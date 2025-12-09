એલિયન્સ, વિશ્વયુદ્ધ અને 'કયામતનો દિવસ'... બાબા વેંગાએ 2026 માટે કરેલી આ 5 ભવિષ્યવાણીઓ છે ભયાનક
Baba Vanga predictions: 1996માં તેમના મૃત્યુ છતાં, બાબા વેંગાનું નામ તેમની ભવિષ્યવાણીઓ માટે સતત ચર્ચામાં રહે છે.
Baba Vanga predictions: 2025નું વર્ષ પૂરું થવાનું છે, અને નવું વર્ષ ફક્ત ત્રણ અઠવાડિયામાં આવશે. 2026 નવો ઉત્સાહ, નવી આશા અને નવી તક લઈને આવે છે. તમારામાંથી ઘણા લોકો વિચારી રહ્યા હશે કે આવનારું વર્ષ શું રાખે છે. કોઈએ ચોક્કસ ભવિષ્ય જોયું નથી, પરંતુ કોણ જાણવા માંગશે નહીં કે તેમની પાસે તક છે કે નહીં? ભવિષ્યવાણી એ આવતીકાલની ભવિષ્યવાણી કરવાની ક્રિયા છે.
નોસ્ટ્રાડેમસને વિશ્વના સૌથી અગ્રણી ભવિષ્યવેત્તા માનવામાં આવે છે, ત્યારબાદ બાબા વેંગા, જેને "બાલ્કન્સના નોસ્ટ્રાડેમસ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જો તમે ભવિષ્યવાણીઓમાં વિશ્વાસ કરો છો અને તમને 2026 માટે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ કહેવામાં આવે છે, તો તમે વિચારવા માટે મજબૂર થશો. 2026 માટે બાબા વેંગાની ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ ભયાનક ચિત્ર રજૂ કરે છે.
2026 માટે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી
એક મોટો વૈશ્વિક સંઘર્ષ (શું તે ત્રીજુ વિશ્વયુદ્ધ હોઈ શકે છે?)
બાબા વેંગાએ 2026માં મોટા પાયે યુદ્ધની ભવિષ્યવાણી કરી હતી, જેમાં વિશ્વની મુખ્ય શક્તિઓ સામેલ થઈ શકે છે. આ યુદ્ધ સમગ્ર ખંડોમાં ફેલાશે તેવું કહેવાય છે. જો સાચું હોય, તો તેની વૈશ્વિક ભૂરાજનીતિ અને સુરક્ષા પર વ્યાપક અસરો પડશે. જોકે, વેંગાની દરેક ભવિષ્યવાણીની જેમ, આ ભવિષ્યવાણી પણ સ્પષ્ટ નથી કે કયા દેશો તેમાં સામેલ થશે અને તે ક્યારે શરૂ થશે.
આબોહવા પરિવર્તન
બાબા વેંગાના મતે, 2026માં આબોહવા પરિવર્તન વિશ્વ પર વિનાશ લાવશે. વધુ ભૂકંપ અને જ્વાળામુખી ફાટી નીકળશે. તેમની ભવિષ્યવાણીઓ પર વિશ્વાસ કરનારા તેમના અનુયાયીઓ દાવો કરે છે કે 2026માં કુદરતી આફતો પૃથ્વીના ભૂમિ વિસ્તારના 7% થી 8%ને બદલી નાખશે. આ ઇકોસિસ્ટમને બરબાદ કરશે અને વિશ્વને હચમચાવી નાખશે.
રોકડની તંગીવાળી આર્થિક આપત્તિ
LadBibleના એક અહેવાલ મુજબ, બાબા વેંગાએ 2026 માટે ગંભીર વૈશ્વિક નાણાકીય કટોકટીની ભવિષ્યવાણી કરી છે. ભવિષ્યવાણી મુજબ, 2026માં ડિજિટલ અને ભૌતિક ચલણ પ્રણાલી બંને તૂટી જશે. આનાથી "રોકડ ક્રેશ" થવાની શક્યતા છે. આ કટોકટી બેંકિંગ કટોકટી, નબળા ચલણ મૂલ્યો અને બજારમાં તરલતાનો અભાવ તરફ દોરી શકે છે. આનાથી સાંકળ પ્રતિક્રિયા શરૂ થશે. એક કટોકટી બીજા કટોકટી તરફ દોરી જશે, જે વૈશ્વિક અર્થતંત્રને અસર કરશે. આમાં ફુગાવો, ઊંચા વ્યાજ દરો અને ટેકનોલોજી ઉદ્યોગમાં અસ્થિરતા શામેલ હોઈ શકે છે.
એલિયન્સ સાથે પહેલી મુલાકાત?
કેટલાક મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, વેંગાએ ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે માનવ અને એલિયન્સ વચ્ચેનો પહેલો સંપર્ક 2026માં થશે. એક મોટું અવકાશયાન પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પ્રવેશ કરશે, કદાચ 2026ના નવેમ્બરમાં. જો કે, આ શુદ્ધ કાલ્પનિક લાગે છે અને તેનો કોઈ વૈજ્ઞાનિક આધાર કે ચકાસણી નથી.
સોનાના ભાવ આસમાને પહોંચશે
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી મુજબ, આવતા વર્ષે એક મોટી આર્થિક કટોકટી સોનાના ભાવને આસમાને પહોંચાડશે. ભારતમાં સોનાના ભાવ પહેલાથી જ રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચી ગયા છે, જે પ્રતિ 10 ગ્રામ 1.30 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયા છે.
બાબા વેંગા કોણ હતી?
પહેલા, ચાલો સમજીએ કે બાબા વેંગા એક મહિલા હતી. તેમને "બાલ્કન્સના નોસ્ટ્રાડેમસ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બાબા વેંગાનું સાચું નામ વાંગેલિયા પાંડેવા દિમિત્રોવા હતું. તેમનો જન્મ 1911માં ઉત્તર મેસેડોનિયામાં થયો હતો.
12 વર્ષની ઉંમરે, વાવાઝોડાને કારણે તેમણે પોતાની દૃષ્ટિ ગુમાવી હતી. તેમના અનુયાયીઓ કહે છે કે આ પછી, તેમણે ભવિષ્ય જોવાની શક્તિ મેળવી. 30 વર્ષની થાય તે પહેલાં જ, તેઓ તેમની ભવિષ્યવાણીઓ અને ઉપચાર માટે પ્રખ્યાત થઈ ગયા હતા. તેમની ખ્યાતિ એટલી મહાન હતી કે માત્ર સામાન્ય લોકો જ નહીં, પણ બલ્ગેરિયાના રાજા બોરિસ ત્રીજા અને સોવિયેત નેતા લિયોનીદ બ્રેઝનેવ જેવા દિગ્ગજો પણ તેમની સલાહ લેતા હતા.
