLAS ખરેખર અપેક્ષા કરતાં વધુ ઝડપથી વેગ આપે છે, તો તે માત્ર એક અવકાશ ખડક નહીં હોય. તે પૃથ્વી પર એક અભૂતપૂર્વ વૈજ્ઞાનિક ઘટસ્ફોટ હશે, જે ગેલેક્સીમાં બીજી અદ્યતન સભ્યતાના અસ્તિત્વના નક્કર પુરાવા પ્રદાન કરશે. તે પુષ્ટિ કરશે કે આપણે બ્રહ્માંડમાં એકલા નથી. આ સંભવિત શોધ આપણને આપણા કોસ્મિક પડોશીઓ વિશે વિચારવા માટે મજબૂર કરશે.
