અમેરિકા અને ઇઝરાયલે કર્યો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો હુમલો, ઇરાને કહ્યું: નહીં કરીએ યુદ્ધવિરામ
US Israel Iran War: અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચેનું યુદ્ધ 12મા દિવસે પણ ચાલુ રહ્યું. અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઈરાન પર અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો હુમલો કર્યો, જેના કારણે તેહરાનના ઘણા વિસ્તારોમાં વીજળી ગુલ થઈ ગઈ અને રહેણાંક ઇમારતોને નુકસાન થયું.
- અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચેનું યુદ્ધ 12મા દિવસે પણ ચાલુ રહ્યું.
- અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઈરાન પર અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો હુમલો કર્યો
- જેના કારણે તેહરાનના ઘણા વિસ્તારોમાં વીજળી ગુલ થઈ ગઈ અને રહેણાંક ઇમારતોને નુકસાન થયું.
Trending Photos
US Israel Iran War: અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચેનું યુદ્ધ અવિરત ચાલુ છે. આ સંઘર્ષમાં અસંખ્ય લોકોના જીવ ગયા છે. યુદ્ધના 12મા દિવસે, ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ ઈરાન પર અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો હુમલો કર્યો છે. હુમલો એટલા શક્તિશાળી હતો કે ઈરાની રાજધાનીના કેટલાક ભાગોમાં વીજળી કપાઈ ગઈ અને રહેણાંક ઇમારતોને ભારે નુકસાન થયું. વધુમાં, આ વિસ્ફોટોને કારણે લોકોને શહેરો છોડીને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આશરો લેવાની ફરજ પડી છે. વધતા હુમલાઓ છતાં, ઈરાને યુદ્ધવિરામ જાહેર કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે.
હુમલાના ડરથી તેહરાનમાં ઘણા વ્યવસાયો વહેલા બંધ થઈ ગયા. હજારો નાગરિકો મુખ્ય શહેરોમાંથી ભાગી રહ્યા છે અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આશરો શોધી રહ્યા છે. આ લડાઈ હવે ફક્ત ઈરાન સુધી મર્યાદિત નથી, તે લેબનોન અને ઇરાક સુધી ફેલાઈ ગઈ છે. લેબનોનના આરોગ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે બુધવારે સવારે દક્ષિણ લેબનોનમાં ઇઝરાયલી હુમલાઓમાં ઓછામાં ઓછા સાત લોકો માર્યા ગયા, જેમાં કાના શહેરમાં પાંચનો સમાવેશ થાય છે. ટાયર અને બિન્ટ જબેઇલ જિલ્લામાં પણ વધારાના હવાઈ હુમલાઓમાં લોકો માર્યા ગયા હતા.
હિઝબુલ્લાહ સાથે જોડાયેલા લક્ષ્યો
ઇઝરાયલી સૈન્યએ ગીચ વસ્તીવાળા વિસ્તારને ખાલી કરવાની ચેતવણી આપ્યા પછી બેરૂતના દક્ષિણ ઉપનગરોમાં હિઝબુલ્લાહ સાથે જોડાયેલા માળખા પર પણ હુમલો કર્યો. ઇરાકી સુરક્ષા અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ડ્રોન દ્વારા ગઈકાલે મોડી રાત્રે બગદાદના બગદાદ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક પર લશ્કરી સ્થળોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે, કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
સમુદ્રમાં માઈન લગાડનારા જહાજોનો નાશ થયો
યુએસએ ઈરાની નૌકાદળની સંપત્તિઓને નિશાન બનાવી. યુએસ સૈન્યએ કહ્યું કે તેણે વ્યૂહાત્મક સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ નજીક 16 ઈરાની સમુદ્રમાં માઈન લગાડનારા જહાજોનો નાશ કર્યો, આ ડરથી કે તેહરાન મહત્વપૂર્ણ શિપિંગ લેનને અવરોધિત કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે.
આ જળમાર્ગ, જે વિશ્વના તેલ પુરવઠાનો લગભગ પાંચમા ભાગ વહન કરે છે, તે સંઘર્ષનું કેન્દ્ર બની ગયું છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી હતી કે જો ઈરાન સ્ટ્રેટમાં માઈન લગાવે છે, તો તેને તાત્કાલિક દૂર કરવી જોઈએ અથવા ગંભીર લશ્કરી પરિણામોનો સામનો કરવો પડશે. જો ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી તાત્કાલિક માઈન દૂર નહીં કરે, તો તેના પરિણામો ખતરનાક હશે.
કેટલા સર્બિયન સૈનિકો ઘાયલ થયા છે?
લડાઈ અંગે, પેન્ટાગોને જણાવ્યું હતું કે લડાઈ શરૂ થઈ ત્યારથી આશરે 140 યુએસ સર્વિસ સભ્યો ઘાયલ થયા છે, જોકે મોટાભાગની ઈજાઓ નાની છે. આઠ સૈનિકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે, જ્યારે ઘણા અન્ય પહેલાથી જ ફરજ પર પાછા ફર્યા છે. સમગ્ર પ્રદેશમાં નાગરિક અને લશ્કરી જાનહાનિમાં પણ વધારો થયો છે. લેબનીઝ અધિકારીઓ કહે છે કે લડાઈમાં સેંકડો લોકો માર્યા ગયા છે અને હજારો ઘાયલ થયા છે.
અગાઉ ચેતવણીઓ જાહેર કરવામાં આવી હતી
યુએસ રક્ષા સચિવ પીટ હેગસેથે અગાઉ જણાવ્યું હતું કે યુદ્ધ શરૂ થયા પછી યુએસ હુમલાઓનો સૌથી મોટો લહેર શરૂ કરવામાં આવશે, જેમાં વધુ વિમાન, બોમ્બર્સ અને ઈરાની લશ્કરી માળખા પર ગુપ્તચર-માર્ગદર્શિત હુમલાઓ તૈનાત કરવામાં આવશે. આ પછી, એક વરિષ્ઠ ઈરાનીએ જણાવ્યું હતું કે ઈરાન યુએસ ધમકીઓથી ડરતું નથી. ઈરાની સંસદના સ્પીકરે યુદ્ધવિરામની શક્યતાને ફગાવી દીધી, કહ્યું કે ઈરાન યુએસ અને ઇઝરાયલને સજા આપવાનો ઇરાદો ધરાવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે