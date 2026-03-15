અબુ ધાબીની તમામ અને દુબઈની 5 ફ્લાઈટ્સ રદ: મહાજંગ વચ્ચે એર ઈન્ડિયાનો મોટો નિર્ણય

Air India Express Dubai Cancellations: યુએઈ એરપોર્ટ ઓથોરિટીના નિર્દેશોને કારણે 15 માર્ચે દુબઈ અને અબુ ધાબી જતી મોટાભાગની એર ઈન્ડિયા અને એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે. છમાંથી પાંચ દુબઈ ફ્લાઇટ્સ અને બધી અબુ ધાબી ફ્લાઇટ્સ પ્રભાવિત થઈ છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 15, 2026, 10:39 AM IST

Air India Express Dubai Cancellations: મધ્ય પૂર્વ (Middle East) માં યુદ્ધના ઘેરાતા વાદળોની અસર હવે આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ સેવાઓ પર સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહી છે. સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) એરપોર્ટ ઓથોરિટીના નવા નિર્દેશોને પગલે, 15 માર્ચ 2026 ના રોજ એર ઈન્ડિયા અને એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસની અબુ ધાબી અને દુબઈ જતી મોટાભાગની ફ્લાઈટ્સ રદ કરવામાં આવી છે.

મુસાફરો માટે સ્થિતિ ગંભીર
વૈશ્વિક અશાંતિને કારણે અનેક દેશોએ તેમના એરસ્પેસ (હવાઈ ક્ષેત્ર) બંધ કરી દીધા છે અથવા કડક નિયંત્રણો લાદ્યા છે. આ ફેરફારોને કારણે સેંકડો ભારતીય મુસાફરો એરપોર્ટ પર અટવાયા છે.

દુબઈમાં એર ઈન્ડિયાની પાંચમાંથી ચાર અને એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસની છમાંથી પાંચ ફ્લાઈટ્સ રદ કરવામાં આવી છે. દિલ્હી-દુબઈ રૂટ પર માત્ર એક જ રિટર્ન ફ્લાઈટ કાર્યરત રહેશે. એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસની તમામ 5 ફ્લાઈટ્સ રદ કરી દેવામાં આવી છે. શારજાહ અને રાસ અલ ખૈમાહ અહીંથી મર્યાદિત ફ્લાઈટ્સ (દિલ્હી, મુંબઈ, કોચી વગેરે માટે) ચલાવવાની યોજના છે, પરંતુ તે સ્લોટની ઉપલબ્ધતા પર નિર્ભર રહેશે.

એરલાઈન્સની એડવાઈઝરી
એર ઈન્ડિયાએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ નિર્ણય સ્થાનિક ઓથોરિટીના આદેશ અને સુરક્ષાના કારણોસર લેવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ મુસાફરોને ખાસ વિનંતી કરી છે કે એરપોર્ટ પર રવાના થતા પહેલા તમારી ફ્લાઈટનું સ્ટેટસ ઓનલાઈન ચોક્કસ ચેક કરી લો, જેથી કોઈ મુશ્કેલી ન પડે."

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

